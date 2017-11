'Kero' az ölébe fektetett egy színészfiút és ceruzát dugott a szájába

Újabb és újabb interjúkban magyarázkodik, egészen pontosan hazudozik Kerényi Miklós Gábor, a kirúgott rendező. Demszky Gábor és Gyurcsány Ferenc egykori kegyencét, a balliberális kulturális élet ismert alakját ugyan különböző trükkökkel elkezdte védeni a baloldal, például átlátszó módon egy MSZP-s képviselőnő, de nyilvánvalóan egyetlen valódi tétje van az ügynek Kerényi Miklós Gábor számára: megússza-e a börtönt, vagyis kiderül-e róla olyan bűncselekmény, ami nem évült el. Ha bebizonyosodik, hogy tényleg összevert egy meztelenre vetkőztetett 13 éves fiút egy előadás próbája után, és bebizonyosodik a szexuális motíváció is, nehéz elképzelni, hogy elkerüli a büntetést.

Nézzük meg részletesen az ATV interjúját. Lépjünk túl azon, hogy érdemes-e hagyni egy ennyire amorális embert magyarázkodni közel fél órán át, inkább emeljünk ki egy-két felháborító vagy bizonyos tekintetben vicces részletet.

Vállfával hurkásra verni: pedagógia

Ami nyilvánvaló: a magát Kerónak elnevező Kerényi Miklós Gábor vagy ügyvédi tanácsra, vagy ösztönösen az idiótát játssza. Az elsődleges célja, hogy fel se merüljön, hogy szexuális indíttatással zaklatott fiúkat. Amit csinált, az puszta pedagógia. Ezt ismételgeti. Természetesen tudja, hogy pedagógiának semmiképpen nem nevezhető, hogyha egy vállfával hurkásra ver egy táncost egy eltorlaszolt szobában és megpróbálja levetetni vele az alsónadrágját. De az a védekezési koncepciója: jobb, ha a közvélemény idiótának tartja, röhög rajta, mintha egy szexuális ragadozónak tartaná. Számára hasznosabb, ha kinevetik, mint a gyűlölet. Az emberek reakcióját azonban nem fogja tudni irányítani.

Demszky és Gyurcsány

Bevezetőként érdemes azért Kerényi Miklós Gábor politikai múltjára is utalnunk. Közismert tény, hogy az egykori SZDSZ volt elnökével, Magyar Bálinttal volt nagyon jó viszonyban, ő egyengette az útját. Erről még a Magyar Narancs is írt. Aztán Demszky Gáborral barátkozott össze, ami oda vezetett, hogy megkapta az Operettszínházat, még a kétezres évek elején. Demszkynek sok gondja volt a pesti színházvezetőkkel és ő botrányt botrányra halmozott. Bízott benne, hogy Kerényivel nem lesz probléma. Ideológiai semmiképpen sem.

A 90-es években két, hihetetlenül ígéretes színház indult Budapesten. Az egyik a Művész Színház volt, Törőcsik Mari és Schwajda György vezetésével. Nagyszerű előadások születtek, Anatolij Vasziljev A nagybácsi álma című előadás a magyar színháztörténelem egyik csúcspontját jelentette. Demszky mégis megszűntette a színházat két év után, mert enyhén szólva nem törleszkedtek neki a vezetők. A másik, jelentős új színház éppen az Új Színház volt. Székely Gábor, a kétségkívül világszíntű, nagy rendező kapott színházat, de Demszkynek ez sem tetszett és a negyedik évadban leváltotta Székely Gábort.

Ezek után Demszky biztosra akart menni és megbízható igazgatót akart. Az SZDSZ-közeli Kerényi Miklós Gábort. Ameddig Demszky volt a főpolgármester, Kerényi mandátumát mindig meghosszabbították.

Kerényi Miklós Gábor két olyan kitüntetést kapott, amin a baloldalhoz köthető józanabb művészek is megdöbbentek. Medgyessy Péter idején, 2004-ben úgy lett kiváló művész, hogy korábban nem kapott érdemes művész címét. Szokásjog a magyar kulturális életben, hogy először érdemes művész fokozatot kap valaki, és csak utána jöhet a kiváló. Kerényi az MSZP-SZDSZ kormány számára ezek szerint olyan kiváló művész volt, hogy ezt ilyen rapid módon kellett deklarálni.

A másik, hogy 2008-ben a Gyurcsány Ferenc vezette kormány Kossuth-díjjal jutalmazta meg. Ha csak a zenés színházi rendezőket nézzük, Mikó András és Békés András után... Minden túlzás nélkül állíthatjuk, nagy volt a döbbenet és persze a csendes felháborodás is a döntés után. Hiszen őt nem tartották nagy művésznek, hanem egy ügyes iparosembernek.

„Kero” és „Tanár úr”

Na, de térjünk vissza „Kero” legutóbbi interjúhoz. „Kero” - muszáj idézőjelbe tennünk ezt a becenevet, miként a „tanár úr” elnevezést is. Egyszer tanított egy zenés rendezői osztályban, később egy zeneiskolában (onnét a minap rúgták ki), de úton-útfélen így hívatta magát. Tanár úr. Hát persze.

Önsajnáltatás

Kerényi Miklós Gábor láthatóan meg akarja kaparintani az áldozat szerepét. Logikus: nem az összevert 18 éves táncos az áldozat, nem beszélve másokról. Ő maga az áldozat.

„Igazából véve egy meggyilkolt embernek érzem magamat, akire mindenfélét rászórtak, ez rettenetesen ráragadt, ő megpróbált ez elől elmenni, lemondott a művészeti vezetői posztjáról, elment nyugdíjba."

„Kidobtak a színházból, megtiltották, hogy bemenjek, ami az én életemben egy olyan dolog, hogy őrület. Hát én ezért a színházért éltem, ezért a színházért voltam."

„Megsütnek, és szépen lassan elfogyasztanak. Ennyi volt az életem."

Tehát még mindig szeretne bemenni a színházba. Ezek után. Elárulják neki: nem fog. Sohasem.

Hazudozások

A beszélgetésből kiderült, hogy első ijedelmében egy korábbi riportban azt állította, amatőrrendező korszakában dolgozott utoljára gyerekekkel, 40 éve. Most meg mást mondott. Nem gond ez "Kerónak", kivágja magát. Olvassák csak:

„Egész életemben nagyon sokat dolgozok gyerekszereplőkkel. Az életem legszebb élményei a gyerekszereplőkkel való munkához kötődnek."

„Lehet, hogy azt nyilatkoztam, hogy 40 éve dolgoztam, mint csoport fiatalokkal, de minden darabomban vannak gyerekek.”

Hazudott arról is, hogy mindenkit beperelt. Kiderült, hogy senki nem perelt be. Hogy is perelne, hiszen akkor bírósági tárgyalásra kerülne sor (amit egyébként így is lehet, hogy nem fog tudni elkerülni).

Nem tudok pereskedni valakivel, akit nem ismerek, és nem is akarok pereskedni valakivel. Ő bizonyítsa be ezt, hogy ez történt. Hát én bizonyítsam be, hogy ez nem történt? Ez egy vicces történet, már elnézést."

„Nem pereltem. Ezt a tanácsot kaptam, hogy pereljek, de életemben soha senkivel nem szeretnék pereskedni, se így, se úgy, se amúgy. Megpróbálom megvédeni magam, de a csendet tartom a legfontosabbnak. Azt tartom a legfontosabbnak, hogy egy nyugalom alakuljon ki, és hogy egy tisztulási folyamat létrejöjjön."

