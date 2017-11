Fojtogatta szerelme a magyar színésznőt

Az életéért futott egy prágai hotel folyosóján egy magyar színésznő. Barátja ugyanis féltékenységből rátámadt. Ez egy hónappal ezelőtt történt. Fojtogatta, megrúgta, és halálosan megfenyegette. A vonatjegyét is elvette. A nőnek végül sikerült elmenekülnie és hazajutnia. Itthon bántalmazás és zaklatás miatt a nő feljelentette a jómódú férfit, amihez csatolt orvosi látleletet, fogászati véleményt és egy számlát is. Az Origónak mesélte el a történetet, amelyben két órával a támadás előtt még a Károly hídon táncoltak és csókolóztak.

A férfi június 11-e óta volt a magyar színésznő párja. Kapcsolatban éltek, de nem közös háztartásban. Egy hónappal ezelőtt, október 9-én utaztak el Prágába, ahol egy helyi szállodában laktak.

Este kilenc óra körül szabadult el a pokol,

amikor a színésznő bevitte magával a telefonját a szoba mosdójába.

„Én még azt hittem, viccel. Épp hogy kijöttem a mellékhelyiségből, kezemben a telefonnal, ránéztem, és láttam, hogy baj van, hogy elborult. Ült egy széken mereven, és a koncepciós per teljes anyaga már a démonjai írógépén kattogtak, és köpködték a vádakat. Azt kérdezte, hogy kinek üzentem, mert ő hallotta ezt. Mondtam, hogy senkinek. Ő kitalálta, hogy én azért vittem be a telefont, hogy titokban a szerető(i)mnek üzenjek, ezért elkérte a telefont. Én – mivel tiszta a lelkiismeretem -, átadtam neki. Először egy munkatársammal gyanúsított meg, utána egy barát-ismerősömmel, aki küldött egy számára félreérthető üzenetet („akkor is érezni akarlak, ha pasid van" – mely mindössze egy baráti ölelésre vonatkozott, tudta, hogy van J., és szeretem őt, az üzenetben ennek ellenére én visszautasítottam a találkozót"

- mondta az Origónak a színésznő.

Ez már elég volt a férfinak ahhoz, hogy kitaláljon egy koholt teóriát arról, miként csalta meg a szerelme, és hányszor.

„Furcsa belegondolni, hogy az eset előtt 1-2 órával még a Károly hídon táncoltunk, hogy lépten-nyomon megcsókolt, hogy videohívásban mondtuk el a fiának, mennyire boldogok vagyunk.

Alig 2 óra múlva több mint 100 kg szorítja a nyakam, hogy megfulladjak...

Épp pár perccel azelőtt értünk be a szállodába, előtte egész nap nem volt netem, hétköznap voltunk, gondoltam, kellemeset a hasznossal. Bevittem magammal a telefont, hogy megnézzem, mi a helyzet. Ez lett a vesztem"

- teszi hozzá.

Azt mondja, eleinte nem vette komolyan a féltékenykedést. Kedvesen odalépett a férfihoz, hogy lenyugtassa.

Ekkor megpróbált megrúgni, de a szék lába kitört, ő leesett a földre, a szék lába viszont ráment a jobb nagylábujjam körmére, ami borzalmasan fájdalmas volt, azonnal vérzett"

- olvasható a feljelentésben.

Ezután a színésznő az ágyra feküdt, és jegelni kezdte a lábát.

„A legfurcsább az volt, hogy nem jött oda, nem kérdezte meg, mi fáj, hogy miért nyüszítek az ágyon vagy 15 perce. Pedig ő 'szeretett'. Semmi empátia, semennyi. Erre szakértők még a vörös zászlót lebegtetnék, ha jól tudom. És ezek szerint minden eddigi csupán felvett, szociális álca volt. Csak

hajtogatta, hogy egy mocskos k*rva vagyok, hogy hányadikán és hol sz*tam le az illetőt,

hogy mióta tartom már vele a kapcsolatot, és kérdezte továbbra is, hogy miért tettem ezt vele, miért érdemelte ezt meg, és hogy már az is gyanús volt, hogy 4 napja milyen kedves vagyok vele"

- teszi hozzá.

