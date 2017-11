Szanyi Tibor vélhetően le van maradva néhány héttel, legalábbis ő még mindig Marton László zaklatási ügyén pörög, miközben már egy újabb balliberális ikon, Kerényi Miklós Gábor is lebukott. Akárhogy is, a szocialista európai képviselő most látta elérkezettnek az időtt ahhoz, hogy kommentálja Marton kirúgott főrendező Sárosdi Lillának felvillantott péniszét, a tetejében ráadául meglehetősen bután. Szanyi posztja nem csak a mezei Facebook felhasználókat akasztotta ki, hanem a saját pártcsaládját is, sőt, ismert balliberális szereplők is rátámadtak.