Két banda is lebukott, talán kevesebb drog kerül az utcára

Tíz ember ellen emeltek vádat az elmúlt napokban. Mind a 10 embert jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelemmel vádolják. Két bandáról van szó, ami közös, hogy egyik is, másik is Hollandiából hozott drogot Magyarországra.

Az egyik banda nagy mennyiségű amfetamint hozott Hollandiából Magyarországra.

A háromfős banda felosztotta egymás között a szerepeket: volt, aki a szállításért, és akadt, aki a terjesztésért felelt.

Első alkalommal rögtön hat kiló kábítószert hoztak be Magyarországra, egészen pontosan Egerbe. Ott aztán kiadagolták, aztán árulni kezdték. A banda végül egy újabb hat kilós szállítmány behozatalánál bukott le.

A másik banda kevésbé szervezett, de sokkal kiterjedtebb volt, Kelet-Magyarország jelentős részét fedték le. A drog jelentős részét egy 53 éves férfi szlovák rendszámú kamionjába rejtve csempészték be, szintén Hollandiából. Akkor pont fél kiló marihuánát és 7 150 darab tablettát. A sofőr azonban már korábban is adott el drogot Budapesten 3 600 000 forintért. Ebben a saját fia volt a segítségére, aki egyébként maga is termesztett marihuánát dunaharaszti házában.

Az ügyészség - egy kivétellel – minden vádlottnál végrehajtandó börtönt kért, illetve azt, hogy kötelezzék őket a bűnügyi költségek - összesen több mint 5 millió forint – kifizetésére.