Így hazudik Simicska Indexének segítségével Ron Werber LMP-je

Egy fizetett LMP-s kampánytanácsadó hazugságát hozta le harsogó címmel ma Simicska Lajos Indexe. Azt állították, hogy a nemzeti konzultáció idős önkéntesei megcibáltak egy vak zongoraművészt, mert nem akarta aláírni a Soros-tervről szóló nemzeti konzultációs kérdőívet. Azt persze elhallgatták, hogy a mára már Ron Werber által felügyelt párttól származik a Simicska-Jobbikot is megszégyenítő nyugdíjasgyalázó történet, amiről kiderült: egy szó sem igaz belőle.

Az állítólagos támadásról Weszely Zsuzsa számolt be, aki LinkedIn profilja szerint is az LMP munkatársa - írja a Pesti Srácok. Hol máshol tette volna, mint az LMP pártblogján, a Reflektoron. Párthovatartozását nem tartotta szükségesnek közölni. Ahogy csúnyán elhallgatta azt az Index is.

Simicska lapja egy pillanatig sem kételkedett a történet hitelességében, pedig a cikk állításai szöges ellentétben állnak egymással - és, persze a valósággal is. Előbb ugyanis arról írnak (az LMP-s kommunikációs munkatárs alapján), hogy a vak zongoraművész, Weszely Ernő (Weszely Zsuzsa édesapja) bántalmazásának a szomszéd vetett véget, amikor megkérdezte, hogy segíthet-e valamiben, majd néhány sorral lejjebb már azt, hogy "nem biztos, hogy látta a szomszéd az elkövetőket, mert mikor kijött az ajtaján, a hölgyek már elindultak kifelé a házból"

A történet tökéletesen illik mind a 2002-es gyűlöletkampányt vezető, most az LMP-t kézivezérlő Ron Werber kormánypártokat és szavazóikat gyalázó stratégiájába ("ilyenek a szörnyű fideszesek") ugyanúgy, mint a Simicska-Jobbik nyugdíjasgyalázó kampányába ("ilyenek a nyugdíjasok, akikről Vona megmondta: a szemeikben gyűlölet lobog, a szájukból pedig szennyvíz folyik").

A Fidesz közleményben reagált, ezt írják:

"Az LMP által foglalkoztatott Ron Werber gyűlöletgyára álhírekkel támadja a nemzeti konzultációt. Az LMP-s Reflektor blog ma azt a hazugságot közölte, hogy fideszes idős önkéntes hölgyek erőszakoskodtak egy vak művésszel Óbudán, miután az nem akarta aláírni a Soros-tervről szóló konzultációs kérdőívet. Ez hazugság, ilyen nem történt, az önkéntesek határozottan cáfolják a vádakat. Elmondásuk szerint békés beszélgetést folytattak a köztiszteletben álló művésszel. Az incidenst tehát a már minden bizonnyal Ron Werber befolyása alatt álló LMP-s média találta ki és az álhírt az a Weszely Zsuzsa közölte nyílt levélben az oldallal, aki az LMP fizetett kommunikációs tanácsadója. Az LMP újra és újra bebizonyítja, hogy Soros György érdekeit szolgálják, a nemzeti konzultáció egyik leghangosabb támadói, ami nem is csoda azok után, hogy Szél Bernadett maga is Soros katonája, korábban a Soros által pénzelt migránspárti szervezeteknek dolgozott."