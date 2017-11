Kubatov Gábor: Soros nincs egyedül

Hosszú interjút adott Kubatov Gábor, a Fidesz ügyvezető alelnöke a Figyelőnek. A politikus beszélt a nagyobbik kormánypárt szervezettségéről, az ellenzéki káoszról, Vona Gábor és Heller Ágnes technikai koalíciójáról, Soros Györgyről és a választási kampányról is. Mint a Fradi elnöke, a Debrecen elleni meccs szünetében történt szurkolói rendbontásról azt mondta, hogy ami történt, az megengedhetetlen és megrendítő.

Kubatov Gábort a múlt heti kongresszusán választották meg ismét a Fidesz-alelnökének, amely kapcsán úgy fogalmazott a Figyelőnek, hogy a döntés üzenete az, hogy elismerik a Fideszben elvégzett szolgálatát, amelyet ő nem munkaként fog fel, hanem "tényleges megtisztelő szolgálatnak". Kiemelte, hogy sok politikustársával együtt megvalósították a Fidesz szervezeti megújítását a 2000-es évek közepén, ennek pedig az az eredménye, hogy

Európa egyik legjobban működő, és talán a legjobban szervezett pártjává váltak.

Beszélt arról is, hogy ma úgy áll a helyzet a belpolitikában, hogy a Fidesz az egyetlen olyan párt Magyarországon, amelynek van önálló központi székháza. "Ennek önmagában is van szimbolikája, nem mellesleg van országszerte 150, bárki számára elérhető irodánk, irodavezetőkkel és nyitvatartással" - tette hozzá. Megjegyezte, hogy a DK jelenleg egy irodaházban bérel szobákat magának, az MSZP egy VII. kerületi gangos ház földszintjén tengődik (az egykori Köztársaság téri és Jókai utcai székházon már túladtak), a Jobbik Villányi úti irodájának pedig még a tulajdoni viszonyai is kérdésesek.

Nem tudni pontosan, Simicska felvásárolta-e az irodát a párttal együtt.

Hozzáfűzte, hogy Gyurcsány Ferenc éppen azt teszi az MSZP-vel, mint amit korábban az országgal: eladósította, anyagilag tönkretette, aztán vissza akar térni egyetlen lehetséges vezetőként.

Populizmus, vagy demokrácia

Kubatov Gábor úgy fogalmazott, hogy a Fidesz a 2000-es évek közepe óta konzultálva politizál. Kiemelte, hogy mindenki véleménye számít, és furcsálta, hogy ezt Európában manapság populizmusnak titulálják, miközben mindez az ő felfogásában a nagybetűs demokrácia. "A közvélemény-kutatások eredményeinek a figyelemmel kísérése fontos, de a politika nem csupán erről szól. Kellenek hozzá a beszélgetések, találkozások és voltaképpen az ebből fakadó érzelmek is" - emelte ki.

Azt mondta, hogy a Fidesz-KDNP politikájának alapja, hogy az emberekkel együtt döntsenek az országot érintő legfontosabb kérdésekben.

Annak kapcsán, hogy a kormánypártok erős kritikát fogalmaznak meg az Európai Unió működéséről, Kubatov Gábor arra hívta fel a figyelmet, hogy ők az "érted haragszom, nem ellened" elv jegyében gondolkodnak. "Ahol nem mondhatják ki az emberek a véleményüket a brüsszeli döntésekről, ott brexitek születnek. Magyarországon meg 70 százalékos az EU-tagság támogatottsága" - húzta alá.

Kampány

A Fidesz alelnöke a 2018-as országgyűlési választások kapcsán úgy vélekedett az interjúban, hogy legjobb kampány az elmúlt hét év kormányzati teljesítménye, ami perszenem volt hibátlan, de még mindig összehasonlíthatatlanul jobb, mint az előző kormányoké, elég csak a gazdasági adatokra, a megduplázott minimálbérre és a munkanélküliségi rátára nézni.

Ugyanakkor kifejtette, hogy az elmúlt évek döntő technikai átalakulásának köszönhetően az internet lett az emberek elsődleges tájékozódási formája. Éppen ezért a kampányban sokkal több energiát fordítanak majd az online térre. "Itt legfőképp a gyorsaság számít. Gyorsnak kell lenned és hitelesnek, mert az értelmezési keret pillanatok alatt kialakul. Néhány perc alatt kell jó döntést hozni, nincs idő a hosszas mérlegelésre. Szerintem ez jó dolog, mert sokkal őszintébbé teszi a politikát" - mutatott rá.

