Gyurcsány négyévente felbukkan, és sírba viszi a baloldal jövőjét

Gyurcsány Ferenc bukott miniszterelnök a nyári hónapok során háttérben maradva kivárt a nagy baloldali szenvedéstörténetben, és tökéletesen időzített színre lépésével eltávolította az útból legfőbb vitapartnerét, Botka László korábbi kormányfőaspiránst. A Demokratikus Koalíció elnöke soha nem látott fordulatszámon pörög az utóbbi időszakban: üzenget, zsarol, üzenget-zsarol, halomszámra posztolgat macskás képeket, ismét elemi erővel hergeli a párt B-közepét a határon túli magyarok ellen, valamint a lakossági fórumok Cipollájaként újra és újra elvarázsolja teátrális mozdulataival a DK fanatikusait. Gyurcsány mindent és mindenkit túlélt, és a politikai hulla státuszából kitörve a szemünk láttára irányítja az egész baloldalt törpepártjával együtt. Nem róla lenne szó, ha a fényesnek látszó helyzete ellenére nem gyülekeznének felette sötét felhők: súlyos ügyek láttak napvilágot, amik bármikor robbanhatnak, maga alá temetve a túlmozgásos pártvezért.

Nemsokára egyhónapos jubileumát ünnepelhetik Botka László kormányfőjelöltségről való lemondásának a Demokratikus Koalíció pártközpontjában. A szocialisták és a Gyurcsány-pártiak között súlyos, feloldhatatlan nézeteltérés volt a választási együttműködés feltételeiről, valamint a személyi kérdésekről. A két párt vezetői finoman szólva sem kedvelték egymást, napi szinten üzengettek egymásnak a sajtón keresztül. A nyilvánosság előtt folyó vita természetesen óriási bukással végződött, Botka László október elején lemondott róla, hogy ő legyen a miniszterelnök-jelölt. A baloldal legújabb hátra bukfencéről számos egymástól eltérő elemzés látott napvilágot, abban viszont mindenki egyetértett, hogy a szegedi politikus megfutamodásában és a balliberális oldalon állandósuló káosz konzerválásában kulcsszerepe volt Gyurcsány Ferencnek és pártjának. Erről beszélt a Karc FM Álláspont című vasárnapi közéleti műsorában Budai Gyula, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszteri biztosa is, aki szerint minden bizonnyal a DK elnöke Czeglédy Csabával karöltve buktatta meg Botkát. A történtek következményeként a balliberális pártok közötti erőviszonyok megváltoztak, a DK megerősödve jött ki az ütközetből, így a már számtalanszor leírt politikus erőre kapott, és régi önmagát idézve újra elemében van. Egyre inkább úgy néz ki, hogy a bukott kormányfő és csapata diktálja a feltételeket a baloldali térfélen fél évvel a választások előtt, akárcsak négy éve. Akkor hatalmas nagy bukás lett a vége.

Gyurcsány háttérbe vonult, hogy aztán tökéletes időzítéssel a baloldal élére álljon

2016 végén Gyurcsány Ferenc és baráti köre olyannyira felháborodott a rendszerváltás előtt a szocialista pártállam szócsöveként funkcionáló Népszabadság megszűnésén, hogy bojkottot hirdettek mindenki és minden, de legfőbbképpen a parlamenti munka ellen. Gyurcsány Ferenc jó taktikusként felismerte a távolmaradásban rejlő lehetőséget, amit ügyesen fűzött fel a Népszabadság megszűnése elleni szórványos tiltakozásra. A bukott politikus racionalizálta, hogy minél kevesebbet mutatkozik a nyilvánosság előtt, annál több ideje lesz a háttérben szervezkedni. A látszólagos visszavonulás tehát egyáltalán nem azt jelentette, hogy Gyurcsány feladta volna politikai céljait, sőt. Várta azt az időpontot, amikor megerősödve térhet vissza a politikai küzdőtérre. Botka László mélyrepülésével eljött ez a pillanat.

