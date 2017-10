Feldmájer: Magyarország még nem került bele a frontvonalba

Dr. Feldmájer Péter, a Mazsihisz Közép-Magyarországi Területi Csoportjának elnöke beszélt a vidéki zsidó létről, a biztonságról, a hivatástudatról és az ünnepek jelentőségéről is a HETI TV Pirkadat című műsorában.

Mi hiszünk az Örökkévalóban, tudjuk, hogy a tenyerén tart bennünket, szerencsére nincs szükség arra, hogy biztonsági őrök hada vigyázzon a zsinagógáinkra. Természetesen a megfelelő technikai eszközök telepítve vannak nálunk is, a nagyünnepeken egy biztonsági őr odajön a zsinagógákhoz, hogy legyen egy cselekvésre kész ember, ha bármi történne - mondta Feldmájer Péter, a Mazsihisz Közép-Magyarországi Területi Csoportjának elnöke a HETI TV Pirkadat című műsorában.

A helyzet világos: ma Magyarországon egy kicsivel jobb a helyzet, mint másutt. Lehet dicsekedni azzal, hogy a hadsereget kivezényelték a zsidóság védelmére Franciaországban, de kérdem én, milyen ország az, ahol úgy mennek a gyerekeim iskolába, zsidó iskolába, ahol állig felfegyverzett katonák őrzik az iskolát? Ez így már egy nagyon csúnya helyzet és azt is gondolom, Bécsben is nagyon problémás, amikor azt látják a gyerekek, a hívők, csak akkor lehetnek biztonságban, ha rendőrök vannak ott gépfegyverekkel, egyebekkel. Összességében: kicsit jobban állunk Magyarországon, mint a tőlünk nyugatabbra érő hittestvéreink - tette hozzá.



Feldmájer szerint Magyarország még nem került bele a frontvonalba, nem lett áldozata annak a háborúnak, amelyet elsősorban a palesztin terroristák és a közéjük keveredő egyéb radikális iszlamisták szőnek. Mindenkinek van joga háborúzni, aki bolond, de ők ezt a háborút elhozták Európába, úgy gondolva, ha ártatlan zsidókat gyilkolnak meg Franciaországban, ezzel megnyerik a háborút a Közel-Keleten, pedig minden józan ember belátja, ez képtelenség - tette hozzá. Szerencsére Magyarországon nincs jelentős ilyen jellegű antiszemitizmus, ám nagy szomorúságunkra, a két világháború közötti antiszemitizmus ma is él, még akkor is, ha ennek nem olyan nagy a mértéke, mint egykor volt.

A teljes beszélgetést itt tekinthetik meg.