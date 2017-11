A kormány állja a felmerülő költségeket és vállalja az adminisztrációs terheket annak érdekében, hogy II. János Pál pápa szobráról az eltávolításra ítélt keresztet Ploermel városából Magyarországra lehessen szállítani, amennyiben a franciaországi település vezetése hozzájárul ehhez – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

A tárcavezető elmondta, hogy a párizsi nagykövetségen keresztül megkeresték a bretagne-i kisváros önkormányzatát, választ azonban egyelőre nem kaptak tőlük. A keresztet a budaörsi Szent Benedek Általános Iskola és Középiskola fogadná be.

Nem kommentálta kereszt eltávolítását elrendelő államtanácsi döntést, de szerinte Európa jövője szempontjából "elképesztően káros" minden olyan döntés, amely képmutató módon a toleranciára hivatkozva a kereszténység visszaszorítására irányul, és keresztény szimbólumok eltávolítását rendeli el.

Ellentétes Európa érdekeivel a kereszténység visszaszorítását célzó "elképesztő önfeladás". Az ilyen lépések a kontinens civilizációjának és kultúrájának felszámolására tett intézkedéseknek tekintendők. Olyan kérdések nyílnak meg napjainkban, amely kérdések megnyitását korábban senki nem tartotta volna elképzelhetőnek, hiszen azt talán – vallási hovatartozástól függetlenül – kevesen vitatják, hogy a kereszténység az európai kultúra meghatározó része. Valóban igaz, hogy a 21. században Európában levetetünk egy keresztény jelképet? Vallásszabadság van mindenkinek, kivéve a keresztényeket?

A miniszter kiemelte, hogy Európa keresztény jellegét meg kell őrizni, az ide érkezőknek pedig el kell fogadniuk és tiszteletben kell tartaniuk a helyi törvényeket és az itt élők hagyományait. Veszélyezteti Európa keresztény mivoltát, mivel a bevándorló országgá válás azzal jár, hogy az érkezők előbb vagy utóbb felül akarják írni a helyi szabályokat.

Kérdésre válaszolva ismertette, hogy konzuli védelemre regisztrált New York-i magyaroknak nem esett bajuk a keddi merényletben. Sokan azonban nem kértek ilyen segítséget, ezért javasolja a külföldre utazóknak és a külföldön élőknek, hogy regisztráljanak konzuli védelemért.

Figyelmeztetett arra is, hogy az Iszlám Állam elleni nemzetközi katonai fellépés sikere veszélyeket is hordoz, hiszen a "bosszúszomjas terroristák" egy része Európába akar jönni. Ennek megakadályozása részben titkosszolgálati, részben határőrizeti kérdés, hiszen "ha senkit nem engedünk be illegálisan, akkor nem engedjük be a terroristákat sem."