A színésznő telefonja eközben végig a férfi kezében volt, nézegette azt, nyomkodta. Amikor a férfi közölte, hogy a gyanús üzenetet továbbküldte a színésznő anyjának, a lányának és a volt férjének is, a nő felállt, és határozottan kérte, hogy adja vissza a telefonját, mert ehhez nincs joga. Ekkor ütötte meg először a gazdag szerelme.

Nem vagyok egy hú de törékeny alkat, de az első pofontól beestem a szoba sarkába" - teszi hozzá.

Erre én azt mondtam neki, hogy a k. anyádat üsd meg – ezt kikérte magának, dulakodni kezdett, majd a földön fojtogatott, rátérdelt a jobb karomra. Kértem nyöszörögve, hogy hagyja abba, mert eltöri. A válasz az volt, hogy akkor törött karral mész dolgozni!"

A színésznő nem hagyta magát. A földön fekve combon rúgta a barátját, amitől az annyira dühös lett, hogy

teljes erejéből rávetette magát, és „álló helyzetből jobb combon rúgta".

A nő nem ijedt meg, mert saját bevallása szerint gyerekkorában is látott olyat, hogy egy férfi bántott egy nőt, ő pedig meg akarta védeni magát.

Anyám számtalanszor volt a tárgya apám szadizmusának, és bennem egy ilyen állat emberére akad – mert küzdöttem, mert én nem hagyom magam csak úgy, olcsón megúszni. Akkor is, ha nyilvánvaló volt, hogy esélytelen és minden önvédelmi kísérletem csak még nagyobb büntetéssel jár"

- magyarázza.

Azt mondja, ebben a pillanatban még nem félt, és reménykedett benne, hogy a támadója lenyugszik. Negyven percig nem is történt semmi. A színésznő fürdött, aztán visszafeküdt az ágyra. Ekkor fordultak sokkal rosszabbra a dolgok.

„A horror újraindult. Egészen eddig azt gondoltam, hogy a démonjai alább hagynak. Ekkor azonban már

kiverte a fogam, és mindent beleadott, hogy ott az ágyon megfulladjak.

Tiszta pillanatom volt... Tudtam, hogy ez az ember veszélyessé vált. Hogy vele már nem lehet egy térben maradni, mert álmomban fog megfojtani."

Kieszelt egy tervet arra, hogyan tudna megszökni, elmenekülni a szobából. Feltéve, hogy a férfi egyszer elengedi a nyakát meg a haját, és leszáll róla. Sikerült.

„A tervet végrehajtottam. Rohantam a folyosón a recepcióra segítséget kérni, de senki sem volt ott. Tudtam, hogy pillanatok kérdése, és utánam jön, egy szinttel lejjebb rohantam, és kopogtattam minden ajtón. Senki nem nyitotta ki. Végigfutott az elmémen, hogy nincs tovább, mert a folyosó végén sehová nem tudok menni, csak vissza az eredeti útvonalon. Ekkor féltem, be is ugrott, pont, mint egy horrorsztoriban, egy krimiben, hogy nincs sok hátra, jön, és elkap. Láttam magam filmkockákon, ahogy kopogok, remegek, és semmi. Ez megérne egy filmes díjat, hiteles volt."

Ekkor került elő a recepciós, de mivel nem akarta hívni a rendőröket, a színésznő maga telefonált segítségért.

Két fekete ruhás járőr jött ki, ők látták J. fenyegető viselkedését velem, aki néha odajött, és lökött rajtam egyet, és folyamatosan magyarul fenyegetett, amit persze rajtam kívül senki nem értett."

A férfi tehát a rendőrök előtt sem állította le magát. Először azt mondta, hogy a színésznő csak egy k*rva, akit ő hozott ki, és nincs semmi probléma. Arról is megpróbálta meggyőzni őket, hogy a nő részeg, miközben köztudottan absztinens. Ezután a támadó pénzt vett elő a nadrágzsebéből, és lobogtatni kezdte azzal, hogy a barátnőjének semmije sincs, ő fizetett mindent: szállodát, utazást, éttermet. Ez is hazugság volt.

