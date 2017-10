Saját lányától született gyereke egy férfinak, aki hosszú éveken át tartotta rettegésben a családját. Arról, hogy a férfi rendszeresen szexuálisan zaklatja a lányát, az anya is tudott. Ahogy minden bizonnyal arról is, hogy gyerekük született. Aztán még egy, őt azonban már megölték.

A vádirat szerint a család Boldván élt.

Az apa tíz éven át kényszerítette szexre saját lányát.

A lány később terhes lett és titokban gyereket szült. Hogy ki a gyerek apja, azt eltitkolták a településen, apa nélkül anyakönyvezték. A lány, valamivel később, megint teherbe esett. Ekkor a férfi és a felesége – aki évek óta tudott a szexuális erőszakról – eldöntötték, hogy ismét eltitkolják a terhességet. Az egészséges gyereket, miután megszületett ruhába tekerték, és egy táskában az ágyneműtartóba tették. A kisbaba négy óra múlva meghalt.

A bíróság most ügy döntött, hogy mivel az apa és a lánya 20 évre, vagy akár életük végéig is börtönbe kerülhetnek, továbbra is előzetes letartóztatásban maradnak.