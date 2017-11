Különös összefüggést tárt fel a Zoom.hu nevű portál, amely azt írja, hogy a napra pontosan két évvel ezelőtti párizsi mészárlás értelmi szerzője, a migránsként Európába érkezett Salah Abdeslam tavaly januárban Magyarországon találkozott a bőnyi rendőrgyilkos, Győrkös István embereivel. Ezek a figurák ahhoz a Magyar Nemzeti Arcvonalhoz tartoztak, amelyik a Jobbik mellet is feltűnt. Vona Gábor pártelnökről például Győrkös fiának a társaságában készült fotó, de Gyöngyösi Márton, a Jobbik befolyásos politikusa még a félkatonai mozgalom egyik kiképzőjével is összejárt.

A Zoom.hu úgy értesült, hogy Salah Abdeslam bevándorló terrorista legalább három alkalommal járt Magyarországon. A portál információi szerint a párizsi mészáros, aki a ma éppen két éve elkövetett sokkoló, 130 ember halálát okozó merénylet megtervezőjeként ismert, a legutolsó látogatásakor, 2016 januárjában Győrkös István szervezetének embereivel is találkozott. Arról a Győrkösról van szó, aki tavaly októberben a bőnyi házában agyonlőtt egy rendőrt, illetve arról a félkatonai szervezetről, amely Magyar Nemzeti Arcvonal (MNA) néven vált hírhedté, és vállaltan nacionalista.

Ez az az alakulat, amelynek az egyik meghatározó tagjával és kiképzőjével, Sz. Gáborral a Jobbik frakcióvezető-helyettese, Gyöngyösi Márton is összejárt.

A rendőrgyilkos Győrkös István fia pedig hogy, hogy nem Vona Gábor jobbikos pártelnök társaságába is beverekedte magát egy protokolláris eseményen. Ifjabb Győrkös István maga is részt vett az MNA működtetésében, 2012-ben apja helyettesének is kinevezték.

A jobbikos elit tehát egy olyan szervezettel ápolt valamilyen kapcsolatokat, amelyiknek köze lehet a párizsi terrortámadások megszervezőihez.

A Zoom azt is írja, egyelőre nem lehet tudni, hogy mi volt a konkrét célja Abdeslam és az MNA találkozóinak, ugyanakkor egy érdekes részletre is rávilágított:

az Iszlám Állam terroristái hatástalanított, de könnyen visszaélesíthető szlovák gépfegyverekkel követték el a Charlie Hebdo elleni 2015. januári támadást.

Éppen ilyen fegyvereket használtak a novemberi párizsi merényleteknél is.

Ugyanilyen visszaélesített szlovák fegyvereket találtak annál a két idős szélsőségesnél 2015 novemberében, akik az elsődleges gyanú szerint meg akarták ölni Orbán Viktor magyar miniszterelnököt.

És végezetül pedig, ugyanilyen hatástalanított szlovák fegyvereket találtak a hatóságok az MNA-nál is, amikor a szervezetnél razziáztak.

A párizsi terrorista mészárlásban 130 ember halt meg. Az öngyilkos terrorakció egyetlen életben maradt tagját, egyúttal irányítóját, Salah Abdeslamot végül 2016. március 19-én fogták el Brüsszelben, bő két hónappal azután, hogy Győrkös katonáival tárgyalt.