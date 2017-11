Kifizethetik a Czeglédy-Gyurcsány botrány eltapsolt pénzeit

Az Országgyűlés keddi döntésével felkérte a kormányt arra, hogy kártalanítsa azt a mintegy ezer diákot és nyugdíjast, akik a Czeglédy-Gyurcsány botrány miatt nem juthattak hozzá a pénzükhöz. A baloldal szombathelyi képviselője, akit még júniusban helyeztek előzetes letartóztatásba egy rendkívül szövevényes hálózatot működtett. A gyanú szerint a cégei több mitn hárommilliárd forintot nem fizettek ki a költségvetésnek. A Czeglédy-botrányban feltűnik Gyurcsány Feerenc és Dobrev Klára, de az MSZP Nemzeti Választási Bizottsághoz delegált tagja ellen is nyomozhatnak.

Az Országgyűlés kedden határozatban kérte fel a kormányt, hogy gondoskodjon a Czeglédy-ügyben ki nem fizetett fiatalok és nyugdíjasok rendkívüli kárrendezéséről. A parlament 148 igen szavazattal, 3 nem (Kész Zoltán, Kónya Péter, Szelényi Zsuzsanna) ellenében fogadta el fideszes képviselők erről szóló indítványát.

A Ház döntése alapján a kabinetnek a lehető leggyorsabban ki kell fizetnie azokat, akiket Czeglédy Csaba, az MSZP, a DK és az Együtt szombathelyi képviselője és társai tudatosan megkárosítottak. Az Országgyűlés emellett indokoltnak látja annak vizsgálatát, hogy a Human Operator Zrt. tevékenységének volt-e köze azon balliberális pártok finanszírozásához, amelyeknek Czeglédy Csaba a mai napig képviselője a szombathelyi közgyűlésben.

Ezer fiatal nem kapott fizetést

A parlamenti határozat a rendkívüli, méltányosságon alapuló (ex gratia) kárrendezést a legkiszolgáltatottabb fiatal és nyugdíjas munkavállalók védelmével, továbbá a jelen esettől eltekintve példaértékűen működő diákszövetkezeti szektorba vetett bizalom helyreállításával indokolja. A javaslat benyújtói emlékeztetnek, 2017 májusában derült fény az elmúlt évek egyik legjelentősebb bűnszervezetben elkövetett csalássorozatára, amelynek közvetlen károsultja az a mintegy ezer fiatal, akik a Czeglédy Csaba vezette Human Operator Zrt. által szervezett hálózaton keresztül vállaltak munkát.

A károsultak májusi és júniusi jövedelmüket nem kapták meg, az elmaradás becslések szerint százmilliós nagyságrendű. A kormánypárti indítvány a parlamenti jogalkotási folyamatban a törvényalkotási bizottság javaslatára egészült ki az ügyben érintett nyugdíjasok kártérítésével.

Üzletszerűen és bűnszervezetben

Hangsúlyozták, a megalapozott gyanú szerint a vádlottak éveken át, üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással károsították meg a magyar államot is. Czeglédy Csaba társaival együtt ugyanis többszintű céghálót működtetett, hogy így kerüljék el a közterhek megfizetését - olvasható az elfogadott javaslat indoklásában, amelyben felidézik, az érintett munkaerő-közvetítéssel foglalkozó céghálózat a megalapozott gyanú szerint 2013-2016 között mintegy hárommilliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek: 1,7 milliárd forint áfát és 1,6 milliárd forint személyi jövedelemadót nem fizettek meg.

A kormánypárti képviselők kitértek arra is, hogy a gyanú szerint elkövetett bűncselekmények társadalmi veszélyességét fokozza, hogy Czeglédy Csaba nemcsak a gazdasági, hanem a politikai élet aktív szereplője is. Czeglédy Csaba a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció és az Együtt szombathelyi képviselője, továbbá az MSZP, a DK és Gyurcsány Ferenc családi cége, az Altus Zrt. ügyvédjeként is eljárt - fejtették ki, hozzátéve, emellett dokumentumok bizonyítják, hogy Czeglédy Csaba 2016 februárjában 255 ezer eurós (átszámítva megközelítőleg 80 millió forintos) kölcsönt kapott Gyurcsány Ferenc cégétől, az Altus Zrt.-től. 2016. augusztus 15-én pedig 90 millió forintot utalt át az Altus Portfólió Kft.

