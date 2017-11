Ezek az emberek gyilkoltak a szerelmükért

Fojtogatta, ütötte, és rugdosta színésznő barátnőjét egy férfi egy prágai hotelben. Azt kérte nevét ne, csak a történetét írjuk meg. Megtettük, még a múlt héten, most pedig a történtekkel kapcsolatban megkérdeztünk egy szakembert, és találtunk hasonló eseteket is.

Ahogyan korábban megírtuk, egy magyar színésznőt egy prágai hotelben fojtogatta, rugdosta és halálosan megfenyegette a párja féltékenységből.

A féltékenység haragot szül" - ezt mondja Gazdag Enikő pszichológus. és azt, hogy az embereknek, akik féltékenységből gyilkolnak a legtöbb esetben hozott hajlamuk van ehhez, személyiségzavarral küzdenek, tehetetlenségükben nem tudnak továbblépni a problémán.

Ahogy alább láthatják erre több példa is. Volt, hogy férfi gyilkolt nőt, és volt, hogy férfi gyilkolta meg párja szeretőjét.

Mások szeme láttára szúrta nyakon

Néhány napja egy kárpátaljai településen, Raszócskában egy helyi hívta a rendőröket, és egy gyilkosságot jelentett be. Egy szemtanú elmondta, hogy a raszócskai nőhöz odament egy férfi, akivel már egy éve nem élt együtt.

A 31 éves férfi összeveszett a 34 éves feleségével, majd egy kést vett elő és nyakon szúrta a nőt, utána elmenekült. Mire a mentők kiértek a nő meghalt. Két gyereke volt. A férfit az esettől egy kilométerre, egy lakatlan házban találták meg a rendőrök, éppen fel akarta vágni az ereit. Kórházba vitték ahol rendőrök figyelnek rá. A férfi elmondta, hogy féltékenységből ölte meg a feleségét. A büntetése 15 év börtön is lehet.

Egy léccel verte halálra

Egy makói férfi például amikor ivott, rendszeresen féltékenykedett, és verte élettársárt. Egy alkalommal a nő megemlítette neki, hogy egy ismerősre azt mondta neki, elvenné feleségül. Erre a férfi nagyon dühös lett, meg akarta verni a másik férfit. Egy kocsmában találkozott is a férfival. Gyerekkoruk óta ismerték egymást. Amikor meglátta megint eszébe jutott, hogy feleségül akarta venni az élettársát.

Késő éjszaka bement a férfi makói házába, és ott az alvó ismerősét egy 190 centis léccel elkezdte verni.Mindezt olyan erővel tette, hogy a léc darabokra tört. A férfinak több bordája és az arckoponyája is eltört, szinte azonnal meghalt. A gyilkost 2012-ben 16 évre ítélték.

Nem titkolta, hogy másokkal is lefekszik

János betegesen féltékeny volt egy vámospércsi nőre, pedig tudta, hogy a nő másokkal is él nemi életet.

Többször is titokban figyelte a nőt, egyszer azt hazudta neki, hogy kórházban van és bent is tartják több napra, ezzel elérte, hogy gyanútlanul tudja figyelni.

A nő szeretőjének a házát is figyelte. Aztán 2013 decemberében összeveszett a riválisával és egy 60 centis vascsővel agyonverte. Ezután elvette a férfi telefonját, a ház kulcsaival bezárta az ajtót és a férfi biciklijével elmenekült. A bíróság 15 év börtönre ítélte.

A kislány találta meg anyja holttestét

Egy kiskunfélegyházi nő és egy férfi 2010 nyarán költözött össze, de a viszonyuk már jóval korábban kezdődött. 1997-ben született gyerekük, aki az összeköltözésükig a nővel élt.

A közös élet elkezdése után a kapcsolatuk megromlott az anyagi problémák, és a kölcsönös féltékenykedés miatt. A nő két évvel később megismerkedett egy szegedi férfival, akivel többször is találkozott. Ezt megtudta az élettársa, aki megfenyegette, hogy megöli.

2012 decemberében a nő este ért haza, és vitatkozni kezdett a férfival, aki a vita közben megfenyegette az élettársát, hogy őt is a szeretőjét is megöli, a közös gyereküket pedig árvává teszi. Lökdösődni kezdtek, amikor a férfi elővett egy 20 centinél is hosszabb kést, és a hálószobában nagy erővel mellkason szúrta a nőt. Ezután magához vett egy baseballütőt, és a fotelbe zuhant nőt többször fejbe vágta. Amikor észrevette, hogy az élettársa meghalt, letakarta egy pléddel, a kést és az ütőt megtisztította és eldugta. Később egy másik késsel magával is végezni akart, a hasába döfte, de a szúrás nem volt elég mély, ezért nem halt meg.

A meghalt nőt a hajnalban a lánya találta meg.

A bíróság 2015-ben 11 év börtönre ítélte a korábban biztonsági őrként dolgozó férfit.

Gazdag Enikő pszichológus, pár- és család terapeuta az Origónak azt is elmondta, hogy a féltékenységet egy átlagos ember négy lépésben dolgozza fel.

Első lépés a sokkos állapot, ezt követi a szomorúság, utána a düh, majd a feldolgozás.

A családon belüli erőszak persze nem minden esetben végződik gyilkossággal, a bántalmazások jelentős része pedig soha nem derül ki.