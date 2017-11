Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) által felügyelt magyarországi nukleáris létesítmények az előírásoknak megfelelően, biztonságosan üzemeltek tavaly - derül ki az atomenergia 2016. évi alkalmazásának biztonságáról szóló, közigazgatási egyeztetésre bocsátott jelentésből, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) honlapján tettek közzé.

A dokumentum szerint a nukleáris létesítmények fizikai védelmi rendszere és fizikai védelmi felkészültsége tavaly is megfelelő szintű volt. A radioaktív anyagok csomagolása és szállítása az OAH hatósági felügyeletével, a hazai és nemzetközi szabályozásnak megfelelően történt, rendkívüli esemény nem volt 2016-ban. A veszélyhelyzetek kezelésére való felkészüléssel kapcsolatos feladatok végrehajtása is megfelelően zajlott, az előirányzott gyakorlatokat megtartották.

A paksi atomerőmű 2016-ban az előírásoknak megfelelően üzemelt, befejeződött az időszakos biztonsági felülvizsgálat során előírt javító intézkedések végrehajtása.

Az atomerőmű a 2015 decemberében kapott engedély birtokában 2016-ban mind a 4 blokkján bevezette a 15 hónapos üzemeltetési ciklust. A jelentés szerint nem történt olyan esemény tavaly, amely a ciklus meghosszabbításával összefüggésbe hozható lett volna.

Sikeresen lezárult a 3. paksi blokk 2015-ben megkezdett üzemidő-hosszabbítása, az OAH tavaly decemberben engedélyezte az 1986-ban üzembe helyezett reaktor további 20 éves üzemelését, így az 2036-ig vesz részt az áramtermelésben.

A 4. blokkra vonatkozó engedélykérelmet 2016. év végén nyújtották be. A dokumentum szerint a kapacitás-fenntartáshoz, az új atomerőművi blokkok előkészítéséhez jelentős feladatok kapcsolódtak 2016-ban. Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2016. októberében nyújtotta be az OAH-nak a mintegy 3600 oldal terjedelmű telephelyengedély-kérelmet. A telephelyengedélyt az OAH 2017. március 30-án kiadta.

Lakossági vagy foglalkozási dóziskorlát túllépésével járó esemény nem történt tavaly Magyarországon. A radioaktív anyagokkal végzett tevékenység során összesen öt alkalommal következett be olyan esemény, amely a sugárveszélyes tevékenységet végző munkavállalók nem tervezett sugárterhelését okozta, de valamennyi esetben a munkavállalókra megengedett dóziskorlát alatt maradt a terhelés - áll a jelentésben.