Mint arról korábban beszámoltunk, Dobrev Klárát a következő hetekben kihallgatja az ügyészség az előzetesben ülő Czeglédy Csaba bűnügyében. Úgy tudjuk, hogy a bukott miniszterelnök feleségének azért kell a hatóság kérdéseire válaszolnia, mert a tulajdonában lévő Altus Zrt. több kölcsönt is adott Czeglédynek.

Az OLAF és az EB is foglalkozhat az üggyel

Az üggyel kapcsolatban korábban az Európai Unió csalás elleni hivatalához, az OLAF-hoz fordult Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő. Deutsch elmondta: az Európai Bizottság mintegy 1,5 milliárd forintos összegben adott megbízást az Altus vezette konzorciumnak, Gyurcsány Ferenc cége pedig az ebből származó bevételéből 80 millió forintot juttatott Czeglédynek.

Lázár János pedig az Európai Bizottsághoz fordult, mert Czeglédy Csaba folyamatosan élvezte Gyurcsány Ferenc politikai és anyagi támogatását, márpedig a volt miniszterelnök cégéhez uniós pénz is került. Lázár szeretné, ha az Európai Bizottság tisztázná, minek minősül, ha ugyanabba a tulajdonosi körbe kerül a testület támogatása, ahonnan egy bűncselekménnyel gyanúsított személy is pénzt kap.

Az MNB is vizsgálódhat

Az ügyben azt kérte a fideszes Budai Gyula a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénzügyi felügyeletétől, hogy vizsgálja meg, hogy a Gyurcsány-érdekeltség Altus Portfólió Kft. folytatott-e tiltott hitelezési tevékenységet. Vagyis az Altus Portfólió Kft. rendelkezett-e kölcsönnyújtáshoz szükséges jogszabályi engedéllyel, hiszen - ahogy írtuk - ez a kölcsön nem minősülhet baráti kölcsönnek. Ha nem volt a cégnek ilyen engedélye, akkor felmerül a jogosulatlan pénzügyi tevékenység, amely büntető törvénykönyvi tényállás - jelezte a Fidesz parlamenti képviselője.

Az NVB MSZP-s delegáltja ellen is nyomozhatnak

A Czeglédy-ügyhöz kapcsolódóan szintén az Origo számolt be arról, hogy Litresits András, az MSZP Nemzeti Választási Bizottsághoz delegált tagja, Czeglédy Csaba egyik ügyvédje ellen indulhat nyomozás zsarolás bűntette miatt. A Czeglédyék által megkárosított egyik diák tett feljelentést Litresits ellen. A diák feljelentésében azt állította, az előzetesben ülő baloldali politikus egyik ügyvédje a hallgatását szerette volna megvásárolni, majd azzal fenyegette, hogy személyiségi jogi pert zúdít a nyakába, ha mindezt nyilvánosságra hozza.

Arról is beszámoltunk, hogy a Czeglédy Csabához, a bukott szocialista ügyvédhez köthető Humán Operator Zrt. jelenleg is 25 százalékban tulajdonosa a TeleQuest Telemarketing Szolgáltató Kft-nek, amely cégben Czeglédyékkel egyidejűleg tulajdonos a Progrex Llc. is, amely egy Seychelles szigeteki offshore cég. Ismerve a baloldali pénzeltüntetési módszereket- gondoljunk csak Boldvai Lászlóra - nem lennénk meglepve, ha az offshore cég mögött is Czeglédy vagy más baloldali politikusok állnának, akik így akarnak eltüntetni egy kis "fekete pénzt" a hatóságok szeme elől.