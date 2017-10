Lánczi: Orbánon keresztül a kereszténységet támadták

Tudatosan hazudott több ellenzéki propagandaoldal és sorosista blog Orbán Viktor miniszterelnök beszédéről, amit a kormányfő a reformáció 500. évfordulóján mondott. Lánczi Tamás szerint az érintett oldalak a miniszterelnökön keresztül a kerszténységet támadják.

Tudatosan magyarázta félre több ellenzéki propagandaoldal és sorosista blog Orbán Viktor miniszterelnök beszédét, amit a reformáció 500 éves évfordulóján mondott el. A kormányfő szájába olyan mondatokat adtak amit valójában nem is mondott. A miniszterelnök azt mondta az ünnepen, hogy "valljuk és vállaljuk, hogy Magyarországnak a keresztényellenes internacionalista erők kormányzása után egy keresztény értékeket követni igyekvő kormányzásra van szüksége. Ebben megerősít bennünket az, hogy a magyar polgárok döntésükkel immár másodszor is felhatalmazást adtak. Ezzel szemben a propagandaoldalak azt írták, hogy Orbán azt mondta, hogy Istennek köszönhetően kormányozhatnak, de ilyet nem mondott.

Lánczi: Érthetetlen, mi a probléma

Meglepő, hogy vita van Orbán Viktor miniszterelnök beszédéből, amit a Reformáció emléknapján mondott el a Budapest Sportarénában több ezer hívő előtt. Egy magát vállaltan keresztény ihletettségű kormányt vezető miniszterelnök beszélt, aki nyilvánvalóan a hitéből és a politikai crédójából fakadóan máshogyan nem is láthatja a dolgokat - mondta Lánczi Tamás. A Századvég vezető elemzője arról is beszélt, hogy Orbán Viktor vállaltan keresztény célokért küzd, ezért nem is értem, miért lehet ebből probléma.

A kereszténység az igazi problémája az érintett oldalaknak

Könnyen lehet, hogy itt nem is a kormányfő személye a lényeg, hanem maga a kereszténység a probléma. Itt valójában a miniszterelnökön keresztül a keresztény fundamentumokat támadják az érintett oldalak. Lánczi szerint Európában van egy nagyon erős antiklerikális vonal, ami újabban kiegészült az iszlám világ imádatával. Ez egy nagyon perverz szövetség, mivel az antiklerikálisok által össze a muszlim bevándorlást szervezőkkel - tette hozzá. A keresztény értékek lennének valójában Európa és az Európai Unió legfőbb értékei, mivel az uniót is három kereszténydemokrata politikus alapította, Konrad Adanauer, Robert Schuman, és De Gasperi. Érthető és egyben nagyon szomorú, ami zajlik - zárta szavait az elemző.