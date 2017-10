Ezt úgysem fogja elhinni! Ennyiszer nem lehet részegen lebukni!

Ittas vezetés miatt kellett a bíróságra mennie egy férfinak. Csakhogy a bírásogon sem volt józan, ezért elküldték. El is ment, de kocsival. Ismét elkapták, ekkor azonban már őrizetbe vették. Most három évig nem vezethet.

Ittas vezetés miatt indult eljárás egy férfi ellen, amiért be is idézték a cíglédi bíróságra. A férfi azonban részegen ment oda. A bíró ki is hívta a rendőröket, és a szonda kis mutatta, hogy ivott. Ezért a bíróság elküldte.

Fél órával később már kocsijában ült – nyílván ennyi idő alatt nem józanodott ki -, és ismét pechje volt, igazoltatták. Ezután őrizetbe is vették.

Ezután gyorsított eljárásban már másnap bíróság elé állították, és hat hónapra ítélték, igaz az ítéletet 3 évre felfüggesztették.

336 000 forint büntetést is kapott, és három évig nem vezethet.

Az ítélet jogerős.