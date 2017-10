Nem telik el úgy hónap, hogy a Momentum Mozgalmat ne hagyná faképnél valamelyik vezetője. Most az egyszázalékos viccpárt titkára mondott le.

Az Origo információi szerint lemondott a Momentum Mozgalom titkára, Kovács András október közepén hagyta ott a pozícióját. Ő sem részletezte különösebben, miért döntött így, úgy tudjuk, arra hivatkozott, hogy

a továbbiakban nincs ideje a Fekete-Győr András elnökölte pártra.

Kovács András távozása azért is érintheti különösen érzékenyen a statisztikai hibahatáron belül mért Momentumot, mert a titkár fontos bizalmi pozíciót tölt be a mozgalom működésében. Az általa irányított szervezet közvetlenül a pártelnökségnek felel, ő maga pedig az elnökségi ülések állandó résztvevője. Kovács kiválásával tehát egy újabb kulcspozíció üresedett meg a Momentumban.

Jöttek, mentek

A Momentum háza táján nincs éppen minden rendben, az utóbbi hónapokban legalábbis feltűnően gyakorivá vált a személycsere a pártban. A lemondási hullám még augusztusban kezdődött meg Pottyondy Edina elnökségi tag távozásával, aki személyes okokra hivatkozva lépett vissza. Néhány nappal később egy másik elnökségi tag, Kádár Barnabás is leköszönt. Ő mindehhez annyit fűzött hozzá, hogy sok vitája volt a párton belül. Ebből a szempontból a szeptember sem sikerült jobban a Momentumnak, akkor Szauer Tamás (a balliberális HVG kiadó vezetőjének, Szauer Péternek a fia) pénzügyi igazgató dobta be a törölközőt, majd egy héttel később Borbély Ede kabinetfőnök is bemondta az unalmast. Kovács András titkár friss lemondásával a Momentum az októbert sem úszta meg kenyértörés nélkül.

A sorozatos konfliktusokat értesüléseink szerint egyébként az is generálja, hogy a Momentumon belül továbbra is éles vita van arról, hogy belemenjenek-e az összefogásba a baloldali ellenzék törpepártjaival. Fekete-Győrék ugyan határozatban mondták ki, hogy az LMP-hez hasonlóan ők sem állnak össze a 2018-as választásokra az MSZP-DK-Együtt-Párbeszéd-MoMa tömb egyik szereplőjével sem, csakhogy a párt tagságának egy jelentős része ezzel nem ért egyet.

A Momentum tehát belső széthúzástól terhelve, megüresedett vezetői székekkel fordul rá a parlamenti választások kampányára, miközben egyre átláthatatlanabb a párt finanszírozása is.

Nem régiben írtuk meg, hogy bár Fekete-Győrék folyamatosan pénzért kuncsorognak és egy lerobbant pincesort mutogatnak pártközpontként, valójában egy 130 négyzetméteres belvárosi ingatlan a bázisuk, amelyről továbbra sem lehet tudni, hogyan került a Momentumhoz.