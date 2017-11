Újabb leleplező felvételek: így zsidózott a jobbikos képviselő

Hazudott Mirkóczki Ádám, a Jobbik szóvivője, amikor azt mondta, hogy Apáti István jobbikos képviselő nem mond antiszemita mondatokat a tegnap nyilvánosságra került felvételen. A Mandiner nyilvánosságra hozta a teljes felvételt, eszerint Apáti súlyosan antiszemita kijelentéseket tesz. Többek között azt mondja: "Tudjuk, hogy miért, hát ő maga (Szanyi Tiborról beszél) vallotta be Tomcattel folytatott beszélgetése során, hogy kikkel van tele a XIII. kerület és ki, hogy jár, ha esetleg kirohanásokat intéz ellenük. Hát ezekkel a sajátos étkezési és öltözködési szokásokkal rendelkező, nem biztos, hogy keresztény vallású szavazókkal tudta ő megnyerni a választásokat." Apáti a felvételen többször is utal burkoltan a zsidóságra, a „kiválasztott nép" kifejezést is használva.

Ahogy azt kedden megírtuk, Apáti István jobbikos országgyűlési képviselő a Szent Korona Rádió egyik műsorában azt mondta: "A Jobbikon kívül az összes párt a zsidóknak asszisztál, Magyarország az izraeliek szabad prédájává vált". A hanganyagot a Mandiner találta meg, a cikkben pedig arra a különös átváltozásra is felhívják a figyelmet, hogy ugyanez a jobbikos politikus idén nyáron már arról panaszkodott, hogy mennyire elege van a megosztottságból.

Apáti a Szent Korona Rádió Sin City című műsorban mint a „​nemzeti radikális párt képviselője" a zsidók gazdasági és politikai térnyerése miatt aggódik a most előkerült felvételen. Szó szerint a következőket mondja: "Kötelességemnek érzem elmondani, hogy nyilván a zsidó gazdasági és politikai befolyás azért juthatott idáig, mert húsz éven keresztül a Jobbikot leszámítva az összes politikai párt meg az összes kormány ehhez asszisztált" - így Apáti hat évvel ez előtt. Majd ezt mondta:

"Az izraeliek, az izraeli érdekkörök teljesen szabadon garázdálkodhattak, mint Magyarország gyakorlatilag szabad prédává vált, most már nem csak gazdasági, politikai, társadalmi, hanem igazságszolgáltatási szempontból is. Egyetlen olyan ország sincs a világon, ahol ezt megengedhetnék maguknak, de hát egyszer csak eljön az igazság pillanata, csak felébred az oroszlán, és csak megkapja az a politikai párt a lehetőséget, amely villámgyorsan rendet tenne e téren is, hiszen mi sem a zsebükben, sem a markukban nem voltunk, nem vagyunk és nem is leszünk" - jelentette be nem is annyira ködösítve, hogy mire is lehet számítani egy ne adj' isten hatalomra kerülő Jobbik-kormánytól.

Ezekután a Jobbik szóvivője, Mirkóczki Ádám összevissza magyarázkodott, azt állítva, hogy Apáti csak az izraeli elnök egyik nyilatkozatára reagált.

A teljes hangfelvétel: