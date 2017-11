A dél-keleti régió első villámtöltőjét adták át Kecskeméten

Az MVM Partner Zrt. és a Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel és Konferenciaközpont közösen létesített egy villámtöltőt a hotel parkolójában. Ez nemcsak a városban az első, valamennyi erre alkalmas autótípust kiszolgálni képes villámtöltő, hanem Magyarország dél-keleti térségében is. A töltő nemcsak a régió turisztikai vonzerejét növeli, de segíti hazánk déli irányú megközelítését is az elektromos autósok számára.