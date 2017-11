Több mint két évtizeden keresztül ütötte-verte, és megalázta élettársát egy férfi. Azt kérte, ne írjuk le a nevét, a történetét azonban őszintén elmesélte az Origónak. Többek között azt, hogy hogyan kellett menekülnie a volt párja elől. Előbb egy gyerekotthonba, aztán egy kis faluba, végül oda, ahol most lakik. Ezt a címét még nem tudja a férfi, aki mindenhová követte. Azt mondja, csak alig néhány hete élhetnek nyugalomban a gyerekeivel.

Az asszony azt mondja, eleinte minden rendben volt, csak kisebb problémák voltak, olyanok, amelyek bármely kapcsolatban előfordulhattak. Együtt nevelték hat közös gyereküket. Csakhogy Zsuzsa újra terhes lett. Ez, illetve ami ezután történt, mindent megváltoztatott.

Kisfiuk született, aki azonban két hónaposan meghalt. Ekkor kezdődtek a problémák. Hogy miért, arra nincsenek válaszok. Ami viszont biztos, hogy a nőnek ezután nap mint nap szörnyű megaláztatásokat kellett átélnie. A férfi inni kezdett.

A gyerekeket és a nőt is sokszor megverte.

Volt, hogy csak tenyérrel ütötte meg, de olyan is előfordult, hogy ököllel. Zsuzsa egy idő után megelégelte, hogy a férfi rendszeresen veri őket, ezért elhatározta, hogy elköltözik.

Négy év kínlódás után elszöktem. Egy anyaotthonba költöztem négy kisgyerekemmel"

- mondja.

A két legidősebb gyereke akkor már elköltözött otthonról, így öten mentek. Titokban. Az ugyanis elképzelhetetlen volt a férfinak, hogy a családja elhagyja. A férfi ugyan meg nem találta őket, de folyamatosan zaklatta telefonon Zsuzsát és a gyerekeket. Amíg külön éltek, még inkább lezüllött, és egyre többet ivott. Egy év alatt Zsuzsa össze tudott szedni annyi pénzt, hogy kibéreljenek egy kisebb házat a faluban. Itt azonban csak két hónapig élhettek nyugalomban.

A férfi ugyanis rájuk talált.

Először azt ígérte, hogy minden rendben lesz, megváltozik. Még kedveskedett is Zsuzsának és a gyerekeknek. Zsuzsa pedig hitt neki, és visszaengedte. Illetve egészen pontosan a férfi nem kért ehhez engedélyt, odaköltözött az albérletbe, mintha az a világ legtermészetesebb dolga volna. Csakhogy aztán újra inni kezdett.

Részegen jött haza, majdnem ránk törte az ajtót. Rendőrt hívtam és távoltartási végzést kértem"

- meséli a nő.

Ez azonban nem tartotta vissza a férfit. Két-három naponta leitta magát, ilyenkor üvöltözött, és fenyegette a családot.

Zsuzsát és a gyerekeket is ismét rettegésben tartotta. Minden ilyen alkalom után elvitték a rendőrök. Ilyenkor pár napig bent tartották, de olyan is volt, hogy néhány óra után - vagy akár azonnal - kiengedték.

Úgy döntöttem megint továbbállok. Megint elköltöztünk a négy gyerekemmel. Pont akkor, amikor már kezdtem helyreállni anyagilag, érzelmileg. Amikor már valamennyire megnyugodtunk."

Előtte azonban még az egyik szombat este ismét részegen ment haza a férfi. Ismét veszekedni kezdtek, a férfi pedig azt mondta, hogy

elvágom a torkod".

Egy újabb kisebb falu következett.

Titokban költöztek az új albérletbe, ügyelve arra, hogy a férfi ne találjon rájuk többet.

„Talán most fogta fel, hogy egyedül maradt. Megegyeztünk, hogy a gyerekeket láthatja, de ennyi. Talán belenyugszik végleg, és végre mi is nyugodtabban élhetünk. Most minden rendben" - teszi hozzá.

Zsuzsa bátor volt, és mert lépni, de nagyon sok áldozat nem tudja otthagyni a rossz párkapcsolatát - mondja Gyurkó Szilvia gyerekjogi szakember.

Azt is hozzáteszi, hogy az ilyen párkapcsolatban alapvetően az intim pillanatok váltakoznak az erőszakosakkal. Ezért is lépnek ki nehezen az áldozatok egy rossz kapcsolatból.

Alapvetően egy rossz párkapcsolatból is nehéz kilépni, de sokszor még erőszakkal sem képesek az áldozatok. Mindenkinek van olyan ismerőse, akikről tudják, hogy nem illenek össze, a legrosszabbat hozzák ki egymásból, mégis valamilyen módon van köztük egy kapocs. Kívülről borzasztóan nehéz megmondani, hogy az áldozatnak miért van maradása egy ilyen kapcsolatban"

- mondja Gyurkó.

Szerinte általában az erőszaktevő az elején bocsánatot kér, van benne valamilyenfajta beismerés, belátás, ami köti az áldozatot hozzá. Rosszabb a helyzet, ha egy közös gyerek miatt is kötődnek egymáshoz.

Ilyenkor még félelmetesebb az áldozat számára, hogy kimenjen a világba, belevágjon az ismeretlenbe, így sokszor inkább nem tesz semmit.

Ahogy fogalmaz, ilyenkor a bántalmazott hisz abban, hogy működni fog a kapcsolatuk az erőszaktevővel, és rövid ideig valóban működik is. De aztán újra és újra visszatér az erőszakos énje.





Ha az elkövetőben nincs meg az a fajta önreflexió, hogy saját magával szembesüljön, akkor onnantól kezdve nem sok esély van rá, hogy megváltozzon. Akkor az a kérdés, hogy az áldozatnak milyen lehetőségei vannak."

A szakember azt is mondja, az sem mindegy, hogy mennyi jövedelme van, fenn tudja-e tartani belőle a családot, ki tud-e fizetni egy albérletet.

„Nagyon sok mindennel összefügg, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor az áldozat kilép ebből az ördögi körből."

Ahogy Zsuzsa esete is mutatja, azzal, hogy a megvert, megalázott nő - aki akár férfi is lehet persze - elköltözik, nem biztos, hogy véget ér a megaláztatás.

A volt partnerek közötti erőszak legalább annyira gyakori, mint a fennálló partnerkapcsolatnál."

De sokszor okoz gondot az alacsony önbecsülés is. Hozhatnak mintát a saját szüleik kapcsolatából, a gyerekkorukból, amelyek azt mutatják, hogy a párkapcsolatok alapvetően így működnek, és tűrni kell a rosszat.

Ilyenkor mindig azt kell hangsúlyozni, hogy az erőszak az erőszaktevő felelőssége. Azzal, ha firtatjuk, hogy az áldozat miért nem lép ki a rossz kapcsolatból, mindig csak a felelősséget hárítjuk rá. Sokkal egészségesebb megközelítés, ha a valódi figyelmünket az erőszaktevőre fordítjuk."

A szakember azt is mondja, hogy egy család élete teljesen akkor jöhet rendbe, ha az erőszaktevő belátó. Ennek azonban, ahogy fogalmaz, kicsi az esélye, igaz, nem lehetetlen.

Ha lehet neki olyat mondani, amit ő valóban meg tud hallani, ha szembesülni tud azzal, hogy neki mi a gondja, amit agresszivitással próbál meg lereagálni, ha van benne szándék, hogy megoldják, motiválja-e az. Ahogyan egy alkoholista nem tudja letenni az italt, ugyanúgy az erőszaktevő sem tudja abbahagyni az erőszakoskodást csak azért, mert azt mondják neki, hogy ne csinálja!"

- mondja Gyurkó Szilvia.

Hogy hány nőt tart rettegésben a párja, nem lehet pontosan megmondani. Az esetek jelentős része ugyanis soha nem derül ki.

