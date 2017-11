Új műsorok indulnak a Heti TV-ben

Rangos Katalin a Heti Tv-ben két új műsorral jelentkezik, az országossá váló csatornán folytatódik a rádióban már kedveltté vált sorozat, ami kicsit új címmel jelentkezik, ez a Heti Libazsír, a mit Szegvári Katalinnal vezet majd. Mellette lesz egy önálló műsora is a Heti Jégbüfé. Ezekről beszélt az újságíró Breuer Péter és Kovács András, az Origo főmunkatársa előtt.

Ez egy rádiós műsor folytatása, ami Libazsúr néven futott, immár a Heti Tv-ben, ahol Szegvári Katalinnal és Krizsó Szilviával beszélgettünk csupa lányos témáról, olyanokról, mint hány éves korig lehet cicanadrágot hordani, hogy váltott a vörös karom zöldre és feketére, de szóba került az is, hogy hány éves korkülönbség jó a házasságban - mondta Rangos Katalin a Heti TV-ben. Ez a televízióban kicsit más lesz, mert ketten leszünk benne, Szegvári Kati és én, kicsit izgulunk is. Lesz benne egy kis politika is, ez is különbséget jelent a rádióhoz képest.

A másik műsor címe az lesz, hogy Jégbüfé. A félreértések elkerülése végett, ennek nincs köze a Jégbüféhez, ez egy fantázianév - mondta Rangos Katalin. Én persze nagyon szerettem az egykori Felszabadulás téren a Jégbüfét, mert nagyon finom illatok áradtak a buszmegálló felé. Ám mint mondtam, a műsoromnak ehhez nem lesz köze, például az első műsor a politikai generációváltásról szól majd, lesz egy korábbi és a jelenlegi politikusgenerációból egy-egy vendégem - tette hozzá.



