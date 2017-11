Megint lebukott a HVG

Összecsaptak a hullámok a HVG szerkesztősége felett, miután egy olyan vádaskodó cikket hoztak le a Ryanair légitársaságról, amelyben egyébként saját tulajdonosuk, Szauer Péter is érintett. Csakhogy ezt a ballib újságnál elfelejtették megemlíteni. A sztorival nem csak etikai problémák vannak, ugyanis a valóságtartalma is erősen kétséges. A névtelen írás mögött a 888.hu szerint maga Szauer áll (vagyis a saját történetét írta meg úgy, mintha mással történt volna), az ügy pedig olyan indulatokat váltott ki, hogy ma délutánra összehívtak egy rendkívüli szerkesztőségi értekezletet is.

A 888.hu információi szerint ezekben a percekben is tart az a rendkívüli értkezezlet, amelyet a HVG szerkesztőségében hívtak össze, miután a napokban egy ezer sebből vérző írás jelent meg a ballib újság internetes felületén. Ebben egy esetről számoltak be, amely arról szólt, hogy a Ryanair egyik budapesti járatán a felszállást megelőzően egy utaskísérő minősíthetetlen hangnemben beszélt az egyik utassal, majd amikor a sértett lánya ezt kikérte magának, rendőrökkel parancsolták le őket a fedélzetről.

A HVG ugyanakkor nem nevezte meg konkrétan, kik az érintettjei a történetnek, amely azok után különösen kínos, hogy

Szauer Péter, HVG tulajdonosról és lányáról, Szauer Juditról van szó.

Az eleve súlyos etikai kérdéseket vet fel, hogy mennyiben tekinthető objektívnek úgy egy írás, hogy az az újság tulajdonosának sérelmeiről szól, ráadásul mindezt azzal megfejelve, hogy ezt a nagyon fontos tényt elhallgatják a nyilvánosság elől. De a HVG cikkével nem csak ez a baj, hanem az is, hogy

egy olyan sztorival akarták lejáratni a Ryanairt, amely valószínűleg teljesen kamu.

Szauer Judit eredetileg a közösségi oldalán, egy nyilvános posztban számolt be az esetről. A bejegyzés azóta elérhetetlenné vált, a törlés pedig összefüggésben lehet azzal, hogy a kommentek között többen is jelezték, hogy jelen voltak az ominózus konfliktusnál, és Szauer Judit beszámolója nem fedi a valóságot. Nem a légiutas-kísérő beszélt minősíthetetlenül, hanem a HVG tulajdonosának a lánya, ráadásul magában a vitában is a stewardessnek volt igaza. A legikozlekedes.hu azt írja: kiderült, hogy a stewardess csak azt kérte, hogy Szauerék tartsák be azokat a szabályokat, amiket mindenki másnak be kellett tartani. Ennek ellenére a történetet mégis lehozta a HVG, a 888.hu szerint nem is véletlenül.

A cikk bár névtelenül jelent meg, a lap úgy tudja, hogy maga Szauer Péter írta.

Az írás egyébként tele volt konkrét hazugságokkal, a publikálást követően állítólag 17-szer kellett rajta módosítani, többek között például azért, mert egy olyan stewardesst gyanúsítottak meg, aki nem is volt ott a gépen. A teljesen vétlen stewardess Facebook-oldalát ezután elárasztották a gyalázkodó kommentek.

A 888 rákérdezett Szauer Péternél és a HVG felelős szerkesztőjénél is az ügy hátterére. Előbbi egyszerűen letette a telefont, utóbbi viszont válaszokat ígért.