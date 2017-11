Egyre több emberről derül ki, hogy a csaló pár áldozata

Különböző internetes fórumokon hirdetik meg a nem létező, elektronikus jegyeket, előreutalást kérnek, de mihelyst megérkezik számlájukra a pénz, eltűnnek, és a jegy sosem érkezik meg. Általában olyan rendezvényeket, koncerteket választanak ki, amikre gyorsan elkapkodják a belépőket, és így könnyűszerrel átverhetik azokat, akik nem tudtak jegyet venni, de lemaradni sem akarnak. Így dolgozik az a csaló páros, amely színházban is utazik.

Ahogy múlt heti cikkünkben megírtuk, egy csaló páros koncert- és színházjegyekkel veri át az embereket országszerte. Legutóbb a múlt szombati Queen-koncertek esetében derült ki, hogy becsaptak gyanútlan érdeklődőket, de színház- és fesztiváljegyekben is utaznak.

Az Internetes Károsultak Facebook-csoportjába is jelentkeztek átvert emberek, ezért az adminisztrátor megosztott egy posztot, amelyben felhívta rájuk a figyelmet.

Mi a csalók elleni küzdelemben figyelemfelkeltő felhívásokkal próbáljuk a közösség figyelmét elnyerni úgy, hogy egy adott károsult történetét közzétesszük az oldalunkon, miszerint károsultakat keresünk, vagy „ne utalj előre! Így gondoljuk azt is, hogy talán más okul azokból az esetekből, amit közzéteszünk az oldalunkon” - mondja Bai László, aki azt is megtudta a károsultaktól, hogy a csalók több bankszámlaszámot is használtak.

A két számlaszámot érdekes módon szinte egymás mellett lévő bankokban nyitotta, így feltételezzük, hogy az elkövető budapesti lakos lehet.”

A csoport nemcsak összegyűjti az áldozatokat, de különböző tanácsokkal is ellátja őket.

Mi minden esetben a TicketSwapot, a fesztivál hivatalos partnerét ajánljuk. A zugárusokat, ha lehet, kerülje mindenki!” - figyelmeztet Bai László.

Az adminisztrátor arról is beszél, hogy egy-egy ilyen poszt mindig több károsult jelentkezését jelenti.

Ez részben előny is, hiszen így a becsapott emberek egyszerre tehetnek feljelentést, elérve azt, hogy egyesítsék ügyüket.

Tudomásunk van arról is, hogy rengeteg az áldozat, és a Facebook-oldalon összetömörülve a károsultak már az elkövető kilétét is tudják, és el akarják kapni, nyilván elégtételt akarnak venni. Mi, ha tehetjük, lebeszéljük a károsultakat erről, mert egy önbíráskodás nem vezet sehova, és többet lehet érte kapni, mint amit maga a csaló kapna egy szimpla netes csalásért”

- mondja az Internetes Károsultak csoportjának vezetője.

Bai László azt mondta, ha egy áldozat feljelentés után jelentkezik náluk, ők segítenek neki kapcsolatba kerülni más károsultakkal, hogy az ügy ne szabálysértés maradjon.

Ezért jött létre a Facebook-oldal. Az ügyszámot is el szoktuk kérni, hogy a másik károsult tudjon mire hivatkozni, így a hatóság könnyen össze tudja fűzni az ügyeket”

- teszi hozzá.

Jövő évi koncertekre is hirdetnek jegyeket

Az egyik átvert nő, Ágnes a fiai szülinapjára szeretett volna két jegyet venni a Metallica-koncertre, amely bár jövő áprilisban lesz, de idén márciusban kezdték el árusítani a jegyeket. Egy hét sem kellett hozzá, hogy az összes elkeljen.

Szerettem volna a fiaimnak jegyet venni, és kicsit kétségbe voltam esve. Arra gondoltam, hogy majd veszek magánembertől” - mondja a nő.

Május végén keresgélni kezdett a koncert Facebook-oldalán. Hamar talált is egy hirdetést, de akkor még nem tudhatta, hogy egy átverésbe fut bele.

