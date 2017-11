Az orális és az anális szex tarifáit is elmondta nekünk az a férfi, aki körbevezetett minket a férfi prostituáltak világában. Azt is elmondta, hogy sok férfi óvszer nélkül is vállalja az aktust. Azt is megmutatta, hogy a prostituáltak hol fogadják a kuncsaftjaikat. Megrázó őszinteséggel beszélt az egészről a férfi, aki magáról azt állítja, hogy ő nem prostituált.

Miután megérkeztünk több emberrel is beszéltünk. Mind prostituáltak. Férfiak, 40-50 körüliek. Amikor meghallják, hogy újságírók vagyunk, mind azt mondják, hogy ők nem tudnak semmit az egészről. Pedig minden bizonnyal tudnak, hiszen amikor még azt hitték, hogy kuncsaftok vagyunk, ajánlatokat tettek.5-6 embert is találtunk. Mind teljesen hétköznapian néznek ki, vagyis ellentétben az emberek fejében élő női prostituáltakkal, akik combfixben, kisszoknyában, magas sarkúban állnak az út szélén, ők egyáltalán nem feltűnőek.

Ez is a céljuk minden bizonnyal. Kerülni a feltűnést.

Végül mégis találtunk egy férfit, aki részletesen beszélt mindenről. Egészen jól ismert ezt a világot, de magáról azt állítja, hogy nem prostituált.

Azt mondja, mindenféle ember jön ide. Egy közös van bennük csupán: mind férfiak.

Vannak köztük gazdagok és szegények, idősek és fiatalabbak. És vannak a prostituáltak között is fiatalok és idősek is. De nem vegyülnek. Az egyik csoport egy helyen áll, míg a másik tőlük néhány száz méterre. Az – mondjuk így – idegenvezetőnk azt is megmutatja, hogy pontosan ki hol áll.

Vannak köztük szemérmetlenek, akik azonnal előveszik a nemi szervüket. Aztán ha lebuknak azt mondják, éppen pisilnek, nem pedig aktusra várnak.

Ők sokszor nem csak a prostituáltaknak tesznek ajánlatokat.

A nagyüzem általában este kezdődik - mondja a férfi. Ilyenkor jóval több a kuncsaft. És persze a prostituált is. Ők aztán egy előre megbeszélt helyen találkoznak, és együtt mennek ki oda, ahol várják a vendégeiket. Van aki bemegy a bokrok közé, és van aki egész egyszerűen egy fánál csinálja. Sok embert a sötétben az sem érdekli, ha meglátják. De az is lehet, hogy pont ez hozza őket izgalomba. Sok prostituáltért autóval jönnek, és ott történik meg az aktus.

A prostituáltak jelentős része nem meleg. Egész egyszerűen a pénz miatt csinálják.

A nem túl sok pénz miatt. Amikor a férfi, aki körbevezet minket, az árakat sorolja, megdöbbenünk. Az orális szex 2.000, az anális 3.000. és gumival is mindössze ezer forinttal több. Egy prostituált átlagosan 20.000 forintot keres egy műszak alatt. Ebből pedig könnyen ki lehet számolni, hogy ahhoz, hogy ezt a pénzt megkeresse, mennyi kuncsaftot kell fogadniuk. Sok prostituáltnak törzsvendégei is vannak. Van a közelben egy romos épület, azt szinte mindegyikük használja.

Az is komoly különbség, hogy míg a női prostituáltak időre dolgoznak, a férfiak nem.

A szolgáltatás az orgazmus végéig tart.

Fizetni az aktus után kell, nem pedig előre. Az első kérdés, ami az aktus előtt elhangzik, hogy passzív, vagy aktív a kuncsaft. Vagyis, hogy azt szeretné, hogy neki hatoljanak be, vagy, hogy ő tehesse ezt meg. Az pedig nem véletlen, hogy a fentiek pontos helyszínét nem írtuk meg, erre a kontaktunk kért minket, a kérését pedig tiszteletben tartjuk.