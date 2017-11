Hibáztak, hogy nem ítélték el a röszkei terroristát

Törvénysértő volt, hogy a Szegedi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte a röszkei határnál 2015 őszén történt tömegzavargás ügyében első fokon terrorcselekmény miatt elítélt Ahmed H. ítéletét és új elsőfokú eljárást rendelt el - mondta ki a Kúria. A döntés az ügy érdemi részét nem érinti, a már zajló megismételt eljárás folytatódik, a Kúria elsősorban elvi, eljárásjogi kérdésekben foglalt állást.

A bíróság egyetértett a jogorvoslatot kezdeményező Legfőbb Ügyészséggel abban, hogy a táblabíróság a hatályon kívül helyezés indoklásában megjelölt hiányosságokat pótolhatta volna a másodfokú eljárásban, azaz az elsőfokú ítéletet érdemben kellett volna felülbírálnia.

Az ügy háttere, hogy a tömeges bevándorlás utáni válsághelyzet kihirdetése után, 2015. szeptember 16-án több

száz migráns gyűlt össze a Röszke-Horgos közúti határ szerb oldalán. Magyarországra akart belépni. A kezdetben békés tömeg idővel agresszívvá vált, a kerítést ki akarták dönteni, aztán néhányan kövekkel dobálták meg a magyar rendőröket.

Több rendőr meg is sérült.

Az elsőfokú ítélet szerint Ahmed H. a kordon bedöntésével, és a rendőrök megtámadásával fenyegetőzött. A szír férfi megafonnal beszélt a tömeghez, legalább háromszor ő is megdobálta a rendőröket, aztán illegálisan Magyarországra lépett. A férfi percekkel később visszament a szerb oldalra és csak néhány nappal később Győrben, a vasútállomáson fogták el. Ekkor derült ki, hogy a szír férfinak ciprusi iratai vannak, összesen hét útlevelet találtak nála. Ahogy az is kiderült, hogy már tíz éve Európában él, és egy ciprusi nőt vett feleségül. Akár legálisan is Magyarországra mehetett volna, mind a hét útlevelében érvényes schengeni vízum volt.

Ráadásul Ahmed H. egyáltalán nem szegény ember. Vállalkozása van Cipruson, több autója és halászhajója is. Bár ciprusi nőt vett feleségül, állampolgársági kérelmét elutasították, ami pedig arra utal, hogy korábban bűncselekményt követett el.



Ahmed H. a Tabligh Dzsamaat nevezetű iszlamista szervezet tagja, ami terroristák fedőszervként használnak.

A Tabligh Dzsamaatot a Stratfor biztonságpolitikai elemzőintézet tanulmánya egy kisebb közösségeken alapuló, központi irányítás nélküli muszlim szervezetként írja le. Pontosan az irányítás nélküliség teszi lehetővé, hogy a terroristák könnyedén beépüljenek közéjük. Erre a legjobb példa a 2005-ös londoni merénylet volt. Akkor kiderült, hogy két elkövető egészen 2001-ig volt a szervezet tagja.

A Szegedi Törvényszék

első fokon Ahmed H-t 10 évre ítélte terrorcselekmény és határzár tiltott átlépése miatt, és végleg kiutasította Magyarországról.

Másodfokon azonban a Szegedi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte Ahmed H. elsőfokú ítéletét, és új eljárásra kötelezte a Szegedi Törvényszéket. Ez utóbbi ítélettel kapcsolatban hozott ma döntést a kúria.