Ismert, hogy az idei év elején a szegedi polgármester lett az MSZP, és így a baloldal miniszterelnök-jelöltje, ami egyáltalán nem nyerte el a DK elnökének tetszését. Állóháború alakult ki a felek között, Botka kategorikusan elzárkózott attól, hogy a bukott kormányfő rajta legyen az esetleges baloldali listán, Gyurcsány pedig az együttműködés legnagyobb akadályának tartotta a vidéki városvezetőt. A DK-vezér folyamatosan a közös ellenzéki listával és az együttműködés szükségességével ostromolta a szocialistákat. Jól mutatja, hogy még augusztusban is azt nyilatkozta, hogy „a DK-ban azt látnánk helyesnek, ha teljes demokratikus ellenzéki együttműködés lenne. Nem azért, mert mindenről ugyanazt gondoljuk, hanem mert a lényegben egyetértünk." És aztán gyurcsányosnál is gyurcsányosabb módon, a ma már különösen humorosnak ható sorokkal zárta mondandóját: „én nem fogok feleselni a többi demokratikus párt egyik vezetőjével vagy képviselőjével sem. Kinek használna? Azt teszem, tesszük, amit tenni kell: megőrizve nyitottságunkat, dolgozunk. Aztán majd mindenki eldönti, hogy akar-e velünk, másokkal együtt dolgozni, vagy megy önmagába zárkózva a saját útján."

Csak aztán sorra jöttek a Botka gyengüléséről szóló hírek, és az összefogást addig leghangosabban hirdető Gyurcsány tökéletes időzítéssel belebegtette pártjának önálló listán való indulását, amivel megadta a végső szúrást a szegedi polgármesternek. Innentől kezdve nem volt megállás, a DK-vezér olyan módon kezdett el zsarolni, üzengetni, hogy talán az egykori SZDSZ-politikusok is újra kedvet kaptak a politizáláshoz. Botka bukását követően Molnár Gyulának üzent: nem lesz közös miniszterelnök-jelölt, sem közös lista. A volt miniszterelnök könnyedén megtehette mindezt, hiszen a legtöbb közvélemény-kutatás szerint önállóan is bejutna a pártja az Országgyűlésbe, nincs már szüksége az MSZP-re. És ha egyszer valakire nincs szüksége Gyurcsánynak, az semmi jót nem jelent az érintettre nézve.

Számos követője van az MSZP-ben, a mai napig szocialista politikusok sorsára gyakorol befolyást

Ahhoz, hogy Gyurcsány ismét baloldal első vonalába küzdötte fel magát, nagyban köszönhető annak, hogy a mai napig jelentős befolyása van a szocialisták körében, számos embert tud az érdekeinek megfelelően mozgatni. Korábban megírtuk, hogy az elmúlt időszakban meglehetősen furcsa megnyilvánulások és lépések voltak egyes budapesti politikusok részéről. Ennek alátámasztására elegendő Horváth Csaba fővárosi szocialista politikusnak azóta instant klasszikussá vált gondolatának felidézése, aki az ATV élő adásában állt ki a DK-s politikus mellett, párttársa ellenében – a legkényesebb pillanatban.

A napokban kirobbant Nyakó-ügy is tökéletesen megmutatta, hogy milyen messzire ér el Gyurcsány keze az MSZP-ben. A történet előzménye az volt, hogy az MSZP szekszárdi szervezete közösségi oldalán azt írta, hogy Gréczy Zsolt, a DK szóvivője, a volt kormányfő egyik legfőbb bizalmasa fideszesekkel tárgyalt egy helyi pincészetben. Gréczy tagadta az állításokat, úgy emlékezett, hogy péntek délután Budapesten volt, és perrel fenyegette meg a helyi MSZP-t. A szocialisták közleményben reagáltak, amiben azt írták, hogy „ha minden, az MSZP számára sértő és igaztalan Facebook-bejegyzés után feljelentenénk a DK-t, akkor Handó Tündének külön táblabíróságot kellene felállítani az ügyek tárgyalására". Ezt követően teljesen váratlanul Molnár Gyula, az MSZP elnöke bejelentette, felmenti a munkavégzés alól az „átgondolatlanul kiadott, rossz stílusú közlemény" felelősét. Mint kiderült, Nyakó Istvánról, a párt szóvivőjéről volt szó. A történet tankönyvi példaként szolgálhatna arra, hogyan kell egy másik párt politikusaként befolyást gyakorolnunk korábbi szervezetünk személyi állományára. Egyúttal ez az egész tökéletesen megmutatja az MSZP térvesztését, és a DK megerősödését, hiszen Gyurcsány Ferenc végre tudta hajtani azt a valószínűtlen bravúrt, hogy egy másik párt elnökeként egy kis nyomásgyakorlással, fenyegetéssel leszedette a rivális párt szóvivőjét a rivális párt elnökének közbenjárásával.

