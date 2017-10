Utánajártunk: Tiborcz István tulajdonos az ingatlanfejlesztő cégben

Részvényese az ingatlanfejlesztéssel foglalkozó BDPST Zrt-nek Tiborcz István, aki az Origónak adott interjúja során megmutatta portálunknak a cég részvénykönyvét is. A balliberális sajtóban hetek óta csak találgatások voltak a céggel kapcsolatban, de eddig senki sem kérte, hogy benézhessen a részvénykönyvbe. A cégben offshore-tulajdonos nincs és soha nem is volt. Orbán Viktor miniszterelnök veje arról is beszélt, hogy az Elliosban való részesedésének eladása után az ingatlanfejlesztés területén dolgozott tovább. Szólt arról is, hogy mivel a gazdaság növekszik és a pénzügyi piaci hozamok globálisan jóideje alacsony szinten vannak, az elmúlt három évben nagyon jelentős fellendülés történt az ingatlanpiacon, elképesztő fejlődésen megy keresztül Budapest és egyre több vidéki város is.

Miért vette meg a XII. kerület egyik legjobb helyén lévő ingatlant, mik a tervei vele?



Magánszemélyektől, üzleti célra vásároltam meg az ingatlant. Az épületről kiderült, hogy életveszélyes volt, most zajlik a felújítása. Nyilván nagyobb figyelem kíséri az általam végrehajtott befektetéseket, mint másokét. El kell fogadnom, hogy egyre nagyobb figyelem irányul rám, és minden üzleti lépésemből sajtóhír lesz. Ezek jórésze persze spekulatív és céljuk a velem kapcsolatos negatív sajtóvisszhang keltése. Nincs ez másképp ezzel a házzal sem.

2015-ben eladta az Elliosban lévő tulajdonrészét, azóta mivel foglalkozik, milyen üzleti területen dolgozik?



Ha megengedi, kicsit messzebbről kezdeném a válaszadást. Vállalkozó beállítottságú ember vagyok, régóta nagyon sok minden érdekel. 2007-ben, 19 évesen indítottam el az első vállalkozásomat. A nem sokkal ezt követően beköszöntő gazdasági válság éveiben a költséghatékonyság kiemelkedő jelentőséget nyert, minden piaci szereplő kereste a rövid- és hosszútávú költségcsökkentő megoldásokat. Így sodródtam az energetikai beruházások területére, ahol a költségcsökkentés és a modern, megújuló energiaforrások kerültek fókuszba. Jövőbemutató, környezetbarát technológiákat alkalmazó cégeket kezdtem keresni, amelyek számára elsőrendű fontosságú volt az olyan termékek előállítása és szolgáltatások nyújtása, amelyek révén jelentős költségek takaríthatók meg. Az Ellios egy ilyen vállalkozás volt, illetve gondolom, jelenleg is az.

A sok támadást kapott közvilágítási projektek során az Ellios-szal szerződést kötő önkormányzatok közvilágítása modern, magas minőségű lámpatestekkel újult meg, amelynek köszönhetően a városok megtakarításokat érnek el az áramfelhasználásukban, CO2 kibocsátásuk csökkentése mellett. Meggyőződésem, hogy kollégáim nagyon jó munkát végeztek, az ügyfeleink mindig elégedettek voltak. Ezen a területen a munka minősége nem csak esztétikai, hanem objektív mérnöki kérdés is, jó lenne, ha ilyen szemmel (is) vizsgálnák azokat.



Ugyan az energetikát és a környezettudatos, a fenntarthatóságot elősegítő megoldásokat továbbra is befektetésre érdemes területnek gondolom, 2014 után, a folyamatos, prekoncepciókon alapuló, engem – és rajtam keresztül a családomat – érő támadások miatt az Elliosban lévő részesedésemet eladtam. Egy idő után kénytelen voltam jogi eljárásokat is indítani az ezzel kapcsolatos, valótlan, rosszhírkeltő állításokkal szemben. A bíróságok több esetben jogerősen is nekem adtak igazat.

Az Elliosban való részvételem és az abból való kiszállásom kapcsán megértettem, hogy Magyarországon a miniszterelnök családtagjaként nem foglalkozhatom bármivel. Olyan területet választottam, amely nincs semmilyen kapcsolatban állami és önkormányzati tenderekkel. Az ingatlanfejlesztés piacára léptem, ami nagyon régóta szintén foglalkoztatott.

Milyen típusú fejlesztésekre kell gondolni?

Alapvetően nem zöldmezős beruházásokkal foglalkozunk, hanem meglévő ingatlanok új tartalommal történő megtöltésével, modernizálásával. Ugyan kizárólag magánpiaci szereplőkkel állunk üzleti kapcsolatban, ennek ellenére ezen a területen is próbálnak valótlan vagy félrevezető hírekkel rossz színben feltüntetni. A megvett ingatlanokat új tartalommal töltjük meg, és megpróbáljuk őket eredményesen üzemeltetni vagy esetleg egy idő után eladni.

Mekkora árbevétele van a cégnek?

Ezek a befektetések sok éves távlatban hoznak hasznot, így jelenleg még nem lehet állandó árbevételről beszélni. Bevételünk egyelőre akkor van, hogyha valamelyik projektünket egy kedvező ajánlat alapján az eredeti elképzeléseinknél korábban értékesítjük. Még hosszú út és rengeteg munka áll előttünk addig, hogy ezek a befektetések stabilan termőre forduljanak, a jelenlegi piaci környezet alapján azonban optimista vagyok. Cégünk egyébként folyamatosan vizsgálja a környező országok lehetséges befektetési célpontjait is, de konkrét döntésről egyelőre nem tudok beszámolni.

