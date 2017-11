A százhalombattai rém kegyetlenül gyilkolt meg négy lányt, köztük a felesége húgát is. A rendőrség a szerencsének is köszönheti, hogy sikerült elkapniuk. Bezsenyi Tamás kriminalisztikus az Origónak azt mondta, a rém élvezte a gyilkolást, úgy érezte, hatalmat ad neki az ölés, és ezt az érzést akarta átadni a két társának is.

Balogh Lajosnak nem volt igazán szép gyerekkora. 1966-ban született. Bátyjával és két öccsével együtt nőtt fel. Sokan úgy gondolják, hogy az akkori bántalmazások miatt vált felnőttkorára gyilkossá, de a kriminalista szerint nála ennél többről van szó.

Ő nem az a fajta ember volt, aki pusztán a verés miatt lett agresszív, hanem a vele szembeni kegyetlen bánásmódot, vagyis az agresszor elvárásait tette belsővé, majd ő ezt az agresszióját engedte ki másokra” - mondja Bezsenyi Tamás, az NKE RTK Kriminalisztikai Intézet tanársegédje.

Ez jól látszik az első áldozatánál, felesége húgánál. A 14 éves lány Balogh szerint tiszteletlenül viselkedett a családjával, ezért döntött úgy, hogy "megbünteti".

A lány arról beszélt, hogy nem akar iskolába menni. A férfi pedig rávette, hogy iskola helyett menjen el hozzá Érdről Százhalombattára titokban, ahol majd eltöltenek együtt egy napot. A lány így is tett, az esős idő ellenére Balogh arra is rá tudta venni, hogy sétáljanak az erdőben. Ott támadt rá a gyanútlan lányra. Fojtogatni kezdte, többször megütötte, majd a közeli homokbányába vitte. Itt egy övet tekert a nyakára, amivel fojtogatta, miközben ő rátérdelt a hátára. Ezután füvet etetett vele, majd egy ollóval a nemi szervébe szúrt, majd a hasába és a nyakába is.

Eközben egyfolytában a lány pulzusát figyelte, mert nem akarta, hogy gyorsan meghalljon.

Többször is felélesztette, mert elájult. Hosszú órákig kínozta még, mielőtt engedte volna meghalni.

A rendőrök eltűnésként kezelték az ügyet. Bezsenyi Tamás szerint ezzel az a baj, hogy ha nincs jele egyértelmű bűncselekménynek, az első 24 órában nem történik semmi, és utána sincs kapacitás komoly felderítésre.

A nyomozás akkor válik komollyá, ha az eltűnés jellege szokatlan, vagy az egyén életkora vagy cselekvőképessége alapján rendkívül gyanús, például gyerekek vagy idősek esetében” - magyarázza.

Egy fiatal, 14 éves lány esetében viszont sok minden más is szóba kerülhet. Lehet, hogy a barátaival van, de lehetnek családi problémái is.

A lány és a rém találkozójáról senki sem tudott.

Balogh Lajos kitalálta, hogy az eltűnésből akár pénze is lehet, ezért többször is megzsarolta a családot.

Ez gyanús lett a nyomozóknak, mert ha ilyen sokat vár valaki, akkor pont azt nem éri el, amit szeretne, vagyis hogy a szülőt felzaklatott állapotban, még az események friss hatása alatt tudja befolyásolni, hiszen már szeptember elején hívta fel őket, amikor a második emberölésen is túl volt” - mondja a kriminalisztikus.

A rendőrség ezért hívta be tanúnak Baloghot és még több családtagot is, mert arra gyanakodtak, hogy egyikük akart pénzt kicsalni a szülőktől.

A férfi nem bírta túl sokáig, el kellett dicsekednie valakinek a tettével. Az öccsét, Tibort választotta erre, aki nagyon tisztelte őt. A második gyilkosságnál már ő is a rém mellé szegődött, csakúgy, mint barátja, Krisztián. A százhalombattai rém ekkor már pénzt is akart szerezni a gyilkosság mellett.

Lajos úgy adta nekik elő az egészet, hogy akkor is lehetnek királyok, ha nem dolgoznak. Elhitette velük, hogy ez egy szabad élet, akkor lesz pénzük, amikor akarják, nem számít, hogy ezért meg kell-e ölniük valakit” - mondja Bezsenyi Tamás.

Ebben nem egyezett a férfiak véleménye. Balogh Lajos gyilkolni akart, és nem bánta, ha ezzel pénzhez is jut, az öccse és annak barátja viszont elsősorban pénzhez akartak jutni, és ha ezért ölniük kellett, nem bánták.