Ágnes attól félt, hogy valami gond adódik az e-tickettel, és nem engedik be a fiait a koncertre, ezért a TicketPro-hoz fordult, ahol elmondták neki, milyen kérvényt kell írni ahhoz, hogy új vonalkódot kapjon egy jegy. Ágnes ezt a csalónak is leírta, azzal indokolva, hogy nem ismerik egymást, és nem szeretne átverés áldozata lenni.

Azt válaszolta, hogy persze, megírja az e-mailt, minden további nélkül. Azt is írta, hogy nem fogja többször eladni másnak, de ha nekem ez biztosíték, akkor megírja a kérvényt. Bennem ez bizalmat gerjesztett, és átutaltam neki 66 ezer forintot az átíratási költségekkel együtt.” Amikor a pénz megérkezett, a csaló eltűnt. Megírtam neki, hogy a fiaim 20. születésnapi ajándéka lenne a koncertjegy, és kértem, hogy ne verjen át! Nem gondoltam volna, hogy egy ilyen hétpróbás csalóba futottam”

- mondta az Origónak.

A csaló páros mindkét tagja egyvalamire kényesen ügyelnek: sosem kérnek akkora összeget, amely meghaladná a szabálysértési értéket, vagyis az 50 ezer forintot. Ha mégis így történne, a következményektől tartva inkább visszautalnak valamennyit a pénzből. Így történt Ágnessel is. Bár az üzenetekre nem reagált, 16 ezer forintot visszautalt Ágnes számlájára. Tette ezt azért, hogy a már előbb említett szabálysértési értéket ne haladja meg az összeg.

A gyerekeim szülinapján ott ültem sírva a vacsoránál, hogy nem tudok nekik ajándékot adni.”

Az átvert nő ezután különböző internetes fórumokon keresni kezdte a károsultakat.

Mindenkire ráírtam privátban, aki valahol, valamilyen oldalon ennek a férfinak a profiljával interakcióba került.”

Többen is azt válaszolták neki, hogy beszéltek ugyan a csalókkal, de nem fizettek az e-ticketekért. Szeptemberben bukkant rá egy másik károsultra is, akivel megbeszélték, hogy együtt tesznek feljelentést.

A két kár együttes összege már meghaladta a 80 ezer forintot.

A rendőrkapitányságon viszont egy nyomozó azt mondta nekik, hogy ne ketten menjenek feljelentést tenni, hanem hárman, abban az esetben ugyanis az üzletszerűség igazolható. Így a büntetési tétel is sokkal nagyobb.Ágnes két napon belül talált is egy harmadik károsultat. Újra bementek a kapitányságra, ahol ismét falakba ütköztek. Közölték velük, hogy egyszerre csak az egyikük tehet feljelentést, egyszerre semmiképp sem. Viszont, ha az egyik károsult feljelenti a csalókat, akkor a többieket beidézik tanúvallomásra.

Időközben megtudták, hogy Miskolcon már ügyészség elé került a csalók ügye, ezért Ágnes felvette a kapcsolatot az ottani rendőrkapitánysággal.

A károsultak megpróbáltak ehhez az ügyhöz csatlakozni, de kiderült, hogy ott a csaló páros női tagja ellen folytatnak eljárást.

A probléma az, hogy ezt senki össze nem fogja, és meg fogják úszni mindenféle szabálysértési bírságokkal maximum, külön-külön. Márpedig ők üzletszerűen csinálják, nagyiparban. Hogy ezt ma Magyarországon, így büntetlenül lehet csinálni másfél éve, ez felháborító!!!” Ágnes a különböző koncertjegyeket érékesítő oldalakon fórumokon vadászik a csalókra. Ha meglátja hirdetni őket, azonnal figyelmezteti a tagokat. A károsultak szeretnék, ha a csalók végre megkapnák méltó büntetésüket.

Ha nem is kapjuk vissza a pénzünket, de kerüljön börtönbe ez a két csaló! Legalább legyen valami erkölcsi elégtétele!” - teszi hozzá Ágnes elkeseredve.

Arra a kérdésre pedig, hogy hol tart az ügy, nemes egyszerűséggel csak annyit válaszol: sehol. A szeptemberi feljelentés után még arról sem nem kaptak értesítést, hogy behívnák őket tanúnak. Bár az ügy szeptember óta nem halad előre, egyre több a károsult.