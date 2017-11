Erszébetvárosi népszavazás: decemberben lehet döntés

Dr. Bajkai István, Erzsébetváros alpolgármestere a HETI TV Pirkadat című műsorában beszélt a kerületi népszavazásról, a bulinegyedről, de szóba kerültek más fontos ügyek is, a kéményektől kezdve a hagyományteremtésig.

Mi benyújtottuk a népszavazási kezdeményezésünket, amit a választási bizottság jóvá is hagyott - mondta Bajkai István, Erzsébetváros alpolgármestere a Heti TV Pirkadat című műsorában. Információim szerint ezzel a kezdeményezéssel szemben három jogorvoslati kérelmet nyújtottak be magánszemélyek. A jogszabályoknak megfelelően az ügy a Kúriához kerül majd, én mindenesetre bízom abban, hogy a decemberi testületi ülésen már a népszavazás időpontjáról is tudunk majd dönteni, amennyiben a Kúria elutasítja a beérkezett kezdeményezéseket - tette hozzá.

Bajkai István elmondta, a korábbi testületi ülésen kidolgoztak egy 12 pontos javaslatot, nem csak a bulinegyeddel kapcsolatban, de ezen pontok jelentős része erre a területre vonatkozik. Most éppen ennek a javaslatsornak a végrehajtása folyik, ez igaz a járulékos kukabeszerzésekre, a közbiztonság növelésére, az ott lakók nyugalmának biztosítására is - tette hozzá.

