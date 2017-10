Nyomozhatnak az MSZP nemzeti választási bizottsági tagja ellen

Litresits András, az MSZP Nemzeti Választási Bizottsághoz delegált tagja, Czeglédy Csaba egyik ügyvédje ellen indulhat nyomozás zsarolás bűntette miatt - tudta meg az Origo. A Czeglédyék által megkárosított egyik diák tett feljelentést Litresits ellen. A diák feljelentésében azt állította, az előzetesben ülő baloldali politikus egyik ügyvédje a hallgatását szerette volna megvásárolni, majd azzal fenyegette, hogy személyiségi jogi pert zúdít a nyakába, ha mindezt nyilvánosságra hozza.

Zsarolás bűntettének gyanúja miatt rendelhet el nyomozást az V. kerületi Rendőrkapitányság a milliárdos adócsalással gyanúsított Czeglédy Csaba cége, a Human Operátor Zrt. által ki nem fizetett egyik diák, Kéri Ámon burkolt megfélemlítése ügyében – tudta meg a PestiSrácok.hu. Kéri azt állítja, hogy az előzetesben ülő baloldali politikus egyik ügyvédje a hallgatását szerette volna megvásárolni, majd azzal fenyegette, hogy személyiségi jogi pert zúdít a nyakába, ha mindezt nyilvánosságra hozza.

Az MSZP NVB-hez delegált tagja zsarolhatott

Az Origo megtudta, hogy az inkriminált ügyvéd Litresits András. Az ügyvéd az MSZP Nemzeti Választási Bizottsághoz delegált állandó tagja már 2010 óta. Litresits nagyon szoros kapcsolatban van a szocialista párttal és az előzetesben ülő Czeglédyvel. Mindezt jól bizonyítja a Népszava egyik cikke is, amiben arról írtak, jogi tanácsokat a szocialisták jogász végzettségű tagjai, illetve azok irodái - így a Czeglédy és Trsa. Ügyvédi Iroda, a Steiner és Kuthán Ügyvédi Iroda, vagy Litresits András - is szívesen adnak a frakciónak, sőt, összesen 11 szerződésük szólt "jogi tanácsadásra", összesen pedig több mint 21 és fél millió forintot költöttek ügyvédekre.

Litresits ügyvédi irodája még a 2010-es kormányváltás előtt jogi tanácsadói szerződést kötött a Honvédelmi Minisztériummal. A szerződés tárgya jogi tanácsadói tevékenység volt, a HM kabinetfőnök utasításának megfelelően szakmai tanácsadással összefüggésben elemző munka végzése, igény esetén konzultáció folytatása, döntés előkészítő feladatok teljesítéséhez és végrehajtásához javaslatok kidolgozása - címen. Ezért 1,1 millió forint plusz áfa díjazást kapott.

Tizenöten vannak előzetesben

Ismert, Czeglédy Csabát június 15-én helyezték előzetes letartóztatásba, miután ellene és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt büntetőeljárást indítottak a NAV Csongrád megyei igazgatóságának pénzügyi nyomozói. A bűncselekmények következtében az állami költségvetést több mint hárommilliárd forintos vagyoni hátrány érhette. A gyanú szerint a Czeglédy által vezetett, munkaerő-közvetítést végző Human Operator Zrt. köré szerveződő céghálózat 2013 és 2016 között mintegy hárommilliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek. Az ügynek jelenleg tizenhét gyanúsítottja van, ám közülük ketten már nincsenek előzetesben.

Tiltott hitelintézeti tevékenység?

Mint arról korábban beszámoltunk, Budai Gyula azt kérte a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi felügyeletétől, vizsgálja meg, hogy a Gyurcsány Ferenc DK-elnök érdekeltségébe tartozó Altus Portfólió Kft. folytatott-e tiltott hitelezési tevékenységet. Az Origo birtokába került dokumentumok szerint Gyurcsány Ferenc feleségének a cége nem egy baráti kölcsönt adott az előzetesben ülő Czeglédy Csabának, így az üzletszerű tiltott pénzintézeti tevékenység gyanúja is felmerülhet az Altus Zrt.-vel szemben. A DK-elnöke korábban azt mondta, hogy idén kereste meg őt Czeglédy, hogy pénzügyi gondjain segítsen, azonban az is kiderült, hogy a bukott miniszterelnök tévedett, mert Czeglédy és az Altus között tavaly jött létre egy kölcsönszerződés, ráadásul Gyurcsány arról is beszélt, hogy ők is vesztettek pénzt, miközben Czeglédyék kamatostul kifizették.

Időseket is megkárosítottak

A Czeglédy Csaba és társai nevével fémjelzett botránynak nem csak diákok, hanem a nyugdíj mellett dolgozó idősek is lehetnek a károsultjai. A szocialista politikus és elvbarátai lelketlenségét, és gátlástalanságát igazolja a VAOL cikkében megírt, 78 éves Bandi bácsi esete is. Ugyanis Czeglédyék neki is adósok maradtak egy jelentősebb összeggel, miután egy szombathelyi iskolaszövetkezeten keresztül foglalkoztatták.