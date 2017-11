Glutént találtak a gluténmentesként árult lisztben

A TV2 Tények információi szerint miután több ember rosszul lett az egyik gluténmentesként árult zabpehelyliszttől, bevizsgáltatták a terméket egy laborban és kiderült, hogy valóban tartalmaz glutént. Az erre érzékenyeknek a liszt nemcsak mérgező lehet, de rákot is okozhat a hosszútávon kezeletlen gluténérzékenység.

Mérgező lehet az arra érzékenyekre az egyik nagy áruházlánc egyik gluténmentes zabpehelylisztje. A problémára egy beteg hívta fel a figyelmet, aki a gluténmentesnek mondott terméktől többször rosszul lett, ezért kétségbeesetten küldte el bevizsgáltatni egy laboratóriumba.

Sajnos kiderült, hogy a termék nekünk, allergiásoknak mérgező, mert a glutén tartalma mérhetetlen szinten van" – mondta a vizsgálatot kérő nő a Tényeknek.

Az ügyben a NÉBIH is vizsgálatot indított. "Az adott cég által forgalmazott termékeknek is utánamegyünk, mert úgy tapasztaltuk, hogy nagyon sok gluténmentesnek nevezett élelmiszert forgalmaznak" – nyilatkozta Pleva György, a NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóságának munkatársa.

A gluténérzékenység, másnéven cöliákia többek között hasmenést, fogyást, állandó puffadást és migrént is okozhat. Hosszútávon a kezeletlen betegeknél pedig a hiánybetegségek mellett, rák is kialakulhat.

Erdélyi-Sipos Alíz, főtitkár, Dietetikusok Országos Szövetségének főtitkára elmondta, hogy ugyan nem látszik, de "a cöliákia során a glutén károsítja a bélbolyhokat, amelyeknek rendkívül fontos feladatuk van, hiszen azon keresztül szívódnak fel a tápanyagok."

A betegségre az egyetlen, jelenleg ismert gyógymód az élethosszig tartó gluténmentes táplálkozás: a beteg soha többé nem ehet búza, árpa vagy rozs tartalmú ételeket.

A magyar szabályozás szerint a boltokban minden terméken fel kell tüntetni, hogy tartalmaz-e glutént.

"Megvan adva egy határérték, amit ezek a termékek nem léphetnek túl. Ez a laborvizsgálat, amit ez a hölgy végeztetett, azt mutatja, hogy jelentősen túllépi ezt a határértéket, úgyhogy ha ez beigazolódik, akkor mindenképpen szigorúan el fogunk járni" - tette hozzá Pleva György.

A Tények megkeresésére az áruházlánc levélben válaszolt: a terméket levették a polcokról, és nem csak az érintett terméknél, hanem a termékcsalád egyéb tagjainál is elkezdi annak vizsgálatát, hogy a gluténmentes jelölés megfelel-e a jogszabályi követelményeknek. Amikor a vásárló szólt nekik a problémáról, elismerték, hogy az ő termékükről van szó, de a mintavétel szerintük nem volt akkreditált. Ha kiderült a hivatalos vizsgálaton is, hogy veszélyes a liszt, akkor pedig visszahívják a megvásároltakat is.