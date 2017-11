Szándékosan tönkreteszik az aratógépeket Rábaszentmihályon

Vascsöveket dugdos és szöges deszkát tesz ki a kukoricásba valaki Rábaszentmihályon. Ezzel tönkreteszi az aratógépeket, kombájnokat, óriási anyagi károkat okozva a gazdáknak.

Nemcsak a gazdák munkáját nehezítik meg a kukoricához közötött vascsővel, hanem az aratógépeket is tönkreteszik. A javítás költsége akár milliós is lehet. - adta hírül a TV2 Tények.

Az aprítószerkezetet már így is meg kellett bontani, nem végez tökéletes munkát így a gép, időkiesésben az meg hát nagyon sok, volt olyan alkalom már többször is, hogy itt helyszínen nem is tudtuk kivenni a vasat, be kellett menni műhelybe. Ami rengeteg idő, rengeteg kiállás"



-mondja Kovács Tamás, egy helyi gazdálkodó, aki azt is hozzáteszi, hogy a gépek mellett a kombájnok kerekét is megrongálhatja egy ilyen vascső.

A gazdák azt mondják, hogy szerintük valaki szándékosan akar kárt okozni nekik.Először két éve találtak vascsövet a kukoricákhoz kötve. Akkor feljelentést is tettek, a nyomozás pedig még tart.

A tavalyi aratást szerencsésen megúszták, de idén ismét vascsöveket kötöttek a kukoricaszárakhoz. A földművelők közül néhányan sejtik, hogy ki áll a rongálások hátterében, és szeretnék, ha végre elfognák a tettest.