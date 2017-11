Juhász Péter lyukra futott, nem először

Azért lenne jó, ha lenne egy normális ballib politikai tömb Magyarországon, mert akkor Juhász Péter biztosan nem lenne benne. Az Együtt nevű, egyszemélyes politikai bizniszpárt viccelnöke ugyanis olyan szinten műveli a politikát, amelyen ugyan egyszerre lehet sírni, meg röhögni, csak közben tényleg kár, hogy Juhász egyéni érdekein kívül semmi mást nem szolgál. Legújabban azt vette a fejébe, hogy az 1. számú budapesti egyéni választókerület tulajdonképpen egy rezervátum, ő pedig benne a legnagyobb vadállat. Ennek megfelelően úgy is viselkedik: aki az általa körbepisilt területére merészkedik, annak egyből nekirontana (bármennyire is komikus ezt elképzelni). Még akkor is, ha csak Juhász álmodta az egészet.

Valójában annyi történt, hogy Juhász Péter megint olyan projektre kuncsorgott pénzt a választóktól, amely nem is létezik. Most azt találta ki, hogy Böröcz László Fidelitas elnök indulna a 2018-as parlamenti választások 1-es kódjelű választókerületében a Fidesz színeiben (ez tulajdonképpen Budapest V. és I. kerülete, illetve a VIII. és a IX. egy része), ezen a hallucinációján pedig annyira bepörgött, hogy durván 80 ezer embert telefonáltatott volna fel a sleppjével, hogy egyesével mindenkinek elújságolja, hogy szerinte Böröcz mekkora szemét.

Juhász agymenése azonban rettenetesen ciki.

Merthogy Böröcz László egyáltalán nem indul a 2018-as választások 1-es kódjelű választókerületében.

Ezt onnan lehet tudni, hogy ő jelentette be.

Lenne tehát minek örülni, annak legalábbis mindenképp, hogy Böröcz világos jelzése a választópolgárok zsebében tartott néhány millió forintot, amelyet Juhász ugye teljesen feleslegesen gombolt volna le róluk. Csakhogy Juhász Péternek akkora tökei vannak és akkora főnök a belvárosban, hogy arról kizárólag neki van hatalma dönteni, hogy akkor Böröcz most jelölt, vagy nem jelölt. Nagyon gyerekes mindenki, aki azt gondolta, hogy majd pont ő beéri annyival, hogy az érintett maga cáfolta az egész pénzlehúzós kamusztorit.

Szóval jön az ország Juhija, és közli, hogy az lehet, hogy Böröcz nem is akart indulni, akkor is megbukott (!) és akkor is megfutamodott (!) előle. Ja, hát ennyi erővel Ferenc pápa is megbukott. Miért, indul Juhász ellen, vagy nem? Naugye. Juhász mindig győz.

Rezervátum

Az, hogy az Együtt elnöke, Portik Tamás maffiózó fénymásolófiúja meglopná a saját választóit, csupán az egyik gond a sztoriban. A másik, sokkal súlyosabb már Juhász Péter fejében van. A megélhetési politikus ugyanis valamiért azt képzeli, hogy Lipótváros tulajdonképpen a privát rezervátuma, ahol ő a legnagyobb vadállat.

A terület határait naponta körbevizeli, és aki mégis bemerészkedik, annak minden további nélkül harapná át a torkát (már, ha lenne, mivel) mert ez jár neki.

Juhász példaértékű európai felfogásának első áldozata szerencsétlen Fekete-Győr András lett, meg az egyszázalékos Momentum. "Mit képzel ez a Fegyőr, hogy itt politizálgat?" - fortyogott Juhász, a predátor és már rá is mart a mit sem sejtő, öntudatlanul bóklászó riválisára.

Böröcznek már oda se kellett menni.

Pedig egy demokrata nem fél

A kérdés már csak az, hogy mire fel ennyire agresszív és mitől fél ennyire Juhász, hogy még csak azt sem tűrné el, hogy rajta kívül más is rajtvonalhoz álljon az 1-es választókerületben.

Nos, mert Juhásznak a jövője múlna azon, hogy győzzön 2018-ban (nem fog).

Ezért balhézta végig az elmúlt nyolc évet, ezért sározta magát össze Portik Tamással, és ezért csinált magából fütyülő bohócot egy ország előtt. Ha ez sem elég a parlamenthez, minden hiába volt. A helyzet az, hogy Juhász a vesztét érzi.