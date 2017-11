Sokan nevetnek Gyurcsány legújabb kampányötletén

Meglepődtünk Gyurcsány Ferenc Facebook-oldalán, mivel a tegnap kitett posztjában, a megbízhatóságáról és szavahihetőségéről híres politikus épp azzal kampányol egy animációs filmen keresztül a DK nevű mikropártjának, hogy ha 2018-ban őket választják, akkor egy biztonságos 3-as metróra szavaznak. Felidézzük hát a „régi, szép gyurcsányi időket” és néhány „baloldali sikertörténetet”.

Gyurcsány újfent szépet lódított, és többszörösen próbálta átverni a DK szimpatizánsait, illetve az oldalára tévedőket.

Először is, különösen vicces, hogy egy olyan ember hozza fel, de inkább ejti ki a "metró" szót a száján, akinek a kormányzása alatt indult el és dőlt dugába a M4-es metróberuházás, és az elvtársaival 167 milliárdos kárt okoztak úgy, hogy el sem készült a metró. Azt csak 2014-ben adta át Tarlós István és az új, jobboldali városvezetés.

A 167 milliárd forint károkozást az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) idén, februári jelentésében állapította meg, és azt is rögzítette, hogy az Európai Bizottság 76,6 milliárd forintos büntetés megfizetésére kötelezheti Magyarországot a beruházás miatt. Köszönjük szépen Gyurcsány Ferenc és Demszky Gábor!

Jelenleg is folyik az ügy hazai, ügyészségi nyomozása, azonban annyi már az OLAF-jelentésből kiderült, hogy döntő befolyása volt az akkori politikumnak a beruházás alakulására és az érdemi döntések meghozatalára. Amely akkoriban pont a Gyurcsány-Demszky-tengelyt jelentette.

Emellett azt is lehetett tudni az OLAF-jelentésből, hogy a Siemens és az Alstom nagyvállalatok a Fővárosi Önkormányzat vezetésével és a különböző műszaki ellenőrökkel, tervezőkkel összefogtak, és túlárazott szerződéseket kötöttek, megkárosítva ezzel Brüsszelt és a magyar költségvetést is. Az OLAF-jelentés szerint a lopás módszere pedig elsősorban az volt, hogy a műszaki ellenőr vagy a tervező a megbízó helyett a kivitelező érdekeit szolgálta, a megbízó pedig elfogadta és aláírta az így jelentősen felhizlalt összegeket.

Mindenesetre az érdekes, hogy a fenti történetről sem Demszky, sem az akkori miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc nem szeret nagyon mesélni, és ha kérdezik őket, akkor ők épp ott sem voltak, és természetesen semmilyen felelősség nem terheli személyüket.

De Gyurcsány nem készített animációs filmet a szintén baloldali „sikertörténetnek” számító kormányzati negyed esetéről sem. Itt a Gyurcsány-kormány 12 milliárdot tapsolt el „nélkülözhetetlen” tervekre, koncepciókra és egyéb haveri megbízásokra, anélkül, hogy egy kapavágás történt volna. És lehetne a sort folytatni Sukoróval és a többi „szuper beruházással”.

Én tehát sokkal szerényebben beszélnék a DK esetében a metróról vagy bármely más beruházásról, mivel amikor a kedves elvtársak kormányozták az országot, akkor csak a kár és pusztulás maradt utánuk. Nagy „európai” idők voltak ezek, és ez csak két példa ebből az időszakból.

Folyamatban van a 3-as metró felújítása

Egyébként pedig innen tájékoztatjuk Gyurcsányt, hogy a 3-as metró felújítása jelenleg is zajlik. A szerelvények egy részét már lecserélték a felújított kocsikra, a metróvonal rekonstrukciója pedig napjainkban elkezdődött, és három részletben fog megvalósulni.

Először az északi szakaszon, amelyet a kormány 137 milliárd forint értékkel támogat, vagyis a 4-es metró építése során okozott kár összege bőven fedezné a fenti szakaszra szánt kormányzati összeget. Hol lehet vajon ez a pénz?Úgyhogy hiába beszél a DK nevű mikropárt és vezére arról, hogy csak akkor valósul meg a metrófelújítás, ha rájuk szavaznak, mert az M3 felújítása folyamatban van, és a 4-es metró is elkészült és átadásra került, amit a balliberális vezetők csak megálmodni tudtak, amely álom 167 milliárd forintba került.

Czeglédy-ügy: gyanús kölcsön

Gyurcsánynak inkább arról kéne „dalolnia” napjainkban, hogy a családi cég, az Altus Zrt. miért adott közel 80 millió forint kölcsönt, az azóta már költségvetési csalás gyanújával lesittelt, diákszövetkezetes Czeglédy Csaba cégének.

Persze, ahogy arról az Origo már beszámolt, itt is kihagyott szegény Ferenc memóriája, hiszen ahogy már megírtuk, ellentétben azzal, amit Gyurcsány a Facebook-oldalán leírt, nem egy, hanem két kölcsönt adott az Altus Czeglédy cégének, és arra is rosszul emlékezett „szegény”, „feledékeny” Gyurcsány, hogy Czeglédy cége azóta már kamatostul visszafizette az összeget.

Elgondolkodtató az is, hogy a magát „európai”-nak valló párt és annak vezetői: Gyurcsány Ferenc és kedves felesége, Dobrev Klára, hogyan és mi okból finanszíroznak egy előzetesben ülő, a költségvetési csalás alapos gyanújába keveredett személyt,illetve az még pikánsabbá teszi az ügyet, hogy Gyurcsányék korábban több százmilliós megbízást nyertek el az Európai Bizottságtól a családi céggel, azért hogy egyes országok - így Magyarország és Lengyelország - fejlesztéspolitikáját ellenőrizzék.