A kormánypártok kampányának egyik központi témája Soros György és a Soros-terv. Erről azt mondta, hogy a tőzsdespekuláns a legismertebb megtestesítője annak a globalista elitnek, amelynek az európai nemzetállamok lebontása a legfőbb célja.

Soros koránt sincs egyedül, de ő nyíltan vállalja egy részét a nézeteinek.

Kubatov Gábor beszélt arról a veszélyről is, hogy a Fidesz-KDNP tábor elkényelmesedhet a biztos vezetés tudatában. Ez a kockázat rossz érzésekkel tölti el, mert a polgári kormány a mostanihoz hasonlóan jó kormányzati teljesítmény után szenvedett vereséget 2002-ben. "Ahhoz a győzelemhez elég lett volna minden szavazókörben csak négy vokssal többet kapni" - emlékeztetett. A pártigazgatónak sokszor jut eszébe ez a történet, mert jövőre nem lehet ekkorát hibázni, mivel a tét jóval nagyobb. Szerinte nem az a valódi kérdés, hogy baloldali vagy jobboldali kormánya lesz-e Magyarországnak 2018-ban, hanem az, hogy nálunk is elkezdődik-e egy olyan átalakulás, amelyet Nyugat-Európában tapasztni.Ennek elkerülése érdekében csak a Fideszre számíthatnak. A valódi kérdés az, hogy létrejön-e hazánkban is egy olyan kevert népességű társadalom, amelyben rosszabbodik a közbiztonság, elvész a nemzeti identitás, megváltozik a kultúránk és párhuzamos társadalmak jönnek létre. Ennek elkerüléséért csak a Fideszre számíthatunk. Ha ez sikerül, Magyarország egy olyan sziget lehet Európában, ahol jó élni.

Ellenzéki nász

Arra a kérdésre, hogy milyen ellenzéki összefogást tud elképzelni, Kubatov úgy reagált, hogy célratörő összeborulásra számít, amelynek egyetlen mozgatórugója van: a hatalom megszerzése.

Vona Gábor arra biztatja a szimpatizánsait, hogy minden egyéni körzetben a legesélyesebb ellenzéki jelöltre szavazzanak. Heller Ágnes, a balliberális oldal főideológusa meg arról diskurál, hogy a Jobbikkal össze kell fogni. Azokkal a jobbikosokkal, akik a Duna-parton beleköptek a holokauszt áldozatai előtt tisztelgő műalkotásba.

Úgy értékelt, hogy létrejöhet egy technikai együttműködés a baloldal és a Jobbik között, és azt sem kellene elfelejteni, hogy ez a fajta összejátszás már megtörtént 2015-ben a veszprémi és a tapolcai időközi országgyűlési választáson. "Azóta is furdal a kíváncsiság, hogy ez vajon hogy zajlott le. Összeültek egy titkos szobában, vagy Vona Gábor felhívta Molnár Gyulát vagy Gyurcsány Ferencet?" - fűzte hozzá.

Fradi

Kubatov Gábor 2014-től egyben az FTC elnöke is, így a Debrecen elleni meccs szünetében történt lincselést is kommentálta a Figyelőnek. Megrendítőnek nevezte a történteket, szerinte az ötven rendbontó tönkretette másik 20 ezer szurkoló boldogságát, ráadásul a Ferencváros mellett az egyetemes magyar sportnak is kárt okozott. "Ez az ötven ember szervezetten, előre eltervezetten, váltóruhákkal felszerelkezve, maszkokban követte el ezt a köztörvényes bűncselekményt, ami teljesen távol áll a sporttól, a szurkolástól, a fanatizmustól és magától az egyesülettől is" - tette világossá.

A Fradi elnökeként azt várja a hatóságoktól, hogy a lehető legszigorúbban járjanak el az ügy kivizsgálásánál. Mindenki, aki ebben érintett, legyen az felbujtó vagy végrehajtó, vagy csak olyan ember, aki becsempészte a váltóruhákat, kapja meg a méltó büntetését. Kijelentette, hogy a klub a legmesszebbmenőkig segíti a hatóságok munkáját, és arra törekszik, hogy ilyen még egyszer ne történhessen meg.