Hogyan látja az ingatlanpiac helyzetét?

Mivel a gazdaság növekszik és a pénzügyi piaci hozamok globálisan jóideje alacsony szinten vannak, az elmúlt három évben nagyon jelentős fellendülés történt az ingatlanpiacon. Elképesztő fejlődésen megy keresztül Budapest és egyre több vidéki város is. Az ingatlanbefektetések üzleti környezete is nagyon sokat javult az elmúlt években. A jövő nyilván sok pénzügyi és makrogazdasági tényező alakulásától is függ, de úgy gondolom, hogy a mostani lendület egy ideig még biztosan kitart.

A kastélyberuházások területén hogyan áll a turai kastély fejlesztése?

A turai kastéllyal kapcsolatos híradások kiváló példái a média egy része velem kapcsolatos félrevezető és valótlan állításainak. Valóban van Magyarországon egy állami kastélyfelújítási program, de a turai projektnek ehhez semmi köze nincs. Mivel a turai kastély magántulajdonban volt, illetve most is abban van, a program nem vonatkozik rá. A vidéki Magyarországon nagyon sok kastély van magántulajdonban, jellemzően nagyon rossz állapotban. Ha a tulajdonosok ezeket elkezdenék fejleszteni és ezek az ingatlanok új funkciót kapnának, akkor a helyi gazdaságra nagyon pozitív hatást gyakorolhatnának.

Ezeket a régi épületeket úgy kellene megőrizni, hogy modernizálásuk után gazdaságos működést lehessen biztosítani számukra. A turai kastély-projekt is pont erről szól. Kiderül majd, hogy van-e létjogosultsága ennek az elképzelésnek és sikerül-e üzleti alapon eredményesen működtetni az ingatlant. Szeretném ismét kiemelni, hogy noha az épület az összedőlés szélén állt, semmilyen állami pénz nincs a mostani felújítási munkálatokban. A kastélynak egyébként a vendéglátás lehet a jövője, az Ausztriában, Németországban és Franciaországban működő modellek alapján. Emellett a helyi önkormányzatokkal együttműködve törekszünk a kastély közhasznú igénybevételének biztosítására is.

Vannak a turaihoz hasonló további befektetései vagy elképzelései?



Egyelőre újabb kastélyt nem tervezünk vásárolni, először azt szeretnénk látni, hogy a mostani projekt működtethető-e az elképzeléseink szerint.

Az ingatlanfejlesztésen kívül milyen más projektben gondolkozik?



Az időm kilencven százalékát most ez teszi ki, a többit meglátjuk.

Korábban említette, hogy Magyarországon, aki a miniszterelnök rokona nem foglalkozhat bármivel. Jó ez így?

Mindezt nem tudom megítélni, én ezt elfogadom. A miniszterelnök családtagjaként távol kell maradni az állami, vagy önkormányzati ügyektől, ezt meg kellett tanulnom es el kell fogadni. Korábban egy újságíró feltette nekem a kérdést, hogy szoktam-e az apósommal cégügyekről beszélni. Közöltem, hogy az apósomat az ország helyzete érdekli, például az, hogy javul-e a cégek helyzete általánosságban, és jobbnak érzik-e a helyzetüket, lehetőségeiket. A miniszterelnök azt mondta, hogy a döntéseinket, döntéseimet ne befolyásolják az egyes politikai támadások.

Érdemes még beszélni arról, hogy vannak újságírók, akik a vélt, valótlan vagy féligazságok közlése céljából már a napi életébe is beavatkoznak az embernek. Van aki ezt az alapvető szabályokra figyelemmel és tisztességes emberi hozzáállással teszi, például Vorák Anita, a Direkt36 újságírója is, aki teljesen korrekten viselkedett. Ezzel szemben volt példa arra, hogy a HírTV egy bokorból kiugorva próbált titkos felvételeket készíteni rólam. Ők egyébként is jogerősen törvénysértést követtek el. Hasonló módon az ATV-vel és a Magyar Nemzettel szemben is több pert jogerősen megnyertem.

Van-e tulajdonrésze a BDPST Zrt.-ben?

Valóban van benne meghatározó tulajdonrészem. Ez egy Magyarországon bejegyzett, transzparensen működő cég, amelyik itt fizet adót. Eddig senki sem akart valójában utánajárni annak, hogy kik a valódi tulajdonosok, pedig bárki betekinthetett volna a részvénykönyvbe, ahogy a mostani interjú során önök is teszik. A sajtó egy részének azonban nem ez volt a célja, hanem fenn akarták tartani azt a látszatot, hogy itt valaki bujkál. Offshore -tulajdonos nincs a cégben és soha nem is volt. Érthetetlen tehát, hogy magukat igényes újságírónak tartó emberek a BDPST Zrt-re mégis az offshore jelzőt aggatják.

Gondolkozik, hogy politikai pályára lép?

Eszembe sem jutott, nem is tervezem. Én egy vállalkozó típusú ember vagyok.

Mennyiben befolyásolja hogy az Ön apósa a miniszterlnök?



Több mint tíz évvel ezelőtt ismertük meg egymást feleségemmel, és közismert, hogy nem anyóst, vagy apóst választ az ember magának, hanem társat. A miniszterelnök vejének lenni, ahogy mondtam, számos kötöttséggel jár, és az ember támadásoknak van kitéve, bármit is tesz. Másrészről azonban nagy tisztelettel és örömmel tölt el, hogy az apósom Orbán Viktor.