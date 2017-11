A melegeknek udvarol Vona Gábor

Vona Gábor úgy tűnik felbuzdult az elmúlt hetek – lengyel neonácik voltak a Jobbik rendezvényén, Horn Gyula szobrát a Jobbik-közeli fiatalok meggyalázták - "sikerein", és egy komikus interjút adott gazdája, Simicska Lajos lapjának, a Magyar Nemzetnek, amiben - ahogy azt az elmúlt időszakban megszokhattuk - újfent megtagadta pártja korábbi és jelenlegi önmagát és buzgón udvarolt a baloldali és liberális szavazóknak. Amit persze a Simicska másik lapja, az Index azonnal át is vett, és lehozta a Vona-interjú „Best of" mondatait. Persze csak függetlenül.

Simicska Lajos újságírója erős kérdéssel kezdett a pártelnökkel készített interjú során, hiszen afelől érdeklődött, hogy hogyan akarja Vona megszólítani a liberálisokat. Vona Gábor át is váltott rögtön "La Fontaine üzemmódba" és kifejtette, hogy „nem számít ki milyen ideológiai háttérrel érkezik" és túl kell lépni ezeken a XX. századi megkülönböztetéseken és át kell lépni a XXI. századba. Hiszen ő már ki is szállt ebből az elavult koordináta rendszerből.

Vona tehát – ha jól értjük ezt a "filozófiát" - azt üzeni a baloldali szavazóknak, hogy ne törődjenek azzal, hogy vannak rasszista-xenofób, antiszemita, homofób elhajlásai a pártnak és közvetlen környezetének, ne törődjenek vele, hogy lengyel, horvát és észt neonácikkal szövetkezik, csak szavazzanak rá, aztán majd eljön a kánaán. Különben is, minden héten kutyát meg macskát simogat.

A Jobbik nemlétező meleg szavazói

Tovább folytatódik a mesedélután, amikor a "független újságíró" kérdésére azt mondja, hogy számít a meleg szavazatokra, mert szerinte eddig is voltak homoszexuális szavazói a Jobbiknak. És tetézi a liberálisok teljes hülyének nézését azzal, hogy kijelenti, hogy már nem tiltaná be a melegek, Pride felvonulását.

Ez beleillik abba a folyamatba, amit pár hete Duró Dóra kezdett el, amikor kijelentette, hogy pártja örülne a meleg szavazatoknak. Sőt tetézte azzal is, hogy kijelentette, hogy "felőle akár" Terry Black is szavazhat rájuk. Ez fölöttébb érdekes, különösen olyan előzmények mellett, hogy a fenti transzvesztita művész arról beszélt még tavaly a TV2-ben, hogy a 2000-es évek elején Vonával együtt járt egy olyan értelmiségi körbe, ahol a megjelent férfiak megbeszélték a világ dolgait és szórakoztak is, egymással.

Vona, ha már olyan nagy intellektuális képességekkel megáldott politikusnak hiszi magát, nem gondolhatja komolyan, hogy a választópolgárok memóriája ennyire rövid. Hiszen 2010-ben még azzal viccelődött az M1-ben, hogy

a meleg szót megtartaná magának. Mert ha azt mondja, hogy meleg napra ébredt, az alatt nem azt érti, hogy Terry Black bemosolygott az ablakán." 2012-ben pedig törvényjavaslatot nyújtott be Mirkóczki Ádám, a párt mostani szóvivője, hogy pénzbüntetéssel, vagy akár börtönnel büntessék a melegeket, ami azért is járt volna, ha kézen fogva sétálnak az utcán.

De nem is olyan régen, idén áprilisban mondta Vona – vélhetően ritka, őszinte pillanatában – hogy

Ha Budapest főpolgármestere lennék, nem engedélyezném (a Pride-ot). A homoszexualitás magánügy, a homoszexuális embereknek mindenféle olyan jogot biztosít a jelen pillanatban is a magyar állam, ami minden embert megillet. Én a Pride-ot már inkább provokációnak tartom, mint egy büszkeségmenetnek."

Torockai László alelnök pedig, 2016-ban mint ásotthalmi polgármester elfogadtatott egy olyan önkormányzati rendeletet, amiben többek között a homoszexualitás kifejezésének bármilyen módját betiltotta falujában.

És akkor nem beszéltünk a jobbikos botránypolgármester, Orosz Mihály Zoltán balhézásáról a 2014-es Pride-on.

Nehéz, sőt inkább lehetetlen lenne válaszolni arra a kérdésre, hogy vajon melyik fenti húzásával győzhette volna meg a homoszexuális szavazókat a Jobbik. Azokat az embereket, akik idáig megvetettek és büntettek volna, de akiknek a szavazatáért most mindent megtennének.

A baloldaliak sikertelen megszólítása

Arra a kérdésre, hogy ha már ilyen „nagyvonalú" párt a Jobbik és felülemelkedett a jobb- és baloldali ellentéten, akkor felvonultatnak-e baloldalon elismert személyeket a kampány során, Vona beszámolt a legújabb sikeréről, hogy "Havas tanár úr" könyvet szentel neki. Az még hagyján, hogy a "tanár úr" olyan „nagy volumenű" személyiségekről írt már könyvet, mint Kelemen Anna, "Nagy Ő" "VV" Anikó stb. Hogy ebbe a sorba bekerülni megtiszteltetés-e vagy sem, azt mindenki döntse el maga. Vona mindenesetre büszke erre az interjú szerint.

Melegfelvonulás ellen és hízelgés a melegeknek

És bár a Hír TV, a Magyar Nemzet és az Index is gőzerővel dolgozik Vona imidzsének balra történő korrektúrázásán, a kicsit összezavarodott "bajtársak" hétről-hétre hibáznak egy-egy otrombát, amivel még távolabb kerül a Jobbik nevű formáció bármilyen erős választási eredménytől.

Nem csoda, hiszen ki a fene tud már kiigazodni azon, hogy most épp merre tart a Jobbik.

Talán már Vona maga sem. Így történhet az, hogy október 23-án lengyel neonácik tartanak transzparenst Vona beszéde alatt, miközben a Jobbik elnöke kifejti, hogy neki már nem számít ki a jobb- és baloldali. Vagy, hogy egyik nap elmondja, hogy ő túl akar lépni ezeken a liberális-konzervatív árkokon, másnap pedig a Jobbik közeli HVIM-esek meggyalázzák Horn szobrát. Ha a Jobbik megtalálta az identitását, akkor szóljon, mert mi már rég nem tudunk rajtuk kiigazodni. Egyiknek homofóbok, másiknak udvarolnak a melegeknek.

Pontosabban, ez az identitásuk. Az össze-vissza beszéd.