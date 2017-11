Balog Zoltán: Soros nem a mi világunkat támogatja

Az emberi erőforrások minisztere szerint Soros György nem "a mi világunkat támogatja", a nyitott társadalomról alkotott koncepciója - amely szerint mindazt a világból, ami ide akar jönni, be kell engedni - nem szól arról, hogy milyen erkölcsi alapon van bárkinek joga idejönni és azt gondolni, elveheti azt, ami a miénk.

Balog Zoltán pénteken, a fővárosi XVII. kerületben tartott, a nemzeti konzultációról szóló lakossági fórumon elmondta: a Soros György által felvázolt terv célja, hogy egymillió migráns jöjjön Európába. Az, hogy egy milliárdosnak ilyen tervei vannak kevésbé lenne veszélyes, mint hogy e mögé beáll egy egész intézményrendszer. Az Európai Parlamentben olyan áttelepítési programokat támogatnak, amelyek éppen megfelelnek ennek a tervnek - tette hozzá.

Hangsúlyozta: Magyarországon meg kell védeni a munkahelyeket, a minimálbér emelést, a növekvő közbiztonságot, a rezsicsökkentést és a családok támogatását.

A "Soros-hálózatról" szólva azt mondta, hogy az Európai Parlament 226 képviselője Soros György "fizetési listáján van". Ők Soros György megbízható szövetségesei - jegyezte meg.

Mint a miniszter mondta, Magyarországon is vannak olyan ellenzéki politikusok, akik támogatnák a kerítés lebontását, továbbá a kötelező betelepítési kvótát a teljes ellenzék el tudja fogadni. A déli határzár előtt volt olyan időszak, hogy napi 10 ezer ember érkezett ellenőrizetlenül Magyarországra - közölte Balog Zoltán, hozzátéve: Soros György arról is írt, hogy számukra a legnagyobb akadályt a nemzeti határok jelentik. Mi "ezeket az akadályokat nem is szeretnénk lebontani, mindaddig, míg ez a veszély fennáll" - fogalmazott a miniszter.

Kitért arra, hogy a bevándorlás kezdete óta súlyos terrorista merényletek történtek Európában. Balog Zoltán rámutatott arra is, hogy ENSZ és NATO előrejelzések szerint az elkövetkező években 34-36 millió ember készül majd arra, hogy Európa felé elhagyja a hazáját.

Elmondta azt is, hogy a bevándorlást ellenző tagállamokat folyamatosan támadják és fenyegetik Brüsszelből.

Nem a migránsokat gyűlöljük, hanem a migrációt utasítjuk el - hangsúlyozta Balog Zoltán hozzátéve: akinek segítségre van szüksége, annak megpróbálnak segíteni, de "az értelmetlen segítség növeli a bajt". Mint mondta, "ne a bajt hozzuk ide, hanem a segítséget vigyük oda".

Dunai Mónika (Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselő a fórumon elmondta, a kormány által elindított nemzeti konzultáció célja, hogy kikérje minden magyar állampolgár véleményét, mit gondol a közös a jövőnkről, milyen Európában, milyen Magyarországon szeretne élni.

A kormánypárti politikus kijelentette: az ellenzék a "Soros-terv" végrehajtásán dolgozik.