„Többször, illetve folyamatosan

fenyegetett ezalatt, hogy megöl, ha hazamegyünk, tudja, hol lakom, hova járok, kiszúrja a kocsim kerekeit,

hogy ezt nem fogom megúszni, tudja, hova jár a kislányom, hogy Pesten nem adja át a kocsi- és lakáskulcsomat, és hogy ott fogok megrohadni Prágában. Azt is előadta nekik, hogy én lefejeltem – és kikérte magának, hogy róla nem készül fotó."

Bár a recepciós nem telefonált, segített visszaszerezni a színésznő telefonját, és a bőröndjeit is megkapta.

Hozzám vagdosta őket egyesével persze, közben ezeket mondta: Ezt megbánod még / tudom hol laksz / kib*szom az ablakon a telefonodat, nem fog ide senki búvárt küldeni."

- magyarázza.

A vonatjegyét viszont a cseh rendőrök sem tudták visszaszerezni, mivel a nőnek sem sikerült igazolni, hogy ő vette, amire egyébként a férfi sem volt képes. A színésznő elmondása szerint együtt vették a jegyeket, ő pedig készpénzben fizette ki a sajátját a férfinak. Ezúttal hiába könyörgött neki, hogy adja oda a jegyét, mert nem tud másnap elutazni, a barátja megtagadta a kérést.

„Külön szobát kaptam, és bezártam magam. A sérüléseket már lefotózták a rendőrök rajtam.

Hajnalig ébren voltam.

Már tudtam, hogy feljelentem, ha hazajövök.

4-kor elindultam a vonat felé. Nyakamon körben vastag sál, ami a számat is takarta. Szerencsémre a kintlétünk alatt érkezett pénz a számlámra a tudta nélkül, 'nem rohadtam meg odakint', ahogy remélte"

- meséli.

Hajnalban vette meg a vonatjegyét, és végre elindult Prágából. Itthon aztán a férfi fia odaadta a nőnek a saját slusszkulcsát és a lakáskulcsát, úgyhogy ez sem maradt az agresszív barátnál.

„Szerettem. Amennyire egy sok mindent megélt nő szeret és kapaszkodik abba, akivel úgy érzi, le tudná élni élete további részét. Minden – egyéb – stimmelt. Csodált, istenített, elhalmozott, talán túlzóan is néha. Persze voltak jelek, események, amiknek nem tulajdonítottam jelentőséget. Nekem a féltékenység nincs a szótáramban. Soha nem is volt. Sokan vannak körülöttem, nem áltatok senkit - és amíg minden rendben –, a leghűségesebb fajtából való vagyok"

- mondja a színésznő, aki feljelentést tett a férfi ellen, és kártérítést követel tőle azért, mert kiverte a fogát.

A fellépéseim megkövetelik, hogy azonnali fogászati kezelésre menjek. Ennek összege a feljelentéshez csatolt számlán található. Az erkölcsi károk mellett a vonatjegyem díját sajnos – számla hiányában – nem tudom visszakövetelni."

Azt mondja, nem azért mondta el a történetét az Origónak, mert az „igazságra hajt", hanem saját maga miatt tette, és azért, hogy mások ne kerülhessenek ilyen helyzetbe.

Talán nem lesz több nő, akit Othello szeretni fog ... így" - mondja.

„100 ügyvédet is vehet, megteheti. A mai jogrendszerben még azt is elhitetheti, hogy én támadtam meg, videó nincs, hangfelvétel miért is lenne. Talán kifizeti a vonatjegyemet, amit lenyúlt jómódú létére, a fogászati számlát és a kabátomat, amit nem adott vissza. Nem valószínű. 'Igaza van.' Mint minden utolsó féregnek emberi bőrben – körme szakadtáig 'igaza van' – még a villamosszékben is. Ha nem így lenne – mind, mind megsemmisülne."

Szerinte ez

a férfi pszichopata,

és egyszerűen arról van szó, hogy nem engedte meg magának azt a boldogságot, amit vele megélt és el kellett őt löknie, hiszen nem érdemelte meg.

Egy biztos: miattam nagyon sokáig fog magyarázkodni odafent. Legyen így."

- teszi hozzá végül a színésznő, aki aligha fogja a történteket elfelejteni.