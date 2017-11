Áder János: A csend szerethető, a jelnyelv megtanulható

A magyarországi siketek és nagyothallók közösségeit bátor és bölcs "felfedezők" hozták létre, ilyen ember volt Cházár András, aki hazánkban először alapított iskolát a siketeknek - mondta ünnepi köszöntőjében a köztársasági elnök, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (Sinosz) megalapításának 110. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepségen Budapesten.

Áder János azt mondta: a Sinosz megalapítása óta eltelt száztíz év alatt a szövetség tevékenységének köszönhetően egyre több és több akadályt sikerült leküzdeni. Érdekvédő munkájuk visszaköszön a társadalmi szemlélet változásaiban, közösen vallott értékrendünkben, cselekedeteinkben - fogalmazott a köztársasági elnök..

Cházár András életművéről megemlékezve elmondta: az örökké segíteni akaró jogász, a bécsi siketek iskolájában tapasztalta meg, milyen eredménnyel jár a tanítás, ha a siketek pontosan azt a szakszerű segítséget kapják, amire szükségük van. Úgy érezte, a siketeknek meg kell adni minden támogatást, hogy kifejezhessék magukat.

Áder János szerint Cházár nemcsak a tanulás lehetőségét teremtette meg, hanem eszközt is adott a siketek kezébe, hogy saját sorsukat formálhassák.Felidézte, hogy ezt követően sorra alakultak a siketek és nagyothallók egyesületei, társaságai. Ám még egy évszázad kellett ahhoz, hogy 1907-ben az országos szervezet, a Sinosz megszülethessen.

Az azóta eltelt 110 év alatt a SINOSZ egy erős, 14 ezres tagsággal rendelkező közhasznú szervezetté vált - mondta Áder János, aki szerint a cél korábban is az volt, hogy Magyarország olyan hely lehessen, ahol a jog és a közösség a fogyatékossággal élő honfitársak mellett áll.



És amire 110 évvel ezelőtt még bátorítani kellett Magyarországot, az ma már önmagunk elé állított mérce. A jelnyelv ma az alaptörvény védelmében áll. Kósa Ádám (Fidesz-KDNP) személyében pedig siket magyar képviselő dolgozik az Európai Parlamentben - fogalmazott Áder János.

A köztársasági elnök Cházár András mellett felidézte Mauksch Móricz felvidéki, Varjassy Árpád aradi, Fochs Antal és Frim Antal pesti iskolaalapítók emlékét. Borbély Sándorét, aki kidolgozta a siketnéma oktatás egész Európában híressé vált módszertanát. Török Béláét, aki fül-orr-gégészként új szemléletet honosított meg. Oros Kálmánét, aki először szorgalmazta országos szervezet létrehozását.

A csend szerethető, a jelnyelv megtanulható. Nyiss a világra! - fogalmazott ünnepi köszöntőjében a köztársasági elnök.

Az eseményen mondott köszöntőjében Kósa Ádám, Sinosz elnök úgy fogalmazott: bár megalakulásuk óta hatalmas utat tettek meg, még mindig rengeteg teendő vár rájuk. Legfontosabb feladatuknak a 2009-ben elfogadott jelnyelvi törvény végrehajtását nevezte. Közölte, a siketeknek és nagyothallóknak, valamint a siket-vakoknak is biztosítani kell az akadálymentes szolgáltatásokat: akadálymentes munkahelyeket, információkat és a tanuláshoz való jogukat.

A MOM Sport- és Rendezvényközpontban rendezett ünnepségen - csaknem kétezer magyar és külföldi siket és nagyothalló, valamint családtagjaik előtt - hat embernek adott át Oros Kálmán-díjat Kósa Ádám, a Sinosz elnöke.

A rendezvényen Colin Allen. a Siketek Világszövetségének (World Federation of the Deaf, WFD) elnöke is beszédet mondott, amelyben köszönetét fejezte ki a Sinosznak a világszövetség budapesti nemzetközi konferenciájának megszervezéséért.