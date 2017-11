A nap, amikor a hármas metró legyőzte az ellenzéket

Kemény hete van a hármas metrónak, miután nem csak azzal vádolták meg, hogy a hétfőn elstartolt felújítása miatt őskáoszt okoz majd a fővárosban, hanem azzal is, hogy a vonalán közlekedő felújított szerelvények többe kerültek, mintha teljesen újakat rendeltek volna. Egy gyengébb idegzettel megáldott metró már rég beadta volna a kulcsot, de nem úgy a hármas, amely egy nap alatt nem csak a fővárosi MSZP-t vágta haza, hanem a komplett ellenzéki sajtónak is a szeme közé nevetett.

A kék metró nem először élte át, milyen is az, amikor összehangolt támadás zajlik ellene. Volt, hogy joggal kritizálták, volt, hogy minden alap nélkül, de akkora győzelemben, mint amilyet tegnap aratott az ellenlábasai felett, már régen nem volt része.

Minden azzal kezdődött, hogy Horváth Csaba, a szocialisták budapesti vajákosasszonya hétfő reggel az ATV-n élő adásban próbálta meg bebízonyítani, hogy Budapesten kitört a zűrzavar, az utazóközönség egymáson tapos, Tarlós István főpolgármester és a BKK pedig megbukott. Mindezt úgy, hogy a politikust mutató kamerakép hátterében tisztán látszott, hogy a műszaki korszerűsítés megkezdése miatt szakaszosan nem közlekedő kék metró pótlására rendszerbe állított buszok a legnagyobb rendben és minden fennakadás nélkül szállítják A-ból B-be az embereket.

Amíg Horváth Csaba riogatott, fenyegetőzött és rémeket látott, addig a fővárosi tömegközlekedés tette a dolgát. Egy-null a kék metrónak.

Az ellenzéki oldalon remegve várt botrányra persze nem csak a Hagyó Miklós társaságában a szakmát kitanuló Horváth volt kihegyezve, hanem a komplett ellenzéki sajtó is, amely ugyancsak befürdött a földindulásról szóló prognózisaival. De a propaganda nem is lenne propaganda, ha beletörődne a hülyeségébe, ezért rögtön új fogást keresett a 3-as metrón. Ez pedig nem volt más, minthogy a vonalon futó, felújított szerelvények sokkal drágábbak még annál is, ha Budapest teljesen újakat rendelt volna. Ez pedig abból derült ki, hogy összehasonlították Nyizsnij-Novgorod metróvásárlását a magyar fővároséval.

Most azt hagyjuk is, hogy vajon az Index-444 világában miért fáj, hogy a 40 éves metrókocsikat végre valaki modernebbre cseréli, de helyzet még ennél is durvább, ugyanis

a méregdrága használt szerelvényekről szóló híradások konkrétan nem igazak.

A legjobb az egészben, hogy mindezt tulajdonképpen még az Index is elismerte a lejárató cikkében, ennek ellenére - az utolsókig kitartva a hiteles tájékoztatás gránitba vésett szabályai mellett - a következő címmel futtatta meg a sztorit:

Drágább a felújított orosz metró, mint az új.

Hát, pont nem, még akkor sem, ha amúgy borzasztó ügyesen tekerik ki a valóságot. Tény, hogy Nyizsnij-Novgorod városa 1,3 milliárd rubelért rendelt meg 23 darab új kocsit a Metrovagonmas nevű cégtől, amely a 3-as metró szerelvényeit is korszerűsítette. A budapesti szerződés 15 milliárd rubelről és 222 kocsi felújításáról szólt. Ebből az Index ki is tudta számolni, hogy míg előbbinél egy kocsi 56,5 millió rubelbe kerül, addig bezzeg utóbbinál már 67,5 millió rubel. Tehát Tarlósék megint az ablakon dobták ki a lóvét.

Csakhogy a magyar metró nagyjából tízszer modernebb a Nyizsnij-Novgorodba rendelthez képest. Kár, hogy a Simicska Indexe valamiért nem ezt akarta kidomborítani.

A két metró bár egy vállalaté, még csak a típusuk sem egyezik meg. Az orosz városba szállított kocsik elavult orosz hajtást kapnak, illetve régi szerkezetű forgóvázat. A budapestibe meg csúcsminőségű japán Hitachi hajtást raktak a felújításnál, Knorr fékrendszert és CAF futóművet. Ez pedig mondjuk azért jó, hogy mást ne mondjunk, mert a nálunk futó metró hangja nem süketíti meg az utasokat, az orosz közlekedők viszont készíthetik a füldugót. Vagyis az Index nem csinált mást, mint összehasonlított egy Audi A8-ast egy Audi A3-sal, és közben rájött, hogy a limuzin drágább, mint a ferdehátú.

Ehhez természetesen gratulálunk, viszont a meccset sajnos így is a 3-as metró nyerte meg magabiztosan, kettő semmire. Legközelebb megint lehet próbálkozni.