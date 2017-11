Staudt Gábor, jobbikos képviselő hétfőn azzal a beadvánnyal fordult az Alkotmánybíróság elnökéhez, hogy kezdeményezzen soron kívüli, vagy gyorsított eljárást a plakáttörvény ügyében. A Fidesz frakció közleményében reagált Staudt kijelentéseire, és elítélte a felháborító nyomásgyakorlást. Az elmúlt hónapok pártfinanszírozási botrányai érthetővé teszik a Jobbik lépését.

Staudt Gábor nyilatkozatában, azzal érvelt, hogy amennyiben az Alkotmánybíróság megfelelő időn belül nem hoz döntést az ellenzéki pártok beadványáról, akkor alapvetően kérdőjeleződik meg a 2018-as parlamenti választás eredménye és a magyar jogállamiság.

Staudt nyilatkozatában maga is elismeri, hogy az Alkotmánybíróság egyetlen elnöke sem élt a gyorsított eljárás lehetőségével.

Fidesz: Felháborító, hogy a Jobbik már az AB-ra is nyomást akar gyakorolni

A Fidesz frakciója közleményben reagált a nyilatkozatra.

Felháborító, hogy a Jobbik Simicska kedvéért már az Alkotmánybíróságra is nyomást akar gyakorolni. Az pedig egyenesen szánalmas, hogy a választási kudarcukat ilyen kétségbeesetten már előre magyarázzák.

- írták. A Fidesz frakció így folytatja: "Az a Jobbik beszél, amely nem tud elszámolni a milliárdos Simicska Lajostól kapott illegális támogatásokkal az Állami Számvevőszék felé. "

Vona Gábor pártelnök eladta a Jobbikot Simicska Lajosnak és azóta folyamatosan csak elárulja a párt eredeti értékeit, hogy kizárólag a milliárdos érdekeit szolgálják.

-írja a nagyobbik kormánypárt frakciója.

Botrány botrány hátán a plakátkampányok körül

Érthető lehet a Jobbik előremenekülése, hiszen,

ahogy arról az Origo is korábban beszámolt, a Jobbik háza táján az Állami Számvevőszék, és az ügyészség is vizsgálódik, mivel a párt nem adott megfelelőképpen tájékoztatást az év eleji plakátkampányával kapcsolatos gazdálkodásáról.Mindezt annak ellenére, hogy korábban számos interjúban beszéltek arról a párt politikusai, hogy nyugodt szívvel állnak a vizsgálatok elé a kampány finanszírozását illetően. Hiszen már akkor is pedzegette a sajtó, hogy felmerülhet a korrupció gyanúja Simicska cége, a Publimont által biztosított kedvezmények kapcsán.

Emellett az év második felében elindult újabb plakátkampány is botrányba torkollott. Ekkor a Publimont Kft. egymilliárd forint értékben játszott át plakáthelyeket a Jobbiknak, úgy, hogy azért - saját maguk is elismerték - még nem fizettek. Így próbálták kikerülni a plakáttörvény rendelkezéseit. De mivel nem hozták nyilvánosságra a törvény által előírt adatokat, szerződéseket, ezért az illetékes kormányhivatalok eltávolították a párt plakátjait. Nem mellékes, hogy a Jobbik-Simicska ügylet felveti a tiltott pártfinanszírozás gyanúját is.

Az elmúlt napokban azonban kiderült még egy probléma a plakátokkal kapcsolatban. Nevezetesen, hogy nem volt közterület-használati engedélye a plakáthelyekre, az új tulajdonosnak, azaz Jobbiknak, miután azokat megszerezték Simicskáéktól.