Az egész Balatont rettegésben tartotta az édesszájú tolvaj

A férfi négy hónap alatt 56 lakásba tört be Balatonszárszón és Balatonföldváron. És egy étterembe is. Ott süteményt is evett. A rendőrök szerint édesszájú volt.

A 60 éves férfi biciklivel ment Pécsről a Balaton déli partjához. Balatonszárszón kiválasztott magának egy házat, ahová betört és ott élt június elejétől az elfogásáig, vagyis csütörtökig. Ezalatt 56 nyaralóba tört be, és egy étterembe.

Igaz, oda ötször. Ott mindig evett süteményt is. A rendőrök szerint édesszájú volt.Illetve egészen pontosan eddig ennyit vallott be. Az is lehet, hogy ennél több helyre is betört. Ami azonban biztos, hogy a házakból pénzt, ételt és műszaki dolgokat vitt el.

A helyszínen hagyta személyes tárgyait" - mondja a férfi elfogása után Fürst Dávid a megyei rendőrség bűnügyi osztályvezetője az Origónak. A nyomozók ezeken olyan nyomokat találtak, amelyek segítségével kideríthették, ki a betörő. Az elfogásához fokozott ellenőrzéseket tartottak, és használtak keresőkutyákat és vadkamerákat is. Végül egy balatonszárszói nyaralóban kapták el. Fürst Dávid szerint amikor elfogták örült annak, hogy nem kell többet bujkálnia a rendőrség elől.

Közben az is kiderült, hogy a férfi már fosztogatott a Balaton partján, azért el is ítélték.