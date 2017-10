A Fidesz elfogadhatatlannak tartja, hogy Soros György által támogatott NGO-k befolyásolják az illegális bevándorlást és az áthelyezési mechanizmusra is döntő befolyásuk legyen - jelentette ki Gulyás Gergely, a kormánypárt frakcióvezetője.

A politikus bírálta az európai parlament LIBE bizottsága által elfogadott jelentéstervezetet. Ez olyan felső korlát nélküli betelepítési rendszert hoz létre, amely megszünteti a tagállamok felelősségét a határvédelemben - tette hozzá.

A frakcióvezető elutasította, hogy akár 30 fős csoportokban is lehessen kérni a tagállamok közötti áthelyezést, illetve úgynevezett szponzorizáció révén civil szervezeteknek és NGO-knak döntő befolyása legyen arra.

Gulyás Gergely ezt nyílt befolyásként értékelte az európai parlamenti döntéshozatalra, s mindezt annak tulajdonította, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványtól kiszivárgott dokumentum 226 képviselőt tart számon a Soros-szervezetek partnereként az EP-ben. Ez nagyobb, mint a néppárti frakció létszáma - jegyezte meg.

Egyre több a magyar áldozat

Egyre több magyar áldozata van migránsok által elkövetett támadásoknak - mondta Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője, aki kteljesen egyértelműnek nevezte a migráció közbiztonsági következményeit Európában. A kormánypárti politikus azt mondta: ahol az illegális bevándorlók megjelentek, ott rohamosan romlik a közbiztonság és nő a bűncselekmények, erőszakos támadások száma. Ezeknek egyre több magyar áldozatuk is van - jegyezte meg.



Halász János kifejtette, hogy a napokban ismét megtámadtak egy magyar kamionsofőrt migránsok, s néhány hónapja már volt ilyen eset, ahol az elmondások szerint vascsövekkel majdnem agyonverték az illetőt. Nemrég magyar fiatalokat akartak kirángatni az autójukból, korábban Franciaországban magyar fiatalokkal teli kisbuszt dobáltak meg kövekkel, Németországban megvertek egy magyar férfit - sorolta. A szóvivő azt is közölte: migránsok által elkövetett nemi erőszaknak is volt magyar áldozata Németországban és Máltán.

"Ezek után mindnyájan elképzelhetjük, hogy mit kell átélniük azoknak, akik kénytelenek együttélni a migránsokkal, és mit kellene átélni a magyar embereknek, ha ide betelepítenék őket" - fogalmazott, kiemelve: a Fidesz és a KDNP azért küzd, hogy ez ne fordulhasson elő.