Balogh letesztelte öccse barátját, Krisztiánt. Arra kényszerítette, hogy megöljön valakit. A férfi a volt barátnőjét választotta. A lányt a százhalombattai kiserdőbe csalta, de képtelen volt megölni, ahogyan Tibor is. A rém ekkor ideges lett. Többször megütötte a lányt, megkötözte a kezeit, és egy szántóföldre vitte, ahol megerőszakolta és egy késsel többször hasba szúrta, majd homokkal fedték le a testet, a ruháját pedig egy kő alá rejtették.

Mivel áldozata még ekkor sem halt meg, Krisztiánnal hozatott kődarabokat, és azzal verte agyon.

„Az, hogy a nő holttestét is elrejtették, megint csak az eltűnéses problémáját idézte elő, hiszen az első áldozatnál a tetemhez is többször kijárt Balogh, majd alkohollal és savval öntötte le később az oszlásnak induló testet, hogy ne is lehessen azonosítani” - magyarázza a kriminalista.

A nyomozók számára gyanús lett valami. Hajnalka eltűnése után felesége elköltözött Baloghtól, ami azt jelentette számukra, hogy nincs minden rendben.

Mint később kiderült, Lajos kérte meg a feleségét, hogy költözzön haza az édesanyjához Érdre, mert többször is arról fantáziált, hogy megöli.

A harmadik gyilkosságnál az erdőben éppen egy ékszerüzlet kirablását tervezték, amikor megláttak két futó lányt. Lajos nem érezte a másik két fiúban az elszántságot, ezért szerette volna, ha bizonyítanak neki, és megölik a lányokat. Az egyiket Balogh ütötte le a rabláshoz vásárolt fegyverével, a másikat a banda két másik tagja teperte le. Előbb kirabolták őket, majd a rém elvitte őket egy tisztásra, ahova a többiek már nem követték őt. Megerőszakolta a lányokat, majd amikor a társai odaértek, segítettek neki lefogni őket, így Lajosnak könnyű volt végezni velük. Hátulról fejbe lőtte őket, és még meg is szurkálta.

A szerencsének köszönhető, hogy Lajost akkor hívták be még egyszer tanúskodni a rendőrök, amikor a két lány holttestét megtalálták. A zsaroló telefonok miatt akartak vele beszélni, hogy újra hallhassák a hangját.

A nyomozók azért forgatták be, mert látták rajta, hogy nagyon ideges” - meséli a kutató.

Lajos nem tudhatta, hogy a nyomozók mit derítettek ki, összekötötték-e a három ügyet.

Ebben van egy szerencsefaktor azzal, hogy Lajos többlettudásba maga ellen fordult” - magyarázza Bezsenyi Tamás.

A százhalombattai rém összeomlott, és a pszichológusnak mindent elmondott, még a poligráfos hazugságvizsgálat előtt.

„Ebben a nyomozóknak is nagy érdemei vannak, mert ahogy meglátták, hogy Lajos ideges, direkt váratták. A bizonytalanságban tartás egy fontos taktikai lépés, hogy lehetősége se legyen megnyugodni. A Pest megyei nyomozók nagyon jó munkát végeztek, az ügyben részt vevő kollégák azóta is bűnügyi területen érnek el sikereket"- teszi hozzá.

A százhalombattai rém elfogása után még bevallott két gyilkosságot, de konkrét neveket nem tudott mondani.

Feltehetően csak a saját nagyságát próbálta még inkább felmutatni, ő egy olyan gyilkos volt, aki híres akart lenni azzal, hogy előre tervez, de pont ebben nem volt jó” – mondja Bezsenyi Tamás, aki úgy látja, a gyilkosság után úgy érezte a férfi, hogy sokkal több hatalma van, mint amennyi valóban volt neki.

Rendet akart tenni a világban, az ölés után úgy érezte, megváltoztak a képességei, olyan hatalma van a körülötte lévő emberek felett, ami miatt mintha isteni hatalmat nyert volna. Ezt az állapotot akarta megosztani a két másik fiúval” – magyarázza.

Balog Lajost 1995-ben 25 évre ítélték 4 ember meggyilkolásáért, bár 5 áldozata volt. Az ötödik a saját apja, amit az anyja vállalt magára, Balogh Lajosra nem bizonyították rá. Most a szegedi Csillag börtönben tölti büntetését különleges biztonsági fokozatban, ami annyit jelent, hogy gyakrabban ellenőrzik, mint a többi rabot, és ritkábban lehet látogatni. Szabadidejében is általában egyedül van. Elvileg 2025-ben szabadul, ha egy bíró úgy dönt, alkalmas a társadalomba való beilleszkedésre, hiszen amikor elítélték, még nem volt tényleges életfogytiglan. Emellett egyszer már meghosszabbították a büntetését. Ugyanakkor mivel sohasem mondta, hogy megbánta volna, amit tett, és többször mondott olyat, hogy ha kijön a börtönből, mindenkit megöl, nem valószínű, hogy valaha is kijut.