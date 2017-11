Németh: Ez a Fidesz legnagyobb sikere

Fidesz részéről az egyik legnagyobb sikere az elmúlt éveknek a nemzetpolitikája, a határokon átívelő nemzetegyesítési politika. Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke beszélt külpolitikai aktualitásokról, Magyarország helyéről és szerepéről, de szóba került még a kormány nemzetpolitikája is a Heti TV Pirkadat című műsorában.

A Fidesz részéről az egyik legnagyobb sikere az elmúlt éveknek a nemzetpolitikája, a határokon átívelő nemzetegyesítési politika. Itt nem csak az egymillió magyar állampolgárra gondolok, hanem arra is, hogy tízszeresére sikerült megnövelni a határontúli támogatásokat, elindítottunk egy nagyon komoly gazdaságfejlesztési programot, nagyon komoly előrelépést sikerült felmutatni a határontúli köz- és felsőoktatásban, de elindult egy jelentős bölcsőde- és óvodaprogram is - mondta el Németh Zsolt, a külügyi bizottság elnöke a Heti TV Pirkadat című műsorában.

Németh szerint legendás az Erdélyi Egyetem, de nagyon fontos egyetem működik a Felvidéken, Kárpátalján is. Érdemes beszélni még a határontúli magyar zsidó közösségekről is, avattunk zsinagógát Beregszászon, remélem hamarosan elkészül Szabadkán is. Ahogy Magyarországon van egy zsidó reneszánsz, úgy azt gondolom, hogy Kolozsváron is érezhető ez, például a nemrégiben lebonyolított Zsidó Napok kapcsán is. A határontúli magyar közösségeknek érthető az érzékenysége az identitásra, az együttélésre, a hagyományokra, ami természetesen lényegesen nagyobb, mint Magyarországon. Szerencsére ebből kiveszik a részüket a zsidó közösségek is - tette hozzá.

