Az M3 metró felújítása az előkészítő munkálatok után november 6-án, hétfőn kezdődik.

A BKV Zrt. és a BKK Zrt. szakemberei mindent megtettek és megtesznek azért, hogy a lehetőségekhez képest a legkevesebb kellemetlenséggel utazhassanak a fővárosban közlekedők.Reagálva Horváth Csaba, az MSZP fővárosi képviselője által elmondottakra, ismét kijelentjük, hogy az M3 vonal rekonstrukciója számos előkészülettel járt, ennek része volt a metrópótló buszok közlekedésének megszervezése is. Így, ahogyan korábban többször hangsúlyoztuk , a pótlóbuszok csúcsidőben 45 másodpercenként indulnak majd. Ez a követési időköz, tekintettel az olyan forgalomtechnikai adottságokra, mint a fel- és leszállás, fordulás, lámpaciklusok, keresztező irányok (többek között más busz és villamosjáratok) forgalmának fenntarthatósága stb., tovább már nem csökkenthető. Az északi szakasz pótlásában részt vevő 59 autóbusz 18 méteres hosszát tekintve, így is több mint egy kilométernyi, egészen pontosan 1062 méteres buszoszlop áll majd a közlekedők rendelkezésére, de az esti és hétvégi teljes vonalas pótlás során a pótlóbuszok száma megközelíti a nyolcvan darabot.Továbbra is mindent megteszünk azért, hogy ez a Budapest számára kiemelt és szükségszerű beruházás a lehető legkisebb kellemetlenséget okozza. Ezen dolgoznak minden lehetséges szempontot figyelembe véve a BKV és a BKK szakemberei"

- olvasható Szedlmajer László BKV Zrt. vezérigazgató-helyettesének közleményében.

Szedlmajer László, a BKV Zrt. autóbusz és trolibusz üzemeltetésért felelős vezérigazgató-helyettese közleményét a következő felhívással zárja: