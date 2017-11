A zsidózó jobbikos lett a néppártosodás-hazugság arca

Aki nem ma jött a falvédőről, az eddig is körülbelül tisztában volt vele, hogy a Jobbik, élén Vona Gáborral egy frászt néppártosodik, csupán a választók emlékeit törölné ki a múltról, hogy elhitesse magáról, hogy a párt bizony farkasból lett bárány. Ennek az erőlködésnek egy viszonylag látványos állatorvosi esete Apáti István jobbikos országgyűlési képviselő, aki a zsidózó radikális szerepet szögre akasztva lett a nagy liberális fordulat reklámarca.

A Jobbikon kívül az összes párt a zsidóknak asszisztál, Magyarország az izraeliek szabad prédájává vált – fejtegette Apáti István jobbikos országgyűlési képviselő a Szent Korona Rádió egy 2011-es műsorában. A hanganyagot a Mandiner kereste elő (az oldalon meg is hallgatható Apáti eszmefuttatása), a cikkben pedig arra különös átváltozásra is felhívják a figyelmet, hogy

ugyanez a jobbikos politikus idén nyáron már arról panaszkodott, hogy mennyire elege van a megosztottságból.

Apáti a Szent Korona Rádió Sin City című, 2011. július 23-i műsorában még mint a „​nemzeti radikális párt képviselője" a zsidók gazdasági és politikai térnyerése miatt aggódott. Szó szerint a következőket mondta:

"Kötelességemnek érzem elmondani, hogy nyilván a zsidó gazdasági és politikai befolyás azért juthatott idáig, mert húsz éven keresztül a Jobbikot leszámítva az összes politikai párt meg az összes kormány ehhez asszisztált" - így Apáti hat évvel ez előtt, majd folytatta. "Az izraeliek, az izraeli érdekkörök teljesen szabadon garázdálkodhattak, mint Magyarország gyakorlatilag szabad prédává vált, most már nem csak gazdasági, politikai, társadalmi, hanem igazságszolgáltatási szempontból is. Egyetlen olyan ország sincs a világon, ahol ezt megengedhetnék maguknak, de hát egyszer csak eljön az igazság pillanata, csak felébred az oroszlán, és csak megkapja az a politikai párt a lehetőséget, amely villámgyorsan rendet tenne e téren is, hiszen mi sem a zsebükben, sem a markukban nem voltunk, nem vagyunk és nem is leszünk" - jelentette be nem is annyira ködösítve, hogy mire is lehet számítani egy ne adj' isten hatalomra kerülő Jobbik-kormánytól.

Ehhez képest Apáti István 2017-es kiadása idén nyáron a következő kifakadást produkálta.

Minden magyart képviselünk. Abból a megosztottságból, amit az elmúlt közel három évtized előidézett Magyarországon, elég volt.

A legjobb az egészben, hogy ezt a mondatot azon a sajtótájékoztatón sikerült kiizzadnia magából, amelyet azért rántottak össze, hogy bejelentsék a Jobbik új néppártosodó alapelveit. Azzal az emberrel, aki néhány éve még konkrétan a zsidók eltakarításáról szónokolt.

Arra se vennénk mérget, hogy ő elhiszi magának, amit mond.

A Mandiner mindenesetre megkérdezte Apátit, hogy akkor most melyik álláspontja érvényes a magyarországi zsidóságra, de sajnos a képviselő nem reagált.

