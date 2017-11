Kiselefánt született a budapesti állatkertben

Az anya és a szerda hajnalban született kiselefánt is egészséges.

Az újszülöttet most még csak az állatgondozók és az állatorvosok láthatják, a nyilvános bemutatkozásra még várni kell.

Angele, az anya 2001. november 5-én született a franciaországi Les Mathes közelében található La Palmyre Állatkertben, ahonnan 2010. szeptember 29-én érkezett Budapestre. Assam, az apa egy évvel idősebb, 2000. október 7-én látta meg a napvilágot a Chesteri Állatkertben, innen 2004. augusztus 18-án a belgiumi Ieper (Ypres) város állatparkjába (Bellewaerde Park) költözött, onnan 2009. október 28-án került a budapesti állatkertbe. Angelenek és Assamnak 2013. február 14-én már született egy borja, Asha.

A kiselefánt születésekor ott volt testvére, Asha is. Külön tudák volna választani ötesztendős fiatal elefántot és az anyát, ám a szakemberek jobbnak látták, ha ő is jelen van. Egyrészt mert ez megfelel a természetes állapotoknak, másrészt mert Asha is nőstény, így felnövekedve hasznos lehet a számára, ha láthatja az anyját "gyermeknevelés" közben.

Az ellésre szerdán hajnalban, 3 óra 54 perckor indult meg, és az újszülött nem sokkal később sikeresen lábra is állt, jelenleg azt várják, hogy szopni kezdjen.

Mivel az újszülöttnek és az anyának ilyenkor a legteljesebb nyugalomra van szüksége, a "szülőszobaként" használt, 2008-ban épült elefántcsarnokot lezárták. A gondozók is csak akkor lépnek be a területre, amikor ez feltétlenül szükséges, egyébként monitoron keresztül figyelik az eseményeket. Assamot, az apaállatot azonban most is megtekinthetik a látogatók.

Az állatkert a kiselefánt iránt érdeklődő közönség türelmét kéri, ameddig a borjú nem lesz látogatható, az intézmény Facebook oldalán lehet olvasni naprakész információkat az újszülött fejlődéséről.

A Fővárosi Állat- és Növénykertben 1875 óta foglalkoznak elefántok tartásával. Az első egy afrikai elefánt volt, de ezt követően már minden esetben ázsiai elefántokat láthatott a budapesti közönség. Az Állatkertben Asha és a mostani kiselefánt születéséig öt elefántborjú született, de ebből az első két ellés 1930-ban és 1932-ben nem volt sikeres, csak az 1941-ben született állat maradt életben. A háború után először 1956 májusában született elefántborjú és mivel az állatkert abban az évben volt kilencven éves, a kicsi a Jubile nevet kapta. 1961. május 10-én született meg Quinba, Jubile húga. Ezt követően több mint ötven éven át nem volt kiselefánt Budapesten Asha 2013-as megszületéséig.