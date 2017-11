A 3-as metró felújítása: erre figyeljen hétfőtől

Már a hétvégén is pótlóbuszok szállították az utasokat a 3-as metró teljes vonalán, és ez így lesz ezentúl minden hétvégén egészen 2020 végéig, a kék metróvonal teljes felújításáig. Hétfőn lesz az első munkanap, amelyet érint a felújítás. Mutatjuk, mire figyeljen.

November 6-tól a felújítás teljes ideje alatt, ami összesen várhatóan három évig tart majd, első körben hétfőtől lezárják a 3-as metróvonal Újpest-központ és a Lehel tér közötti északi szakaszát. A metró hétköznap hajnali fél öttől este fél kilencig csak Kőbánya-Kispest és a Lehel tér között közlekedik, esténként és hétvégenként pedig a teljes vonalon pótlóbuszok szállítják majd az utasokat, ahogy már ezen a hétvégén is. Az érintett hat állomás felújítása várhatóan egy évig tart.

A térségben a fennakadások elkerülésére pótlóvillamosokat is indítanak, megerősítették a térség kötöttpályás közlekedését és a közlekedési lámpákat is áthangolták.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint ennek ellenére előfordulhatnak majd fennakadások a közösségi és az egyéni közlekedésben is, az utazási idő lényegesen hosszabb lehet a megszokottnál.

A Váci úton például a háromból irányonként egy-egy sávot buszsávnak jelöltek ki, ezért a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban torlódásokra kell számítani.

Egyébként az Újpest-Központ és a Lehel tér közötti metrószakaszon kizárólag alacsonypadlós, klimatizált, csuklós metrópótló buszok közlekednek, amelyek érintik a lezárt metróállomásokat.

Egyes pótlóbuszok nem Újpest-Központig, hanem egészen az Árpád Üzletházig közlekednek.

A BKK a járműveken már hetekkel ezelőtt megkezdte a hangos utastájékoztatást, és az érintett állomások körzetében az utastájékoztató eszközök kihelyezését. Az Árpád hídnál, a Nyugati pályaudvarnál és a Népligetnél végrehajtották a szükséges forgalmi változtatásokat.

A Váci úton felfestették a buszsávokat, mivel a háromból irányonként egy-egy sávot buszsávnak jelöltek ki tíz kilométer hosszan, ezért a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban torlódásokra lehet számítani.

A járműforgalom segítése érdekében a III. kerületben a Batthyány utca-Szentendrei út útvonalon a közlekedési lámpákat áthangolják. A XV. kerületben a Szerencs utca és az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszának kereszteződésében a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban szintén ritkábban váltanak a közlekedési lámpák.

A BKV a metrópótlásra 59 csuklós autóbuszt állít forgalomba, de az esti és a hétvégi teljes vonalas pótlás idején a pótlóbuszok száma megközelíti a 80-at. A buszok átlagosan 45 másodpercenként indulnak.

Emellett megerősítették a térség kötöttpályás közlekedését. A 12-es helyett hétköznap 12M jelzéssel a Lehel térig meghosszabbítva, háromkocsis szerelvényekkel közlekednek a villamosok, a 14-es járat pedig 14M jelzéssel sűrűbben, és hétvégén is nagyobb befogadóképességű szerelvényekkel jár. A két járat csúcsidőben 3-4 percenként közlekedik majd. Gyakrabban indítják a Keleti pályaudvarig közlekedő, az 1-es, a 2-es és a 4-es metróra is közvetlen átszállási lehetőséget nyújtó 20E és a 30-as járatcsalád tagjait is.

Azt ajánlják, hogy a belvárost az utasok a III. kerületi Vörösvári út és Bécsi út környékéről a 19-es és a 41-es villamossal a budai fonódó villamoshálózaton közelítsék meg, míg a kerület északi feléből, illetve a Szentlélek tér vonzáskörzetéből a H5-ös (szentendrei) HÉV-vel, majd a 2-es metróval.Az Óbuda felől a belvárosba utazók számára a 34-es és a 106-os busz vonalát a Lehel térig meghosszabbították. Rákospalota és Újpalota felől sűrűbben jár az 5-ös és a 7E busz, illetve ajánlott a 1-es metró Mexikói úti végállomásáig közlekedő 25-ös és a 225-ös járat használata is.

A 3-as metró Magyarország legnagyobb forgalmát lebonyolító vasúti rendszere. Munkanapokon körülbelül 520-540 ezer utast szállít, többet, mint a teljes országos vasúti hálózat. A 17,3 kilométer hosszú metróvonalon húsz állomás van.

A Nyugati téren és a Népligetnél is változik a forgalmi rend Vasárnaptól a Nyugati téren nem lehet balra kanyarodni a Bajcsy-Zsilinszky útról a Nagykörútra és a Nagykörútról a Bajcsy-Zsilinszky útra sem. A Nyugati téren azért vezetik be a korlátozást, mert a metrópótló autóbuszok nem a felüljárón, hanem azzal párhuzamosan, a Bajcsy-Zsilinszky úton közlekednek majd. Egy szakaszon a buszok az Üllői út helyett a Népligeten keresztül járnak, ezért az Üllői út és a Borbás Vince sétány találkozásánál új jelzőlámpás csomópontot építenek ki, a Hazslinszky Frigyes sétánynál pedig új gyalogátkelőhelyek épülnek. Mindezek a változások a metróvonal északi szakasza felújításának teljes ideje alatt, várhatóan egy évig érvényben lesznek.

A metrópótló buszok a megállókhoz legközelebbi, más buszok által használt megállókban állnak majd meg.

A naponta töb mintfélmillió utast szállító 3-as metróvonal felújítása több ütemben zajlik és várhatóan három évig tart. A középső (Lehel tér-Nagyvárad tér) és a déli (Nagyvárad tér-Kőbánya-Kispest) szakasz felújításának indulásáról még nem született döntés.