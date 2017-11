Pisztolyt rántott a balliberális újságíró

Szántó István, az Észak-Magyarország korábbi főszerkesztő-helyettese pisztollyal fenyegette meg azokat a rendészeket, akik meg akarták őt büntetni, mert tilosban parkolt.

Miskolcon a Nagyposta előtt november 6-án a tilosban parkolt Szántó István miskolci újságíró. Az ott járőröző rendészek tilosban parkolás miatt intézkedtek a férfi ellen, aki egyébként az Észak- Magyarország napilap korábbi főszerkesztő-helyettese volt. Figyelmeztették a szabálytalanságra, és megkezdték az adatainak a felvételét. A rendészek szerint Szántó egyre indulatosabban, agresszívebben viselkedett, kiszállt az autóból, szidalmazta őket, lökdösve, karjukat rángatva próbálta akadályozni az adatfelvételt, majd egyiküknek a tollát is elvette.

Gázpisztollyal fenyegette a rendészeket

A vita egy idő után olyannyira elfajult, hogy a rendészek és az időközben jelentkező tanuk vallomása alapján ilyen mondatok hagyták el a vezető-újságíró száját: Tudjátok, hogy ki vagyok én? Deszantos voltam, b..meg, engedjetek el a k...anyátok! A szóváltás akkor vált igazán komollyá, amikor Szántó a jobb oldalsó nadrágzsebéből fegyvert rántott elő, ráfogta az egyik rendészre, és azt ordította, hogy elfogok menni innen, ha nem engedsz, akkor le foglak lőni! A k...anyátokat, nem tudjátok, ki vagyok?!”

A rendészek ekkor a földre vitték Szántót, bilincset raktak az egyik kezére, majd felállították, és a másikra is. A rendészek szerint a földön egyébként ismét megpróbált a gáz-riasztó fegyverért nyúlni, ezért kivették a zsebéből, a járdára rakták és később átadták a helyszínre riasztott rendőröknek. Elmondásuk szerint a helyszínen egy férfi (utóbb kiderült, Freund Jenő volt az, a Mazsihisz helyi vezetője) megkérdezte tőlük, nem lehetne-e valahogy elsimítani az ügyet? Azóta több szemtanú jelentkezett a rendészetnél, akik tanúskodni is hajlandók.

Szabó Csilla, a megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője az esettel kapcsolatban úgy nyilatkozott: a Miskolci Önkormányzati Rendészet munkatársai 2017. november 6-án 13 óra 45 perckor Miskolcon, a Kazinczy utcán egy miskolci férfit kívántak intézkedés alá vonni. A férfi a jogszerűen intézkedő rendészekkel kezdetben együttműködő volt, majd később sérelmezni kezdte az intézkedést és gázriasztó fegyverével megfenyegette a rendészeket.A rendészek testi kényszert alkalmazva megbilincselték a férfit, majd a rendőrök előállították a Miskolci Rendőrkapitányságra, ahol hivatalos személy elleni erőszak bűntettének elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Ki ez a Szántó István?

Szántó István évtizedeken keresztül meghatározó személyisége volt a miskolci és a Borsod megyei sajtónak. Már a pártállami időkben is gyakran mutatkozott nagy befolyású állami és párt tisztviselők társaságában, a közéletben folyamatosan hivalkodott kapcsolatrendszerével. Már azon az ügynöklistán szerepelt neve, melyet Németh Miklós volt miniszterelnök adott át 1990 májusában Antall Józsefnek. Majd amikor a BM III. Főcsoportfőnökség főtisztjei által 1990 januárjában összeállított és 219 nevet tartalmazó lista „Szakértő" neve alatt 2005-ben felkerült az Angelfire.com web-oldalára, az újságírók között ismét megtalálható volt Szántó István hálózati személy neve.

Szántót 1971. november 25-én szervezte be Németh József rendőr őrnagy a Borsod megyei rendőr-főkapitányság III/II. osztályáról, hazafias alapon kémelhárító feladatokkal. A mindössze gimnáziumi érettségivel rendelkező 22 éves fiatalember kiskereskedői családból származott, de korán MSZMP-tag lett. A „Nádor" fedőnevet kapta, eredményes munkája alapján ügynökből gyorsan titkos megbízottá lépett elő a hálózatban. A kémelhárítás sikeresen felfuttatta pályáján, a Déli Hírlaptól az Észak-Magyarország című megyei laphoz került, és a főszerkesztő helyettesének székébe ültették.



Állambiztonsági nyilvántartó lapjának 04-es kódja azt jelenti, hogy egészen 1990-ig, a rendszerváltásig foglalkoztatták élő hálózatként az ellenzék felderítésére. Az Észak-Magyarországtól ment nyugdíjba. A MÚOSZ 2015-ben tüntette ki, amely szervezetnek az elnöki székére is pályázott. A MÚOSZ kitüntetéses ünnepségén az hangzott el róla, hogy: „Nyugdíjasként is példát mutat a kollégáknak a tárgyilagos újságírásból és a kor követelményeivel lépést tartó sajtószervezői munkájával." Szántó István mind a mai napig aktív újságírója az Észak-Magyarországnak, a megye egyetlen napilapjának, a legutóbbi időkig főszerkesztő-helyettesként tevékenykedett.

Lánya, N. Szántó Rita a lap városházi tudósítója, az MSZP városházi frakcióvezetőjének élettársa. Szántó István és lánya most nagy erőkkel azon dolgoznak, hogy az ügyben Szántót sértettként állítsák be. Fotókkal árasztották el a közösségi médiát és azt a látszatot keltik, hogy egy „ősz öreg, beteg ember ellen támadt az erőszakos helyi hatalom".