Lárifári a köbön: macskás képeket oszt meg a Facebookon, napi szinten rúg bele a határon túli magyarokba, zsarol, és mindenkit kioszt

A baloldali káosz kellős közepén soha nem látott vehemenciával vetette bele magát a pártpolitikai küzdelmekbe. Miután miniszterelnök-jelölt nélkül maradt a baloldal, Magyarország egykori vezetője fontosnak tartotta megosztani közösségi oldalán a nyilvánossággal, hogy két cicájuk, Szürke és Foltos, meg egyetlen kutyájuk Totó (ez a hírhedt celebkutya) jó barátaik lettek az elmúlt évek alatt. De nem habozott hozzátenni, hogy korábban nem volt nagy állatbarát, de annyi örömöt adnak kedvességükkel, rendetlenségükkel, ami semmihez sem hasonlítható. És mellékelt egy Vona Gábor-i értelemben is csúcskategóriásnak számító cicás képet. A balliberális válságra adott világos és egyenes válasza egyértelműen és megkérdőjelezhetetlenül politikatörténeti jelentőségű, hiszen maga Gyurcsány Ferenc állította be a gyurcsányosság világcsúcsát.

Persze nem csak ilyen komolytalan témákban kampányol, hiszen napi szinten vegzálja a külhoni magyarokat, ami mindig is a vesszőparipája volt. Magyarország első számú európai gondolkodója mélyen gyökerező európaiságában most éppen a határon túliak szavazati jogát venné el, ellentmondva olyan apróbb európai jogintézménynek, mint a kettős állampolgárság. Nagyon úgy néz ki, hogy a trianoni döntés miatt Magyarországon kívülre került magyarok elleni uszítás lesz a párt egyik fő üzenete 2018-ra. Mai Facebook-bejegyzésében sejtelmesen arra utal, hogy a kedvenc terepének számító kőbányai lakossági fórum lelkes közönsége előtt fogja bejelenteni, hogy pártja aláírást kezdeményez a jogfosztással kapcsolatban. A téma napirendre vétele is azt jelzi, hogy Gyurcsánynak komolyabb szándékai lehetnek az egyszerű visszatérésnél.

A volt kormányfő, miután megunta, hogy egykori pártját megrogyasztotta, az LMP felé vette tüzelő tekintetét. Az ellenzéki pártok képviselői közötti, legutóbbi kibeszélőshow-ban nem kertelt a volt kormányfő, kerek-perec kijelentette, hogy nem állnak be Szél Bernadett mögé, ha az LMP továbbra is külön utas politikát folytat. Hogy a tévénézők ne maradjanak Gyurcsány-féle személyeskedés nélkül, a politikus azzal vádolta az LMP-t, hogy 2014-ben miattuk mentek el körzetek, és ennek alátámasztására szépen fel is készült választási matematikából.

Hiába növekedett a politikai befolyása, sötét fellegek gyülekeznek felette

Bár ismét tényező a baloldalon, és irányítja az ellenzéket, a múltból előbukkanó ügyei komoly veszélyt jelenthetnek céljainak megvalósítására. Itt van elsőként a Sukoró-ügy, amiben a Kúria jogerős ítéletében három, illetve két és fél év letöltendő börtönbüntetésre ítélte hűtlen kezelés kísérlete miatt a 2008-as sukorói telekcsere ügyében Tátrai Miklóst és Császy Zsoltot, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egykori vezetőit. A bukott kormányfő úgy reagált a történtekre, hogy Tátrai helyette vonult börtönbe, Császyt pedig egészen a börtönkapuig kísérte. A kedves gesztusok nem véletlenek, hiszen ha egykori beosztottjai kinyitják a szájukat, akkor könnyen bajba kerülhet. Nagy kérdés, hogy a választásokig sor kerül-e erre.

Mindjárt ott van egy másik kellemetlen történet, a Czeglédy-ügy, ami könnyen a rendszerváltás utáni egyik legnagyobb pártfinanszírozási botránya lehet. Korábban megírtuk, hogy Gyurcsány Ferenc lebukott azzal, hogy kölcsönt adott Czeglédy Csabának. 80 millió forintot juttatott számára az érdekeltségébe tartozó Altuson keresztül. Erre az összegre Czeglédynek feltehetően nem volt szüksége, hiszen 2013 és 2016 között több mint hárommilliárd forintot tüntetett el, és titkos osztrák széfjében több mint egy kilogramm aranyat találtak. A Czeglédy Csaba által üzemeltetett bűnszervezet mögött Budai Gyula fideszes politikus szerint Gyurcsány Ferenc és a baloldal áll. Szerinte a bűncselekményből befolyt pénz az MSZP és a DK kasszájába vándorolt, és ebből finanszírozták volna a baloldal kampányát. Az előzetes letartóztatásban lévő Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő ügyvédként az MSZP és a DK jogi képviseletét is ellátta több ügyben. Korábban többek között Gyurcsány Ferenc és Botka László ügyvédje is volt. Az ügynek még koránt sincsen vége.