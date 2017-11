Lengyel neonáci szövetségesével büszkélkedik a Jobbik

A Jobbik pár napja kitörő boldogsággal bejelentette, hogy egy lengyel szövetségest is találtak maguknak, Robert Winnicki lengyel parlament (Szejm) képviselő személyében, aki támogatta a párt kezdeményezését az állandó V4-es parlamenti közgyűlés létrehozására. Winnicki a lengyel Nemzeti Mozgalom (Ruch Narodowy) képviselője és ahogy már a Jobbik külföldi szövetségesei esetében megszokhattuk, tele van neonáci, idegengyűlőlő és cigányellenes botrányokkal. Avagy sok cicasimogatás a semmiért.

Miért nem lepődünk meg azon, hogy bár Vona idehaza továbbra is a balra nyitó retorikáját folytatja, és próbálja magát a liberálisok nagy barátjaként beállítani, külföldön mégis csak a szélsőséges, neonáci pártok képviselőivel találja meg a közös hangot.

Robert Winnicki ugyanis már többször nyilvánította ki szélsőséges, neonáci, cigány- és melegellenes nézeteit és arról is cikkeztek az újságok, hogy ő lehet az összekötő kapocs a lengyel és a német neonáci szélsőségesek egyre inkább bimbózó barátságában.

A német sajtó több alkalommal beszámolt arról, hogy hol Németország, hol Lengyelország területén így például Drezdában, vagy Varsóban került sor közös neonáci megmozdulásokra az elmúlt években, és 2016. februárjában volt olyan esemény Drezdában, amelyen Winnicki is részt vett.

A pártot a nemzetközi sajtó vállaltan idegengyűlőlőnek és ultraradikálisnak tartja és emlegetik Winnicki híres mondatát, amely a pártja ars poeticájaként szolgál, miszerint Számunkra még a Nemzeti Front Franciaországban is teljesen liberálisnak tűnik, amikor a hagyományos értékekről van szó." Winnicki irodájának a falát állítólag az 1930-as évekbeli nacionalista, egyenruhás milíciákról készült képek díszítik, akikre a párt tagjai követendő példaként tekintenek.

Winnicki pártja, a Nemzeti Mozgalom tagjai szoros kapcsolatban állnak a másik két szélsőséges mozgalom, az ONR és a All-Polish Youth mozgalom tagjaival, akik közreműködnek a varsói „Független Március" megszervezésében, ahová Európa számos pontjáról érkeznek szélsőségesek.

Winnicki pártja, szemben áll a multikulturalizmussal, a toleranciával és a meleg-jogokkal. Utóbbi azért is mulatságos, hiszen pár napja nyilatkozott a Jobbik képviselője, Duró Dóra, hogy számítanak a melegek szavazatára is. Vajon ezt az új szövetségesnek, a lengyel neonácinak is mondták?

Winnicki nem biztos, hogy így gondolja a saját pártja tekintetében.

2014-ben azzal is botrányt kavart a radikális lengyel politikus, hogy arra szólította fel Andrychow város vezetését, hogy utasítsák ki onnan a romákat. Winnicki azóta egyre inkább bevándorlásellenes retorikára váltott, és próbálja ezt a hullámot meglovagolva elfogadhatóvá tenni a lengyelek számára a szélsőséges, utcai mozgalmakat.

Vonáék tehát újra lebuktak. Hiába beszél a Jobbik elnöke arról október 23-án, hogy neki már nem számít, hogy ki a jobb- és baloldali, vagy hogy ki a liberális és ki a konzervatív, és folytatja a Simicska által tollbamondott hazug, szemfényvesztő retorikáját, hogy egy-két kiábrándult baloldali szavazatot megcsípjen, amikor időről-időre felbukkan egy-egy szélsőséges külföldi barát, most éppen Lengyelországból.

Ilyen Winnicki és ilyen volt Frano Cirko, horvát neonáci pártvezér is, akivel a Jobbik szintén szövetséget kötött.Hiszen ahogy arról korábban már az Origo beszámolt a Jobbik európai polgári kezdeményezéséhez a horvát Tiszta Jog párt elnökét, Frano Cirkot találták meg szövetségesnek, aki azzal keltett botrányt hazájában, hogy náci karlendítéssel köszönt nyilvánosan, vagy, hogy Ante Gotovina-t ábrázoló pólót viselt.