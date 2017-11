A saját tagságát fenyegeti a Momentum

Mindig érdekes tapasztalat, ha egy pártról bebizonyosodik, hogy a kameráknak mutatott babarc mögött valójában elég durva gondolatok kavarognak. Egy belső levelezésből most a Momentum Mozgalomról derült ki, hogy a jól fésült tinik mást mondanak a nyilvánosság előtt, és mást akkor, ha nem látják őket. Fekete-Győr Andrásék papíron óriási demokraták, azt mégsem tűrik, ha őket kritizálják.

Megfenyegette a saját tagságát a Momentum Mozgalom, mert Fekete Győr András egyszázalékos viccpártjának elege lett abból, hogy rendre kiszivárognak a párt kínos belügyei - ez derül ki abból a levelezésből, amely eljutott az Origóhoz.

Az írást G. Szabó Dániel jogi igazgató jegyzi, aki konkrétan kilátásba helyezte, hogy

amennyiben a momentumosok nem állnak le a szivárogtatásokkal, nem csak kizárások következnek, hanem adott esetben be is perlik azokat, akik kidumálnak.

G. Szabó Dániel - aki Soros több fiókszervezeténél, így a Helsinki Bizottságnál, az Átlátszónál, de korábban az Index újságírójaként is dolgozott - egyébként nem először próbálkozik azzal, hogy jogszabályokra hivatkozva hallgattassa el a Momentum kritikusait. Ő volt az is, aki korábban arra akarta rávenni az adatvédelmi hatóságot, hogy foglalja le az Origótól azokat a pártdokumentumokat, amelyek G. Szabó feltételezése szerint a szerkesztőségünk birtokába kerülhettek. Mire Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos elég határozottan tette helyre az ifjú demokratákat, hogy amit kérnek, az konkrétan alkotmánysértő és a sajtó cenzúrázása.

A Momentum jogi igazgatója ezúttal az alábbi levelet küldte szét a párt tagsága között, amely szemmel láthatóan nem ért célt, hiszen a fenyegetés ellenére ez is eljutott az Origóhoz:

Titoktartási szabályok

Közös sikerünk záloga, és ennek megfelelően minden Momentumos alapszabályi kötelezettsége, hogy a tudomására jutott minden, a párttal kapcsolatos titkot (azaz más számára nem ismert információt) megőrizze. Ami tehát a magánéletben csupán erkölcsi parancs, az a pártban jogi előírás.

Kérünk minden pártoló és rendes tagot, hogy az Alapszabály 2. § (7) b) és g) pontját közös sikerünk érdekében vegye nagyon komolyan. Egy olyan párt, amely a törvényhozó hatalom megszerzésére és a törvények betartatására törekszik, nem engedheti meg, hogy a saját szabályait ne tartsa be maradéktalanul. A titoktartási kötelezettség megszegése kizárást, károkozás esetén pert vonhat maga után.

Ölelés mindenkinek!

Kettős beszéd

A Momentum keménykezűsége azért is visszatetsző, mert Fekete-Győr András a napokban még mosolyogva reagált arra, amikor a legutóbbi, a Momentumnak kellemetlen ügyről kérdezték. Egy hete írtuk meg, hogy augusztus és szeptember után októberben is folytatódtak a párton belüli lemondások, és Kovács András titkár is távozott.Ő volt sorozatban az ötödik vezető, aki a nyár vége óta idő előtt visszaadta a mandátumát. Fekete-Győr először fals hírnek nevezte az Origo információit, majd közölte, hogy Kovács András nem lemondott, hanem rotálták, hogy ki ne égjen.

A pártelnöknek természetesen joga van hülyeséget beszélni, hazudnia már kevésbé. Kovács Andrást ugyanis senki nem rotálta (bármit is jelentsen ez), hanem magától mondott le. Az viszont valahol tényleg nevetséges, hogy miközben a Momentum elnöke a nap 24 órájában az átláthatóságról papol, addig ugyanő a nyilvánosság előtt egyszerűen agyonhallgatja, vagy legfeljebb jelentéktelennek állítja be azokat a történéseket, amelyek ellentmondanak a magukról kialakított és a propagandában unásig ismételgetett, tökéletes imidzsüknek.

Tehát miközben Fekete-Győr azt kommunikálja, hogy minden a legnagyobb rendben van, addig a jogi igazgatójával a momentumos tagságot kizárással és perrel fenyegeti a szivárogtatások miatt.