Megerősítette a külügy: késsel támadtak a magyar sofőrre Brüsszel mellett

Megerősítette a külügyi tárca az Origo tegnapi információját, miszerint szombaton kora reggel késsel megtámadtak egy magyar kamionsofőrt Groot-Bijgaarden pihenőhelyen az E40-es autópályán, Brüsszeltől nem messze. Több sofőrt is kiraboltak, úgy tudjuk, hogy migránsok voltak.

A támadásnak a magyar külügyminisztérium tájékoztatása szerint egy sérültje van, egy román állampolgárságú sofőr, aki a kezén sérült meg. A megtámadottak között volt a magyar sofőr is, aki a rendőrség információja szerint nem sérült meg, de az útlevelét ellopták. A sofőr sietett, a történtek után már tovább indult Németországba.

Nem is kért segítséget a brüsszeli nagykövetségtől, de a külügy értesítette az esetről a németországi konzulátust, amelyhez közel van a rakodópont, ahova sietve tartott. A minisztérium és a külképviselet is kész segíteni, ha a férfi kéri.

A megtámadott sofőr ismerőse szombaton kereste meg az Origót. Azt állította, hogy a sofőr éppen pihent, amikor migránsok bemásztak a kamionjába, és megfenyegették egy késsel. Arra riadt fel álmából, hogy a kamion fülkéje erősen mozog.

Mire kinyitotta a szemét, fekete bőrűek nyomultak a fülkébe. Az elsőt kirúgta a fülkéből, de a mögötte lévő késsel támadt rá"

- mondta az Origónak a sofőr ismerőse. Azt állította, a támadók migránsok lehettek. Ezután verekedni kezdtek, a késes férfi kizuhant a fülkéből, de újabb támadók jelentek meg az ajtóban és ráüvöltöttek:

Money, telephone!" - vagyis a pénzét és a telefonját követelték a férfinek, aki hozzájuk vágta a kistáskáját és mindenét, ami a keze ügyébe került. A támadók erre elszaladtak és

magukkal vitték az iratait, pénzét, és a telefonját is.

A sofőr röviddel ezután kimerészkedett a kamionjából és látta, hogy egy másik megtámadott sofőr megsérült, vérzik. Azonnal segítséget kért.