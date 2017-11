A Fidesz azt gyanítja, hogy az MSZP és a Demokratikus Koalíció (DK) pártkasszájába kerülhettek azok az összegek, amelyeket az Altus Zrt. átutalt a költségvetési csalással vádolt Czeglédy Csaba szombathelyi önkormányzati képviselő (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) cége részére - közölte szombaton az MTI-vel a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Hidvéghi Balázs arra reagált, hogy megírtuk: az ügyészség a Czeglédy-ügy vizsgálata keretében meg kívánja hallgatni Dobrev Klárát, az Altus tulajdonosát, Gyurcsány Ferenc DK-elnök feleségét. A Fidesznek úgy tűnik, hogy a baloldal, illetve a DK tiltott pártfinanszírozása áll az ügy hátterében, mondta a kommunikációs igazgató. Mint elmondta:

szeretnék, ha kiderülne az igazság, mert nagyon úgy tűnik, hogy "Gyurcsányék cége" pénzelte Czeglédy vállalkozását.

Annál is inkább gyanús az ügy, mert kiderült, hogy Czeglédynek Ausztriában eltitkolt bankszámlája volt és még aranyrudakat is rejtegettek - tette hozzá a kommunikációs igazgató. Továbbá - folytatta - nem stimmel Gyurcsány Ferencnek az a nyilatkozata sem, hogy csupán egyszeri átutalás történt. Ugyanis kiderült, hogy az Altus többször is utalt a Humán Operator Zrt.-nek - mondta.

Ebben a helyzetben szeretnék megtudni, hogy hány átutalás történt, mekkora összeg került át Czeglédy cégéhez és a tranzakciók egyáltalán legálisak voltak-e, illetve hová került a Humán Operatorból eltüntetett 3 milliárd forint - fogalmazott a kommunikációs igazgató.

Amennyiben kiderül, hogy a pénz pártokhoz vándorolt, adott esetben az is felmerülhet, hogy az érintett pártok állami támogatásából levonják az eltüntetett összegeknek megfelelő forrásokat. Ugyanakkor a Fidesz javaslatot nyújtott be a megkárosított diákok kártalanítására - mondta Hidvéghi Balázs.

Ezért nyomoznak

Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyik eljárás. A gyanú szerint a Czeglédy Csaba vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2016 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka-közvetítéssel foglalkozott, és a céljuk az volt, hogy a bűnszervezet élén álló, a Humán Operator Zrt.-hez köthető emberek, a közvetítő cégek és a strómanok által vezetett iskolaszövetkezetek segítségével elkerüljék a diákmunka-közvetítés után járó közterhek megfizetését. Így csaknem 3 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek, továbbá a becslések szerint csaknem ezer fiatalt nem fizettek ki.

Czeglédy Csaba ügyvédként az MSZP és a DK jogi képviseletét is ellátta több ügyben.